"Зеленые" направили правительству ФРГ запрос о вмешательстве РФ в Ливии

Правительству Германии ничего не известно о деятельности российских военнослужащих на востоке Ливии. Об этом говорится в обнародованном ответе МИД ФРГ на письменный запрос представителя партии "Союз-90"/"зеленые" Франциски Брантнер (Franziska Brantner), сообщает информационное агентство dpa во вторник, 23 октября.

По мнению Берлина, стабилизация обстановки в Ливии требует решительной поддержки мировым сообществом официального представителя ООН в Ливии Гассана Саламе. На этом правительство Германии твердо настаивает в диалоге "со всеми вовлеченными сторонами, включая Российскую Федерацию", сообщили в министерстве.

9 октября британская газета The Sun со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила о нескольких десятках направленных в Ливию военнослужащих Главного управления Генштаба ВС России для поддержки командующего Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. Кроме того, как утверждало издание, РФ поставила тяжелые вооружения контролирующему территории на востоке страны и враждебному признанному международным сообществом правительству Ливии генералу. Россия опровергла эту информацию.

Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

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