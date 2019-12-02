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"Золотой мяч" - совместная награда, ежегодно вручаемая ФИФА и французским специализированным изданием France Football.
Лучшего игрока года определяют главные тренеры и капитаны сборных, а также спортивные журналисты.
Став шестикратным обладателем "Золотого мяча", нападающий "Барселоны" Лиональ Месси обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, имеющего пять таких наград.
Завоевав самый престижный индивидуальный футбольный трофей, хорватский футболист прервал десятилетнюю гегемонию Роналду и Месси.
Роналду догнал Месси - оба теперь пятикратные обладатели "Золотого мяча". С 2008 года эту награду не смог получить ни один футболист кроме них.
"Барселона" объявила о намерении продлить договор со своим лучшим форвардом еще летом. Сумма отступных, согласно контракту, составляет 700 млн евро.
Португальский футболист в четвертый раз в своей карьере удостоен "Золотого мяча". Ранее он уже получал эту награду как лучший игрок мира в 2008, 2013 и 2014 годах.
В борьбе за "Золотой мяч" аргентинец Месси превзошел главного конкурента последних лет - форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также одноклубника по "Барселоне" Неймара.
В номинации "Футболист года" ФИФА назвала победителем Криштиану Роналду. Лучшей футболисткой года избрана 26-летняя немка Надин Кеслер.
Торжественная церемония вручения призов лучшим футболистам и тренерам года пройдет 12 января в Цюрихе. Немецкие футболисты представлены в каждой категории.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер - главный фаворит. Он может стать первым после Льва Яшина голкипером, завоевавшим звание лучшего футболиста Европы.
"Золотой мяч" как лучший игрока мундиаля получил аргентинец Лионель Месси. Лучшим новичком признан француз Поль Погба, а лучшим бомбардиром стал колумбиец Хамес Родригес.
Четыре немецких игрока претендуют на звание лучшего футболиста ЧМ-2014 в Бразилии. Победитель будет объявлен после финального матча чемпионата 13 июля.
Представители немецкого футбола собрали коллекцию престижных трофеев на гала-вечере ФИФА. Лучшими тренерами мира признаны Сильвия Найд и Юпп Хайнкес. Футболистка 2013 года - вратарь сборной Германии Надин Ангерер.
В Цюрихе названы лучшие футболисты планеты по версии ФИФА и журнала France Football. Обладателем "Золотого мяча" в третий раз подряд стал аргентинец Лионель Месси. "Барселона" получила наибольшее количество наград.
Нападающий немецкой сборной Томас Мюллер стал лучшим молодым игроком завершившегося в ЮАР чемпионата мира по футболу. Кроме того, 20-летний форвард награжден "золотой бутсой".
Названы имена 10 игроков ЧМ-2010, которые номинированы на звание лучшего игрока чемпионата. Среди претендентов двое немцев. Еще один футболист сборной ФРГ может быть удостоен звания "лучший молодой игрок".
Нападающий испанского клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем приза "Золотой мяч" и титула лучшего футболиста Европы 2009 года.
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