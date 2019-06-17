Золото дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке поднялась до максимального уровня за последние шесть лет. Как сообщает агентство dpa в понедельник, 6 января, в ходе торгов на лондонской бирже она поднялась на 2,3 процента до 1588,13 доллара за унцию (31,1 г – Ред.). Это максимум с апреля 2013 года.

В течение дня золото незначительно подешевело - до 1577 долларов, что, тем не менее, почти на 25 долларов выше, чем вечером в пятницу. "В кризисные времена золото рассматривается как безопасная гавань", - прокомментировал динамику цен на драгоценный металл эксперт немецкого Commerzbank Даниэль Бриземан (Daniel Briesemann). Немецкие инвесторы проявляют серьезный интерес к покупке золота.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc, в условиях затянувшегося кризиса между США и Ираном возможен резкий рост цен на нефть, если Исламская республика осуществит свою давнюю угрозу и перекроет Ормузский пролив. Через него осуществляется пятая часть мировых поставок нефти. В этом случае многие инвесторы могут отдать предпочтение золоту.

Brent преодолел отметку в 70 долларов за баррель

Мировой нефтяной рынок уже отреагировал на новый кризис на Ближнем Востоке. Во время торгов на Лондонской бирже стоимость нефти Brent впервые с мая 2019 года превысила отметку в 70 долларов за баррель, что на 2,08 процента выше, чем в минувшую пятницу.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как американские дроны 3 января нанесли удар по аэропорту Багдада, во время которого погиб командующий подразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. В Иране в ответ объявили о выходе из "ядерной сделки" и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь президент США Дональд Трамп, санкционировавший уничтожение Сулеймани, пригрозил ударить по 52 объектам, представляющим ценность для Ирана.

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