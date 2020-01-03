Знаменитости, у которых юбилеи в 2020 году (фотогалерея)

Сложно поверить, но "вечно юные" Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Мэтт Деймон в нынешнем году отмечают 50-летие. А у каких еще звезд круглые даты? DW заглянула в календарь…
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