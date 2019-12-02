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Золотой мяч

"Золотой мяч" - совместная награда, ежегодно вручаемая ФИФА и французским специализированным изданием France Football.

Лучшего игрока года определяют главные тренеры и капитаны сборных, а также спортивные журналисты.

Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with the Ballon d'Or award REUTERS/Christian Hartmann

Лионель Месси получил "Золотой мяч" в шестой раз в карьере 02.12.2019

Став шестикратным обладателем "Золотого мяча", нападающий "Барселоны" Лиональ Месси обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, имеющего пять таких наград.
Soccer Football - 63rd Ballon d'Or - The Grand Palais, Paris, France - December 3, 2018 Real Madrid's Luka Modric with the Ballon d'Or award REUTERS/Benoit Tessier

Лука Модрич получил "Золотой мяч" 03.12.2018

Завоевав самый престижный индивидуальный футбольный трофей, хорватский футболист прервал десятилетнюю гегемонию Роналду и Месси.
13.09.2017+++ Soccer Football - Champions League - Real Madrid vs Apoel Nicosia - Santiago Bernabeu Stadium, Madrid, Spain - September 13, 2017 Real Madrid’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal REUTERS/Sergio Perez

Роналду в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча" 07.12.2017

Роналду догнал Месси - оба теперь пятикратные обладатели "Золотого мяча". С 2008 года эту награду не смог получить ни один футболист кроме них.
BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 12: Lionel Messi (C) of Barcelona celebrates during the UEFA Champions League match between FC Barcelona and Juventus FC at Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain on September 12, 2017. Albert Llop / Anadolu Agency |

Месси продлил договор с футбольным клубом "Барселона" 25.11.2017

"Барселона" объявила о намерении продлить договор со своим лучшим форвардом еще летом. Сумма отступных, согласно контракту, составляет 700 млн евро.
Real Madrid and Portugal's forward Cristiano Ronaldo gestures on stage during the 2015 FIFA Ballon d'Or award ceremony at the Kongresshaus in Zurich on January 11, 2016. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI / AFP / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Роналду в четвертый раз стал обладателем "Золотого мяча" 13.12.2016

Португальский футболист в четвертый раз в своей карьере удостоен "Золотого мяча". Ранее он уже получал эту награду как лучший игрок мира в 2008, 2013 и 2014 годах.
FIFA acting president Issa Hayatou (L) looks up as FC Barcelona's Lionel Messi of Argentina speaks after receiving the FIFA Ballon d'Or 2015 award for the world player of the year at a ceremony in Zurich, Switzerland, January 11, 2016. Barcelona and Argentina forward Lionel Messi won the FIFA Ballon d'Or award for the world player of the year on Monday. REUTERS/Arnd Wiegmann TPX IMAGES OF THE DAY

Лионель Месси стал пятикратным обладателем "Золотого мяча" 11.01.2016

В борьбе за "Золотой мяч" аргентинец Месси превзошел главного конкурента последних лет - форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также одноклубника по "Барселоне" Неймара.
Real Madrid and Portugal forward Cristiano Ronaldo reacts as he receives the FIFA Ballon d'Or award from FIFA President Joseph Blatter (R) during the FIFA Ballon d'Or 2014 soccer awards ceremony at the Kongresshaus in Zurich January 12, 2015. Ronaldo, who won the award for the second time in a row and third overall, was voted ahead of Argentina forward REUTERS/Ruben Sprich (SWITZERLAND - Tags: SPORT SOCCER TPX IMAGES OF THE DAY)

Криштиану Роналду стал футболистом 2014 года 12.01.2015

В номинации "Футболист года" ФИФА назвала победителем Криштиану Роналду. Лучшей футболисткой года избрана 26-летняя немка Надин Кеслер.
Lionel Messi, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo --- DW-Grafik: Peter Steinmetz

Вратарь сборной ФРГ вошел в тройку претендентов на "Золотой мяч" 01.12.2014

Торжественная церемония вручения призов лучшим футболистам и тренерам года пройдет 12 января в Цюрихе. Немецкие футболисты представлены в каждой категории.
Germany's goalkeeper Manuel Neuer, right, deflects a ball towards France's Karim Benzema during the World Cup quarterfinal soccer match between Germany and France at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, Friday, July 4, 2014. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Два игрока "Баварии" номинированы на звание лучшего футболиста Европы 14.08.2014

