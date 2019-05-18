 Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США помощи в преодолении российской агрессии в Крыму и Донбассе. Он также выразил надежду на скорую встречу с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации встретился с представителями администрации и Конгресса США и попросил их и далее ужесточать санкции в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте украинского президента в понедельник, 20 мая.

Контекст

За 3 дня до инаугурации Зеленского парламентская коалиция в Раде перестала существовать. Украина, похоже, входит в период противостояния новоизбранного президента и старого парламента, считает Сергей Руденко. (17.05.2019)

Для Кремля раздача российских паспортов - не только попытка ослабить Украину, но и часть борьбы за трудовые ресурсы, считает Константин Эггерт. (03.05.2019)

"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил Вашингтон за поддержку и заверил, что реформирование Украины будет происходить параллельно с прекращением огня в Донбассе. "Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности", - подчеркнул Зеленский и выразил надежду на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом. В беседе с Зеленским принимали участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, а также сенатор Рон Джонсон.

В тот же день Зеленский провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем. Украинский президент на ней заявил, что и далее рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в переговорах с Россией по газу, а также подчеркнул важность усиления санкций в отношении РФ. "Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем в Донбассе", - указал Зеленский. Страна "готова идти правильными, честными шагами в ЕС", отметил он.

Зеленский также провел встречи с президентами стран Балтии, а также Венгрии и Грузии. 

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Портрет Путина, нарисованный на стене жилого дома в Симферополе

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Операция по захвату

    Бравый Путин на граффити и плакатах, а также российские флаги вместо украинских появились в Крыму после 27 февраля 2014 года, когда люди в военной форме без знаков отличия заняли здания Совмина и Верховного совета в Симферополе, а потом ключевые объекты и украинские воинские части. Операция РФ по захвату автономной республики Крым, находящейся в составе Украины, прошла всего за несколько дней.

  • Жители Крыма голосуют на референдуме 16 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Под контролем российских военных

    Нелегитимный референдум 16 марта 2014 года изменил жизнь крымчан. Несмотря на протесты, в обход Конституции Украины на голосование был вынесен вопрос об изменении статуса Крыма. Новые власти назвали незаконной передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР в 1954 году и подписали договор о вхождении в состав РФ. Большинство жителей Крыма ликовало, а на протестующих обрушились репрессии.

  • Крымские татары на акции протеста. Симферополь, 14 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Крымские татары вне закона

    От аннексии Крыма больше всех пострадали крымские татары. Репрессии коснулись всех, кто считает действия России незаконными. В 2016 году меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией. Его лидеров преследуют, в домах татар не прекращаются обыски и аресты. Так было в 1944 году, когда их как врагов народа депортировал с полуострова советский НКВД.

  • Владимир Путин на телеэкранах во время пресс-конференции в декабре 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    "А дышать в Крыму можно?"

    Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.

  • КПП Каланчак на административной границе материковой Украины с полуостровом Крым

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Как легально попасть в Крым

    Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.

  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Санкции за аннексию

    Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.

  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Обещанного три года ждут

    Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.

  • Строительство моста через Керченский пролив со стороны материковой части России

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Мост от друга Путина

    Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.

  • Туристическое бюро, парикмахерская и салон Фабрика грез на одной крымских улиц

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Черный передел

    За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.

  • На пляже Алушты в разгар сезона людей немного. Июнь 2016 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Турбизнес несет убытки

    В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.

  • Экспонаты выставки Крым. Золото и тайны Черного моря

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Золото крымских скифов переедет в Киев

    Не вернутся в Крым сокровища местных музеев - сотни золотых украшений и оружие. В декабре 2016-го суд в Нидерландах постановил передать Киеву эту уникальную коллекцию из 550 артефактов, которая в дни аннексии Крыма путешествовала по выставкам Европы. В судебном постановлении сказано, что дальнейшую судьбу экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" решит украинский суд.

  • Паспорт гражданина Российской федерации

    Крым через 3 года после российской аннексии

    С паспортом России

    Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:29

Что может Зеленский: насколько широки полномочия избранного президента Украины?

Контекст

Крым через 3 года после российской аннексии

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Как изменилась с тех пор жизнь на полуострове - в фотогалерее DW. (15.03.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт президента Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

Что может Зеленский: насколько широки полномочия избранного президента Украины?  

Паспорта РФ для жителей Донбасса: Путин проверяет Зеленского?  

Что ждут украинцы от нового президента и почему он этого не сделает  

Также по теме

Krimtataren Fahne Stacheldraht

Зеленский намерен вернуть Крым Украине 18.05.2019

Крымские татары теперь "снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", заявил избранный украинский президент.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20.05.2019

В ходе инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. Выбор даты вступления в должность привел к спору между Зеленским и Радой.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Комментарий: Зеленский начал с жесткого клинча с Радой 20.05.2019

Президентство Владимира Зеленского началось с противостояния с Верховной радой и правительством. Сможет ли он выйти из этой схватки без потерь, пока неясно, считает Сергей Руденко.

Реклама

Самые читаемые

Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России  

Комментарий: Зеленский начал с жесткого клинча с Радой  

Совбез ООН заблокировал идею РФ обсудить украинский закон о языке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно