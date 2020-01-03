 Знаменитости, у которых юбилеи в 2020 году (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.01.2020

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Культура и стиль жизни

Знаменитости, у которых юбилеи в 2020 году (фотогалерея)

Сложно поверить, но "вечно юные" Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Мэтт Деймон в нынешнем году отмечают 50-летие. А у каких еще звезд круглые даты? DW заглянула в календарь…

  • Антон Чехов

    Звездные юбиляры 2020 года

    Антон Чехов: 160 лет

    "Вишневый сад", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Человек в футляре", - Антон Павлович Чехов, классик мировой литературы с образованием врача, создал более 500 произведений. Они переведены на 100 языков. В Германии, где Чехов провел последние дни жизни, его творения по популярности сравнимы лишь с шекспировскими. 29 января весь мир отмечает 160-летие со дня рождения выдающегося прозаика и драматурга.

  • Федерико Феллини: 100 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Федерико Феллини: 100 лет

    Итальянский кинорежиссер, сценарист, обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Федерико Феллини любил устраивать представления с детства. Но до того как прийти в кино, будущий создатель "Сладкой жизни" и "Ночей Кабирии" учился на репортера, а на жизнь зарабатывал карикатурами для прессы и текстами для рекламы и варьете. 20 января - его 100-летний юбилей.

  • Борис Пастернак: 130 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Борис Пастернак: 130 лет

    Свои первые стихи русский поэт, писатель и переводчик Борис Леонидович Пастернак написал, когда ему было чуть за 20: он пребывал в тоске из-за отказа любимой девушки, на которой хотел жениться. Одним из самых значимых произведений Пастернака в прозе стал роман "Доктор Живаго". За него писатель удостоен Нобелевской премии по литературе. 10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Пастернака.

  • Фредерик Шопен

    Звездные юбиляры 2020 года

    Фредерик Шопен: 210 лет

    Польский композитор и пианист Фредерик Шопен, который в зрелые годы жил и работал во Франции, отличался не только талантом, но и изысканными манерами и чутким сердцем. Его любила публика и обожали женщины. Казалось бы, чего еще желать. Однако в его душе всегда была боль - из-за ностальгии по родине, несчастной любви, мук от страшной болезни. 1 марта - 210 лет со дня его рождения.

  • Oonagh: 30 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Oonagh: 30 лет

    Самобытная немецкая певица, музыкант и актриса Зента-София Деллипонти, выступающая под сценическим псевдонимом Oonagh, родилась в Германии в семье болгарки и итальянца. На каких только языках она не поет - на немецком, эльфийском, кечуа, кельтском, ведийском санскрите, испанском, английском. А ее удивительная музыка сочетает самые разные стили. 16 апреля поп-звезда отмечает свое 30-летие.

  • Ума Турман: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Ума Турман: 50 лет

    "Опасные связи", "Милый друг", "Мой лучший любовник", - фильмов с участием звездной американской актрисы и бывшей модели Умы Турман, в жилах которой течет немецкая и шведская кровь, не счесть. Но истинная слава пришла к ней после лент "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино и "Генри и Джун" Филипа Кауфмана. "Секс-символу для интеллектуалов", как называют эту актрису, 29 апреля исполняется 50 лет.

  • Петр Чайковский: 180 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Петр Чайковский: 180 лет

    Кто бы мог подумать, что в юности великий русский композитор Петр Ильич Чайковский писал слабые стихи и учился на юриста. А кантата "К радости", представленная им по окончании консерватории в качестве дипломной работы, на музыкантов и критиков впечатления не произвела. 7 мая - 180-летие со дня рождения создателя "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Спящей красавицы", других непревзойденных шедевров.

  • Наоми Кэмпбелл: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Наоми Кэмпбелл: 50 лет

    Этой темнокожей красавице было 15 лет, когда в одном из лондонских парков, где она гуляла с подругами, ее заприметил сотрудник модельного агентства. Его предложение поучаствовать в фотосессии было с восторгом принято. С тех пор Наоми Кэмпбелл, которую за ее взрывной характер порой называют Черной пантерой, не сходит с подиумов. 22 мая британская топ-модель, актриса и певица отмечает свое 50-летие.

  • Иосиф Бродский

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иосиф Бродский: 80 лет

    "Судьба - это время с примесью биографии", - любил говорить Иосиф Бродский, один из величайших поэтов XX века, человек с тяжелой судьбой и необычайным даром. Отвергнутый на родине и вынужденный эмигрировать в США, он не озлобился. До конца своих дней Бродский оставался добрым, честным человеком и создавал стихи, которые учат сопереживать и безвозмездно любить. 24 мая - 80 лет со дня его рождения.

  • Роберт Шуман

    Звездные юбиляры 2020 года

    Роберт Шуман: 210 лет

    Ему прочили блестящую карьеру пианиста. Но из-за травмы руки Роберту Шуману пришлось посвятить свою жизнь сочинению музыки. И мир обрел композитора, завоевавшего статус величайшего романтика XIX века. Чего стоят лишь его чувственные фортепианные произведения - "Карнавал", "Вариации", "Бабочки", "Детские сцены", "Крейслериана". 8 июня музыкальный мир отмечает 210-летие этого немецкого композитора.

  • Гойко Митич: 80 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Гойко Митич: 80 лет

    Неспешный поворот головы, пронизывающий взгляд, крепкий торс, - серб Гойко Митич много лет воплощал на экране вождей американских индейцев - Чингачгука, Текумсе и других. По "заслуженному индейцу соцлагеря" вздыхали девушки, а мальчишки стремились во всем походить на него. Сейчас Гойко Митич живет в Берлине, играет в театре и остается в отличной физической форме. 13 июня ему исполняется 80 лет.

  • Марго Робби

    Звездные юбиляры 2020 года

    Марго Робби: 30 лет

    История австралийской актрисы и кинопродюсера Марго Робби - все равно что сказка про Золушку. Она родилась в многодетной семье и воспитывалась без отца. Девочка была удивительно трудолюбивой, хорошо училась и не гнушалась никакой работы. В результате она прошла путь от уборщицы до звезды Голливуда. 2 июля исполнительница главных ролей в "Волке с Уолл-стрит" и "Отряде самоубийц" отмечает 30-летие.

  • Ринго Старр

    Звездные юбиляры 2020 года

    Ринго Старр: 80 лет

    Каждый участник "ливерпульской четверки" The Beatles - легенда. Не исключение и Ринго Старр. Этот барабанщик при жизни стал легендарным музыкантом, лауреатом "Грэмми", кавалером Ордена Британской империи, а еще - удостоен личной звезды на Аллее звезд Голливуда. Он и сейчас в прекрасной форме и не уходит со сцены. 7 июля Ринго Старру исполняется 80 лет.

  • Пина Бауш

    Звездные юбиляры 2020 года

    Пина Бауш: 80 лет

    Постановки скончавшейся более десяти лет назад Пины Бауш поражали воображение зрителя. Эта немецкая танцовщица и хореограф работала на стыке жанров и направлений: в своем творчестве она обращалась к опере, шлягерам, джазу, оперетте. И тем самым сделала революцию в танце. Созданный ею театр продолжает работать и собирать аншлаги. 27 июля "хореографу в черном" исполнилось бы 80 лет.

  • Клаудия Шиффер

    Звездные юбиляры 2020 года

    Клаудия Шиффер: 50 лет

    В 1990-е годы на мировом модельном небосклоне взошла новая звезда – блондинка из Германии Клаудия Шиффер. Длинноногую красавицу, которая сама себя считала нескладной и долговязой, случайно "открыли" на дискотеке в Дюсельдорфе. Со временем девушка из немецкой глубинки стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. 25 августа Клаудии исполняется 50 лет.

  • Исаак Левитан

    Звездные юбиляры 2020 года

    Исаак Левитан: 160 лет

    Исаака Ильича Левитана не зря называли мастером пейзажа. Этот художник, творчество которого пришлось на вторую половину XIX века, открыл для современников скромную красоту русской природы. Прекрасное он видел в самом простом деревенском мотиве. Именно поэтому его картины всегда находили большой отклик. 30 августа отмечается 160-летие великого русского пейзажиста.

  • Александр Куприн

    Звездные юбиляры 2020 года

    Александр Куприн: 150 лет

    Рассвет творчества выдающегося русского писателя с нелегкой судьбой Александра Ивановича Куприна пришелся на начало XX века. Созданные им в тот период произведения, среди которых полные реализма, романтики и трагизма "Белый пудель", "Поединок", "Гранатовый браслет", "Жидкое солнце", вошли в сокровищницу мировой литературы. 7 сентября литературный мир отмечает его 150-летний юбилей.

  • Мэтт Деймон: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Мэтт Деймон: 50 лет

    Для звездного американского актера, продюсера и сценариста, обладателя "Оскара" и двух "Золотых глобусов" Мэтта Деймона участие сразу в нескольких проектах - обычное дело. Но при выборе ролей он не смотрит на размер гонорара: берется лишь за те, что ему интересны. Пример тому - второстепенная роль в культовом фильме Стивена Спилберга "Спасти рядового Райнера". 8 октября Мэтту исполняется 50 лет.

  • Иван Бунин

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иван Бунин: 150 лет

    Ювелир слова, прозаик-живописец, гений русской литературы, ярчайший представитель Серебряного века, - так называют русского писателя, поэта и переводчика, нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, автора произведений "Жизнь Арсеньева", "Господин из Сан-Франциско", "Темные аллеи", Митина любовь", "Легкое дыхание", "Чистый понедельник". 22 октября литературный мир отмечает его 150-летие.

  • Иван Крузенштерн

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иван Крузенштерн: 250 лет

    Имя русского мореплавателя немецкого происхождения, адмирала Ивана Федоровича - Адама Иоганна - фон Крузенштерна, командовавшего первой русской кругосветкой, вписано в историю мореплавания. А еще он был почетным членом Московского университета, входил в состав Главного штаба императора России - и это далеко не полный список. 19 ноября отмечается 250 лет со дня рождения этого выдающегося человека.

  • Александр Блок

    Звездные юбиляры 2020 года

    Александр Блок: 140 лет

    "Осенний вечер так печален, смежает очи тающий закат", - по своему характеру лирика русского поэта и прозаика Александра Александровича Блока подобна музыке. По своей мелодике его произведения сродни романсам. Блока называют гением поэзии Серебряного века и камертоном мятежного человеческого духа, искавшего утешение то в красоте, то в разрушении. 28 ноября - 140-летие со дня его рождения.

  • Фридрих Энгельс

    Звездные юбиляры 2020 года

    Фридрих Энгельс: 200 лет

    Немецкий философ и историк Фридрих Энгельс входил в тройку основоположников марксизма-ленинизма. Он был соавтором и другом Карла Маркса, совместно с которым написал "Манифест Коммунистической партии", а потом оказывал финансовую поддержку Марксу, пока тот писал "Капитал". Потомственный фабрикант, миллионер стал одним из ярых критиков капитализма в XIX веке. 28 ноября - 200 лет со дня его рождения.

  • Максимилиан Шелл

    Звездные юбиляры 2020 года

    Максимилиан Шелл: 90 лет

    Фильмы с участием австрийского актера, продюсера и кинорежиссера, оскароносца Максимилиана Шелла знакомы зрителям нескольких поколений. Чего стоит одна только роль адвоката в кинодраме Стэнли Крамера "Нюрнбергский процесс" (фото), за которую Шелл удостоен "Золотого глобуса". Талантливый, харизматичный красавец покорил множество зрителей, но особенно - женщин. 8 декабря ему бы исполнилось 90 лет.

  • Людвиг ван Бетховен

    Звездные юбиляры 2020 года

    Людвиг ван Бетховен: 250 лет

    Ключевая фигура классической музыки в период между классицизмом и романтизмом и один из наиболее исполняемых композиторов в мире, - так в двух словах можно сказать о Людвиге ван Бетховене, авторе "Лунной сонаты, "Крейцеровой сонаты", "Императора", "Аппассионаты". 16 декабря отмечается 250-я годовщина со дня рождения этого великого немецкого композитора и исключительного человека.

  • Кристина Агилера

    Звездные юбиляры 2020 года

    Кристина Агилера: 40 лет

    Голосом поколения и дивой сцены называют американку Кристину Агилеру - певицу, сонграйтера, танцовщицу, актрису, продюсера, обладательницу "Грэмми", а также посла доброй воли ООН в одном лице. Свой дебютный альбом она представила, когда ей было 18. Сегодня у Агилеры восемь дисков, миллионы фанатов по всему миру, а ее имя - бренд. 18 декабря звезда отмечает свое 40-летие.

