 Зеленский предупредил украинцев о прикрывающихся его именем аферистах | Новости из Германии об Украине | DW | 27.04.2019

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Украина

Зеленский предупредил украинцев о прикрывающихся его именем аферистах

Люди, заявляющие о полномочиях, якобы предоставленных Владимиром Зеленским, - аферисты, заявил победитель президентских выборов в Украине. Он призвал обращаться в правоохранительные органы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, предупредил украинцев об аферистах, которые действуют "от его имени". По словам будущего главы государства, такие люди ходят "к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса" и заявляют им о своих полномочиях, якобы предоставленных Зеленским.

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"Никаких "решал" от Зеленского в Украине нет и быть не может. Будьте бдительны, не верьте аферистам в разных городах страны. Только вместе мы можем разрушить систему "договорняков" и коррупции", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в микроблоге Twitter в субботу, 27 апреля.

"Я никого ни на что не уполномочивал. И в будущем не собираюсь", - подчеркнул он. Зеленский призвал сограждан сообщать о подобных эпизодах в правоохранительные органы.

21 апреля в Украине завершился второй тур выборов президента. По данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45 процента. Официальные итоги выборов могут быть объявлены 30 апреля.

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    Автор: Ута Штайнвер


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