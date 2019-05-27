 ″Зеленые″ в ФРГ впервые в истории обогнали в рейтинге правящий блок партий | Новости из Германии о Германии | DW | 01.06.2019

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Германия

"Зеленые" в ФРГ впервые в истории обогнали в рейтинге правящий блок партий

Уровень поддержки СДПГ в Германии упал до рекордно низкой отметки. За неделю рейтинг партии снизился с 17 до 12 процентов. Рейтинг "зеленых" составляет 28%, блока ХДС/ХСС - 26%.

Символы Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии

Символы Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии

Немецкая партия "Союз-90"/"зеленые" впервые с момента основания обогнала в рейтинге правящий блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Trendbarometer, проведенного немецкими телекомпаниями RTL и n-tv, в субботу, 1 июня, и приведенные на сайте n-tv. 

Неделю спустя после выборов в Европарламент, а также региональных выборов в Бремене, "зеленые" улучшили свой результат на 9 процентных пунктов. В настоящее время их рейтинг составляет 27 процентов. Партия увеличивает количество сторонников прежде всего за счет тех, кто ранее не участвовал в голосованиях и не определился с выбором. 

Блок правящих партий ХДС/ХСС за последнюю неделю, напротив утратил 2 процента поддержки. Их рейтинг его по сравнению с прошедшей неделей снизился с 28 до 26 процентов. 

У СДПГ - рекордно низкий результат

Контекст

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Рекордно низкий результат показала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). За неделю до выборов в Европарламент рейтинг одобрения социал-демократов составлял 17 процентов, а на этой неделе снизился до 12 процентов, что является самым низким показателем, когда-либо продемонстрированным партией на федеральном уровне. 

Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) изменений не претерпел, оставшись на уровне 8 процентов. Правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) потеряли два процентных пункта, получив суммарно 12% голосов опрошенных. Эксперты отмечают, что АдГ в значительной степени исчерпала свой избирательный потенциал.

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    Автор: Александра Елкина


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Главные итоги выборов в Европарламент

 

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