    Автор: Наталия Королева


  • Антон Чехов

    Звездные юбиляры 2020 года

    Антон Чехов: 160 лет

    "Вишневый сад", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Человек в футляре", - Антон Павлович Чехов, классик мировой литературы с образованием врача, создал более 500 произведений. Они переведены на 100 языков. В Германии, где Чехов провел последние дни жизни, его творения по популярности сравнимы лишь с шекспировскими. 29 января весь мир отмечает 160-летие со дня рождения выдающегося прозаика и драматурга.

  • Федерико Феллини: 100 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Федерико Феллини: 100 лет

    Итальянский кинорежиссер, сценарист, обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Федерико Феллини любил устраивать представления с детства. Но до того как прийти в кино, будущий создатель "Сладкой жизни" и "Ночей Кабирии" учился на репортера, а на жизнь зарабатывал карикатурами для прессы и текстами для рекламы и варьете. 20 января - его 100-летний юбилей.

  • Борис Пастернак: 130 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Борис Пастернак: 130 лет

    Свои первые стихи русский поэт, писатель и переводчик Борис Леонидович Пастернак написал, когда ему было чуть за 20: он пребывал в тоске из-за отказа любимой девушки, на которой хотел жениться. Одним из самых значимых произведений Пастернака в прозе стал роман "Доктор Живаго". За него писатель удостоен Нобелевской премии по литературе. 10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Пастернака.

  • Фредерик Шопен

    Звездные юбиляры 2020 года

    Фредерик Шопен: 210 лет

    Польский композитор и пианист Фредерик Шопен, который в зрелые годы жил и работал во Франции, отличался не только талантом, но и изысканными манерами и чутким сердцем. Его любила публика и обожали женщины. Казалось бы, чего еще желать. Однако в его душе всегда была боль - из-за ностальгии по родине, несчастной любви, мук от страшной болезни. 1 марта - 210 лет со дня его рождения.

  • Oonagh: 30 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Oonagh: 30 лет

    Самобытная немецкая певица, музыкант и актриса Зента-София Деллипонти, выступающая под сценическим псевдонимом Oonagh, родилась в Германии в семье болгарки и итальянца. На каких только языках она не поет - на немецком, эльфийском, кечуа, кельтском, ведийском санскрите, испанском, английском. А ее удивительная музыка сочетает самые разные стили. 16 апреля поп-звезда отмечает свое 30-летие.

  • Ума Турман: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Ума Турман: 50 лет

    "Опасные связи", "Милый друг", "Мой лучший любовник", - фильмов с участием звездной американской актрисы и бывшей модели Умы Турман, в жилах которой течет немецкая и шведская кровь, не счесть. Но истинная слава пришла к ней после лент "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино и "Генри и Джун" Филипа Кауфмана. "Секс-символу для интеллектуалов", как называют эту актрису, 29 апреля исполняется 50 лет.

  • Петр Чайковский: 180 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Петр Чайковский: 180 лет

    Кто бы мог подумать, что в юности великий русский композитор Петр Ильич Чайковский писал слабые стихи и учился на юриста. А кантата "К радости", представленная им по окончании консерватории в качестве дипломной работы, на музыкантов и критиков впечатления не произвела. 7 мая - 180-летие со дня рождения создателя "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Спящей красавицы", других непревзойденных шедевров.

  • Наоми Кэмпбелл: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Наоми Кэмпбелл: 50 лет

    Этой темнокожей красавице было 15 лет, когда в одном из лондонских парков, где она гуляла с подругами, ее заприметил сотрудник модельного агентства. Его предложение поучаствовать в фотосессии было с восторгом принято. С тех пор Наоми Кэмпбелл, которую за ее взрывной характер порой называют Черной пантерой, не сходит с подиумов. 22 мая британская топ-модель, актриса и певица отмечает свое 50-летие.

  • Иосиф Бродский

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иосиф Бродский: 80 лет

    "Судьба - это время с примесью биографии", - любил говорить Иосиф Бродский, один из величайших поэтов XX века, человек с тяжелой судьбой и необычайным даром. Отвергнутый на родине и вынужденный эмигрировать в США, он не озлобился. До конца своих дней Бродский оставался добрым, честным человеком и создавал стихи, которые учат сопереживать и безвозмездно любить. 24 мая - 80 лет со дня его рождения.

