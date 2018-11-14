 Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д′Ампеццо | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2019

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Европа

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Спустя двадцать лет после зимних Олимпийских игр в Турине Белая олимпиада пройдет в Западной Европе. Два итальянских города - Милан и Кортина-д'Ампеццо - примут Игры 2026 года.

Президент МОК Томас Бах объявляет хозяев зимних Олимпийских игр 2026 года

Президент МОК Томас Бах объявляет хозяев зимних Олимпийских игр 2026 года

Итальянский Милан совместно с Кортиной-д'Ампеццо примут зимние Олимпийские игры 2026 года. Такое решение принято на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне в понедельник, 24 июня.

Контекст

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Из 82 обладающих правом голоса членов МОК 47 проголосовали за Милан и Кортину, 34 - за столицу Швеции Стокгольм, один воздержался.

Таким образом, 20 лет спустя после Игр в Турине зимняя Олимпиада вернется не только в Италию, но и в целом в классический европейский регион для зимних видов спорта. Последние Белые олимпиады прошли в Ванкувере (2010 г.), Сочи (2014) и южнокорейском Пхёнчхане (2018). В 2022 году Игры примет Пекин.

Расположенная в Альпах Кортина-д'Ампеццо уже проводила зимние Игры в 1956 году, в которых впервые приняла участие сборная СССР.

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