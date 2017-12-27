Зеленский предостерег Кремль от диалога "с позиции силы"

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег Кремль от эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. "Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в среду, 5 июня. "Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию", - заявил глава украинского государства, обращаясь к руководству РФ и "командованию ее оккупационных сил в Донбассе".

В Минске 5 июня состоится очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ. Украинская делегация "напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", пообещал Зеленский. Ранее он заявлял, что Киев представит на этой встрече "конкретные предложения".

В Донбассе погибли еще трое украинских военных

Тем временем в Донбассе за последние сутки в результате массированных обстрелов позиций Операции объединенных сил (ООС) погибли три украинских военнослужащих, еще три были ранены, написал Зеленский.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что в районе населенного пункта Новосёловка Донецкой области вооруженные формирования РФ обстреляли машину украинской армии, доставлявшую продовольствие участникам ООС. В результате два военнослужащих погибли, еще один был ранен. В целом за сутки российские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, утверждает украинская сторона.

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