  • Роберт Шуман

    Звездные юбиляры 2020 года

    Роберт Шуман: 210 лет

    Ему прочили блестящую карьеру пианиста. Но из-за травмы руки Роберту Шуману пришлось посвятить свою жизнь сочинению музыки. И мир обрел композитора, завоевавшего статус величайшего романтика XIX века. Чего стоят лишь его чувственные фортепианные произведения - "Карнавал", "Вариации", "Бабочки", "Детские сцены", "Крейслериана". 8 июня музыкальный мир отмечает 210-летие этого немецкого композитора.

  • Гойко Митич: 80 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Гойко Митич: 80 лет

    Неспешный поворот головы, пронизывающий взгляд, крепкий торс, - серб Гойко Митич много лет воплощал на экране вождей американских индейцев - Чингачгука, Текумсе и других. По "заслуженному индейцу соцлагеря" вздыхали девушки, а мальчишки стремились во всем походить на него. Сейчас Гойко Митич живет в Берлине, играет в театре и остается в отличной физической форме. 13 июня ему исполняется 80 лет.

  • Марго Робби

    Звездные юбиляры 2020 года

    Марго Робби: 30 лет

    История австралийской актрисы и кинопродюсера Марго Робби - все равно что сказка про Золушку. Она родилась в многодетной семье и воспитывалась без отца. Девочка была удивительно трудолюбивой, хорошо училась и не гнушалась никакой работы. В результате она прошла путь от уборщицы до звезды Голливуда. 2 июля исполнительница главных ролей в "Волке с Уолл-стрит" и "Отряде самоубийц" отмечает 30-летие.

  • Ринго Старр

    Звездные юбиляры 2020 года

    Ринго Старр: 80 лет

    Каждый участник "ливерпульской четверки" The Beatles - легенда. Не исключение и Ринго Старр. Этот барабанщик при жизни стал легендарным музыкантом, лауреатом "Грэмми", кавалером Ордена Британской империи, а еще - удостоен личной звезды на Аллее звезд Голливуда. Он и сейчас в прекрасной форме и не уходит со сцены. 7 июля Ринго Старру исполняется 80 лет.

  • Пина Бауш

    Звездные юбиляры 2020 года

    Пина Бауш: 80 лет

    Постановки скончавшейся более десяти лет назад Пины Бауш поражали воображение зрителя. Эта немецкая танцовщица и хореограф работала на стыке жанров и направлений: в своем творчестве она обращалась к опере, шлягерам, джазу, оперетте. И тем самым сделала революцию в танце. Созданный ею театр продолжает работать и собирать аншлаги. 27 июля "хореографу в черном" исполнилось бы 80 лет.

  • Клаудия Шиффер

    Звездные юбиляры 2020 года

    Клаудия Шиффер: 50 лет

    В 1990-е годы на мировом модельном небосклоне взошла новая звезда – блондинка из Германии Клаудия Шиффер. Длинноногую красавицу, которая сама себя считала нескладной и долговязой, случайно "открыли" на дискотеке в Дюсельдорфе. Со временем девушка из немецкой глубинки стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. 25 августа Клаудии исполняется 50 лет.

  • Исаак Левитан

    Звездные юбиляры 2020 года

    Исаак Левитан: 160 лет

    Исаака Ильича Левитана не зря называли мастером пейзажа. Этот художник, творчество которого пришлось на вторую половину XIX века, открыл для современников скромную красоту русской природы. Прекрасное он видел в самом простом деревенском мотиве. Именно поэтому его картины всегда находили большой отклик. 30 августа отмечается 160-летие великого русского пейзажиста.

  • Александр Куприн

    Звездные юбиляры 2020 года

    Александр Куприн: 150 лет

    Рассвет творчества выдающегося русского писателя с нелегкой судьбой Александра Ивановича Куприна пришелся на начало XX века. Созданные им в тот период произведения, среди которых полные реализма, романтики и трагизма "Белый пудель", "Поединок", "Гранатовый браслет", "Жидкое солнце", вошли в сокровищницу мировой литературы. 7 сентября литературный мир отмечает его 150-летний юбилей.

  • Мэтт Деймон: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Мэтт Деймон: 50 лет

    Для звездного американского актера, продюсера и сценариста, обладателя "Оскара" и двух "Золотых глобусов" Мэтта Деймона участие сразу в нескольких проектах - обычное дело. Но при выборе ролей он не смотрит на размер гонорара: берется лишь за те, что ему интересны. Пример тому - второстепенная роль в культовом фильме Стивена Спилберга "Спасти рядового Райнера". 8 октября Мэтту исполняется 50 лет.

  • Иван Бунин

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иван Бунин: 150 лет

    Ювелир слова, прозаик-живописец, гений русской литературы, ярчайший представитель Серебряного века, - так называют русского писателя, поэта и переводчика, нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, автора произведений "Жизнь Арсеньева", "Господин из Сан-Франциско", "Темные аллеи", Митина любовь", "Легкое дыхание", "Чистый понедельник". 22 октября литературный мир отмечает его 150-летие.

  • Иван Крузенштерн

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иван Крузенштерн: 250 лет

    Имя русского мореплавателя немецкого происхождения, адмирала Ивана Федоровича - Адама Иоганна - фон Крузенштерна, командовавшего первой русской кругосветкой, вписано в историю мореплавания. А еще он был почетным членом Московского университета, входил в состав Главного штаба императора России - и это далеко не полный список. 19 ноября отмечается 250 лет со дня рождения этого выдающегося человека.

  • Александр Блок

    Звездные юбиляры 2020 года

    Александр Блок: 140 лет

    "Осенний вечер так печален, смежает очи тающий закат", - по своему характеру лирика русского поэта и прозаика Александра Александровича Блока подобна музыке. По своей мелодике его произведения сродни романсам. Блока называют гением поэзии Серебряного века и камертоном мятежного человеческого духа, искавшего утешение то в красоте, то в разрушении. 28 ноября - 140-летие со дня его рождения.

  • Фридрих Энгельс

    Звездные юбиляры 2020 года

    Фридрих Энгельс: 200 лет

    Немецкий философ и историк Фридрих Энгельс входил в тройку основоположников марксизма-ленинизма. Он был соавтором и другом Карла Маркса, совместно с которым написал "Манифест Коммунистической партии", а потом оказывал финансовую поддержку Марксу, пока тот писал "Капитал". Потомственный фабрикант, миллионер стал одним из ярых критиков капитализма в XIX веке. 28 ноября - 200 лет со дня его рождения.

  • Максимилиан Шелл

    Звездные юбиляры 2020 года

    Максимилиан Шелл: 90 лет

    Фильмы с участием австрийского актера, продюсера и кинорежиссера, оскароносца Максимилиана Шелла знакомы зрителям нескольких поколений. Чего стоит одна только роль адвоката в кинодраме Стэнли Крамера "Нюрнбергский процесс" (фото), за которую Шелл удостоен "Золотого глобуса". Талантливый, харизматичный красавец покорил множество зрителей, но особенно - женщин. 8 декабря ему бы исполнилось 90 лет.

  • Людвиг ван Бетховен

    Звездные юбиляры 2020 года

    Людвиг ван Бетховен: 250 лет

    Ключевая фигура классической музыки в период между классицизмом и романтизмом и один из наиболее исполняемых композиторов в мире, - так в двух словах можно сказать о Людвиге ван Бетховене, авторе "Лунной сонаты, "Крейцеровой сонаты", "Императора", "Аппассионаты". 16 декабря отмечается 250-я годовщина со дня рождения этого великого немецкого композитора и исключительного человека.

  • Кристина Агилера

    Звездные юбиляры 2020 года

    Кристина Агилера: 40 лет

    Голосом поколения и дивой сцены называют американку Кристину Агилеру - певицу, сонграйтера, танцовщицу, актрису, продюсера, обладательницу "Грэмми", а также посла доброй воли ООН в одном лице. Свой дебютный альбом она представила, когда ей было 18. Сегодня у Агилеры восемь дисков, миллионы фанатов по всему миру, а ее имя - бренд. 18 декабря звезда отмечает свое 40-летие.

    Автор: Наталия Королева


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    Салон красоты с полувековой историей

    Ошибается тот, кто думает, что у Роми Шнайдер, Софи Лорен, Марлен Дитрих и Ангелы Меркель нет ничего общего. Есть! Каждая из них обращалась к услугам знаменитого берлинского парикмахера Удо Вальца (Udo Walz). Полвека прошло с тех пор, как на фешенебельном столичном бульваре Курфюрстендамм открыл свои двери его салон. В эти дни он отмечает юбилей.

  • На фоне портретов знаменитых клиентов

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    На фоне портретов знаменитых клиентов

    Для 74-летнего Удо Вальца полувековой юбилей его известного во всей Германии заведения - повод для праздника, но ни в коем случае не повод для ухода на заслуженный отдых. Звездный парикмахер живет этой профессией. В том, чтобы делать людей красивыми, он видит свое жизненное призвание и ни с чем не сравнимое удовольствие. На стенах салона можно увидеть портреты его знаменитых клиентов.

