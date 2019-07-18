 Зеленский упростил получение гражданства Украины для преследуемых россиян | Новости из Германии об Украине | DW | 13.08.2019

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Украина

Зеленский упростил получение гражданства Украины для преследуемых россиян

Президент Украины подписал указ, упрощающий предоставление гражданства страны россиянам, подвергшимся политическим преследованиям.

Паспорт Украины

Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям на родине. Соответствующий указ он подписал во вторник, 13 августа.

Согласно новой норме, для получения украинского паспорта россияне могут подать декларацию об отказе от гражданства и документы, подтверждающие преследования по политическим убеждениям (справка МИД или диппредставительства Украины установленного образца).

Контекст

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донбасса. Зеленский в ответ хочет облегчить выдачу украинских паспортов тем, чьи права нарушаются. Взгляд Сергея Елкина. (18.07.2019)

Кремль не только не поздравил нового президента Украины с победой, но и прилагает усилия для эскалации конфликта в Донбассе, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер в комментарии DW. (26.04.2019)

Одновременно указ регулирует получение гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину.

"Паспортный указ" Путина

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство лицам, постоянно проживающим на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву. В Украине и ЕС остро раскритиковали упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

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