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер - главный фаворит. Он может стать первым после Льва Яшина голкипером, завоевавшим звание лучшего футболиста Европы.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 13: Manuel Neuer of Germany holds the Golden Glove trophy as Lionel Messi of Argentina holds the Golden Ball trophy during the 2014 FIFA World Cup Brazil Final match between Germany and Argentina at Maracana on July 13, 2014 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Немец Мануэль Нойер стал лучшим вратарем ЧМ-2014 14.07.2014

"Золотой мяч" как лучший игрока мундиаля получил аргентинец Лионель Месси. Лучшим новичком признан француз Поль Погба, а лучшим бомбардиром стал колумбиец Хамес Родригес.
Germany's Thomas Mueller (C) celebrates his goal with team mates during their 2014 World Cup semi-finals against Brazil at the Mineirao stadium in Belo Horizonte July 8, 2014. REUTERS/Francois Xavier Marit/Pool (BRAZIL - Tags: SOCCER SPORT WORLD CUP)

На титул лучшего футболиста ЧМ-2014 претендуют четыре немецких игрока 11.07.2014

Четыре немецких игрока претендуют на звание лучшего футболиста ЧМ-2014 в Бразилии. Победитель будет объявлен после финального матча чемпионата 13 июля.
Head Coach Silvia Neid of Germany celebrates with the trophy after her team won the UEFA Women's EURO 2013 final soccer match between Germany and Norway at the Friends Arena in Solna, Sweden, 28 July 2013. Photo: Carmen Jaspersen/dpa

ФИФА отметила немецкий футбол 13.01.2014

Представители немецкого футбола собрали коллекцию престижных трофеев на гала-вечере ФИФА. Лучшими тренерами мира признаны Сильвия Найд и Юпп Хайнкес. Футболистка 2013 года - вратарь сборной Германии Надин Ангерер.
04.01.2012. Barcelona, Spain. Spanish King's Cup football competition, Barcelona FC versus Osasuna at the Nou Camp stadium. Lionel Messi celebrates scoring a goal

Лучшим футболистом планеты в третий раз назван Лионель Месси 09.01.2012

В Цюрихе названы лучшие футболисты планеты по версии ФИФА и журнала France Football. Обладателем "Золотого мяча" в третий раз подряд стал аргентинец Лионель Месси. "Барселона" получила наибольшее количество наград.
Der deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Müller, aufgenommen am 03.06.2010 in Frankfurt bei einem Fototermin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Foto: DFB/Oliver Hurst

Томас Мюллер признан лучшим бомбардиром ЧМ-2010 12.07.2010

Нападающий немецкой сборной Томас Мюллер стал лучшим молодым игроком завершившегося в ЮАР чемпионата мира по футболу. Кроме того, 20-летний форвард награжден "золотой бутсой".
Germany's Bastian Schweinsteiger, left, and Spain's Sergio Ramos vie for the ball as Spain's Xavi Hernandez, right, follows the action during the World Cup semifinal soccer match between Germany and Spain at the stadium in Durban, South Africa, Wednesday, July 7, 2010. (AP Photo/Luca Bruno)

Немецкие футболисты попали в число номинантов на "Золотой мяч" 09.07.2010

Названы имена 10 игроков ЧМ-2010, которые номинированы на звание лучшего игрока чемпионата. Среди претендентов двое немцев. Еще один футболист сборной ФРГ может быть удостоен звания "лучший молодой игрок".
FC Barcelona's Argentinian Lionel Messi celebrates after scoring their fourth goal against Cultural Leonesa during his King?s Cup second leg match at Camp Nou, Barcelona, northeastern Spain, on 10 November 2009. EPA/ALBERT OLIVE +++(c) dpa - Report+++

Лионель Месси получил "Золотой мяч" 01.12.2009

Нападающий испанского клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем приза "Золотой мяч" и титула лучшего футболиста Европы 2009 года.
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