  • Удо Вальц с Софи Лорен

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Софи Лорен

    Удо Вальц рос с матерью, отец из семьи ушел. Денег было в обрез, и учебу сына в школе гостиничного менеджмента, куда он мечтал поступить, возможности оплатить не было. Судьба парня решилась в тот день, когда один друг семьи, парикмахер, устроил день открытых дверей в своем заведении. Удо зашел туда из любопытства - и заболел этой профессией. Сегодня к нему приезжает на укладку даже Софи Лорен.

  • Канцлер Германии

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С канцлером Германии

    В числе клиентов Удо Вальца - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Чтобы записаться на стрижку, она всегда звонит в салон сама и никогда не настаивает на том, чтобы ее укладывал владелец салона: готова отдать себя и в руки его помощников. По словам Удо Вальца, Меркель - идеальный клиент. "Вот только не хочет внять моему совету и немного отрастить волосы", - сокрушается мастер.

  • Удо Вальц и Хайди Клум

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Удо Вальц с топ-моделью Хайди Клум

    На заре своей деятельности Удо Вальц был так стеснен в средствах, что даже обувь покупал в рассрочку. Сегодня к нему в салон приходят знаменитости. На фотографии Удо с топ-моделью Хайди Клум (Heidi Klum). Но цены в салоне не потолочные: подстричься по карману и обычному человеку, и приходят сюда не только звезды. "Будь я предприимчивее, я бы уже давно был богачом", - смеется мастер.

  • С Михаэлем Михальским

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Михаэлем Михальским

    Удо Вальца любят не только за мастерство и талант парикмахера. Еще больше людей к нему тянет потому, что с ним легко и комфортно общаться, что он всегда готов прийти на помощь, что от него исходит добро. Неудивительно поэтому, что у этого человека много друзей. Один из них - известный берлинский дизайнер Михаэль Михальский (Michael Michalsky).

  • С Барбарой Беккер

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Барбарой Беккер

    Немецкая актриса Барбара Беккер (Barbara Becker), бывшая жена знаменитого теннисиста Бориса Беккера (Boris Becker), называет Удо Вальца своим лучшим другом. Они часто проводят вместе время. Барбара советуется с Удо во всем и доверяет ему свои самые сокровенные тайны.

  • С Клаусом Воверайтом

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Клаусом Воверайтом

    В круг друзей Удо Вальца входит и известный немецкий политик, бывший бургомистр Берлина Клаус Воверайт (Klaus Wowereit - на фото в центре), который из-за частого появления на звездных мероприятиях удостоен звания "гламурный парень". По словам Вальца, ему очень нравится прическа Воверайта, хотя тот никогда у него не стрижется - почему-то предпочитает другого мастера.

  • Со спутником жизни

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Со спутником жизни

    С некоторых пор помощь в ведении бизнеса Удо Вальцу оказывает его спутник жизни - Карстен Тамм-Вальц (Carsten Thamm-Walz). Удо всегда подчеркивает, что это его партнер, но не супруг. В вопросах брака Вальц консервативен: по его мнению, жениться могут только мужчина и женщина, которые хотят иметь общих детей. Но как бы то ни было, он и Карстен счастливы друг с другом.

  • Удо Вальц

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Всегда в центре внимания

    Седовласый чудо-мастер обожает тусоваться. В гламурную жизнь он окунулся еще в юном возрасте, когда стал профессиональным парикмахером. Посещать светские вечеринки и гала-представления Удо Вальц активно продолжает и сейчас. На таких мероприятиях он всегда в центре внимания, и его лицо не сходит со страниц известных глянцевых журналов.

    Автор: Наталия Королева


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Для нас она - неподражаемая супермодель. А тридцать лет назад, когда начинала свою карьеру, Клаудия Шиффер ужасно комплексовала. Но позже стала рекордсменкой модельного бизнеса. (24.08.2017)  

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Фотогалерея: Пина Бауш и ее театр

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Звездные юбиляры 2020 года

Каждый год отмечен юбилейными датами известных людей, посвятивших жизнь служению искусству, науке, обществу. А у кого из композиторов, артистов, ученых юбилей в этом году? (03.01.2020)  

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