"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством

Гражданство ЕС за деньги? Правительство Мальты открыто рекламирует свои паспорта в интернете: любой, кто купит на острове недвижимость и вложит 150 тысяч евро в мальтийские гособлигации, сможет стать гражданином этой страны уже через несколько месяцев. Для этого потенциальным покупателям из арабских стран, России, Азии или Южной Америки даже не нужно жить на Мальте. Достаточно лишь один раз посетить остров и приобрести там имущество, которое должно оставаться в руках нового владельца в течение как минимум пяти лет.

Мальтийский паспорт может стать весьма выгодной покупкой: его обладатель,в частности, получает не только право свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать в любой его стране, но и право на безвизовый въезд в качестве туриста в США.

Вера Юрова

В среду, 23 января, Еврокомиссия впервые обнародовала доклад на тему предоставления гражданства и вида на жительство в ЕС в обмен на инвестиции. Выводы исследования стали поводом для беспокойства, подчеркнули еврокомиссары Вера Юрова и Димитрис Аврамопулос в Брюсселе. На сегодняшний день три государства - Мальта, Кипр и Болгария - открыто торгуют своим гражданством, а 20 из 28 стран-членов ЕС предлагают получить постоянный вид на жительство в обмен на инвестиции разного масштаба.

Торговать визами и гражданством в ЕС не запрещено

"Эти страны продают не только свое гражданство, но и гражданство всего Евросоюза", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. В Еврокомиссии выразили сомнения в том, что в отношении всех инвесторов, получивших гражданство и вид на жительство в ЕС в последние годы, были проведены тщательные проверки.

В Германии на ВНЖ могут претендовать иностранные предприниматели

"Не исключено, что (в некоторых случаях мы имеем дело - Ред.) с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, ведь некоторые страны не требуют предоставить доказательства законности происхождения средств, потраченных на приобретение гражданства или инвествизы", - пояснила Юрова. "Хотя по закону членам ЕС и не запрещено торговать своим гражданством, мы не можем просто сидеть, сложа руки", - отметила еврокомиссар.

Предоставление гражданства и выдача виз и видов на жительство - личное дело каждого государства ЕС: общеевропейских правил, регулирующих эти вопросы, не существует. "Проблема заключается в том, что нам неизвестно точное число видов на жительство, выданных по так называемой схеме "золотых виз", - отметил Димитрис Аврамопулос и призвал членов ЕС предоставить Брюсселю соответствующие данные.

10 млн евро за гражданство Австрии

Международные организации "Transparency International" и "Global Witness" недавно подсчитали, что за последние десять лет в ЕС было продано около 100 тысяч "золотых виз" и шести тысяч паспортов.

Торговля граждаством принесла Кипру около 5 млрд евро

Лидерами в этом отношении стали Испания, Кипр, Португалия и Великобритания. В частности, Кипр выручил таким способом 4,8 млрд евро: торговля гражданством расцвела на острове, главным образом, после финансового кризиса, сильно ударившего по кипрской экономике.

В своем докладе Еврокомиссия впервые признает, что подобные схемы влекут за собой существенные риски. К примеру, кипрским гражданством предположительно обзавелись и многие российские бизнесмены с сомнительной репутацией. "Мы хотели бы знать имена тех, кто находится в ЕС", - отметила еврокомиссар Юрова.

Фальшивые свидетельства о наличии болгарских корней

В международной организации "Global Witness" положительно оценивают то, что в ЕС намерены ужесточить контроль над схемами по предоставлению "золотых" паспортов и виз. "Для бизнеса по торговле "золотыми визами" теперь настанут трудные времена", - надеется представитель организации Наоми Херст.

При этом она отмечает, что в своем докладе Еврокомиссия все же не призывает страны ЕС к конкретным действиям. По словам Херст, члены ЕС должны последовать примеру Болгарии и временно приостановить свои программы выдачи "золотых виз". Ранее для получения болгарского гражданства необходимо было инвестировать в экономику страны не менее 1 млн левов (около 500 тысяч евро).

А в октябре 2018 года в Болгарии раскрыли схему, в которой предположительно были задействованы высокопоставленные чиновники страны: в прокуратуре полагают, что они за взятки выдавали македонцам, албанцам и украинцам поддельные свидетельства о болгарском происхождении, позволяющие им получить гражданство ЕС. В Еврокомиссии надеются, что болгарские власти сделают все для борьбы с коррупцией такого рода.

Что же касается Германии, то здесь не выдают ни "золотых" видов на жительство, ни паспортов, отмечается в докладе Еврокомиссии. Однако любой иностранец все еще может претендовать на ВНЖ при определенных условиях - для этого ему нужно стать основателем или главой зарегистрированного на территории ФРГ предприятия. При этом требования о минимальной сумме вложений здесь больше не существует.

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