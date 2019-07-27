Зеленский пообещал "сажать": должны ли бояться Порошенко и Кличко?

"Придет весна - будем сажать". Весна, которую с предвыборных плакатов обещал новый президент Украины Владимир Зеленский, похоже, наступила в конце июля. Новостная лента запестрела сообщениями о расследованиях, в которых фигурирует Петр Порошенко. Самым громким пока событием стал вызов экс-президента и будущего народного депутата в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос 25 июля - в качестве свидетеля. Он дал показания по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов при продаже "Кузницы на Рыбальском". Это судостроительный завод, бывшим совладельцем которого была фирма Порошенко. Следующий допрос уже запланирован, а сам политик назвал подозрения "инсинуациями".

Кто такой Андрей Портнов и как он добивается ареста Порошенко

Инициатор расследования - Андрей Портнов, политик и юрист, бывший замглавы администрации Виктора Януковича. В 2014 году он уехал в Россию и вернулся в мае 2019-го - накануне вступления в должность президента Владимира Зеленского. По возвращении Портнов начал своего рода крестовый поход против Порошенко, направив в ГБР несколько заявлений, в том числе о госизмене, панамских офшорах и хищениях в армии. Он также намекнул, что будут и другие дела, но пусть сначала с этими разберутся. Судя по записям в соцсетях, которые Портнов публикует почти синхронно с заявлениями ГБР, он уверен, что Порошенко окажется за решеткой.

Мэр Киева Виталий Кличко

На следующий день после допроса экс-президента в ГБР ждали его бывшего соратника, киевского мэра Виталия Кличко. Претензии к нему якобы касаются использования коммунальных земель. Кличко, отставки которого с должности главы киевской горадминистрации добивается Зеленский, на допрос не пришел, а дело назвал пустяковым. Фамилии Порошенко и Кличко зачастили и в расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Формально Зеленский ни при чем. Президент избегает прямых угроз в адрес Порошенко и его соратников. Но поскольку то, что делает Портнов, совпадает с избирательными обещаниями нового президента, в Украине задаются вопросом, есть ли здесь связь. Глава офиса президента Андрей Богдан в интервью РБК-Украина назвал Портнова своим "многолетним другом". На вопрос, согласованы ли заявления, сделанные бывшим замглавы администрации Януковича в отношении Порошенко, с офисом нового президента, Богдан ответил так: "Это самодеятельность Портнова. Я не знаю материалов этих заявлений, но я думаю, там очень много всего по делу".

Кто из президентов Украины обещал "сажать" и что из этого вышло

Обещания привлечь к ответственности представителей элит давно звучат в программах кандидатов в президенты Украины. Лозунг Зеленского "будем сажать" напоминает "бандитам - тюрьмы" Виктора Ющенко времен кампании 2004 года. При Ющенко мало кто из тяжеловесов оказался за решеткой, если не считать главу Донецкого облсовета и члена "Партии регионов" Бориса Колесникова, который провел насколько месяцев в СИЗО по делу о вымогательстве. Когда Ющенко сменил на посту президента Виктор Янукович, он "сажать" не обещал, но при нем в колониях несколько лет провели оппозиционеры Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Это вызвало критику Запада, поскольку выглядело как расправа.

При Порошенко из известных политиков за решеткой оказался только Александр Ефремов, бывший глава фракции "Партии регионов". Он провел три года в СИЗО по подозрению в пособничестве сепаратистам в Луганске и был в июле переведен под домашний арест. Обещания Порошенко "рубить руки" коррупционерам в армии в основном осталось словами.

Откуда в украинском обществе спрос на "посадки"

Новый президент Зеленский сильнее своих предшественников, имея за спиной 73 процента избирателей и абсолютное большинство в парламенте. С этим большинством он собирается быстро принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, что откроет путь к судебным разбирательствам, в том числе против Порошенко.

Алексей Гарань

И если при Януковиче большинству украинцев было все равно, то сейчас многие обвиняют известных политиков в ухудшении своих условий жизни и поэтому хотят видеть их на скамье подсудимых. Еще будучи актером, Зеленский воплотил эти настроения в сериале "Слуга народа": в сцене, где его герой - школьный учитель, ставший президентом, - во сне расстреливает депутатов парламента. По мнению экспертов, этот сериал помог Зеленскому стать президентом. Фраза "будем сажать", которую он сделал частью своей избирательной кампании, до этого звучала в сериале.

"Спрос в обществе (на громкие процессы – Ред.) есть и всегда был, - отметил в беседе с DW политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. По его мнению, это связано и с пассивностью юстиции при Порошенко. "Думаю, у Зеленского будет большое искушение делать такие вещи - показательные посадки", - считает Гарань. По его словам, главный вопрос состоит в том, "будет ли это сделано в соответствии с нормами права или будет избирательное правосудие".

Эксперты: допросы Кличко и Порошенко - "тревожный сигнал"

Вильфрид Йильге

Сам Порошенко об этом прямо не говорит, опасения по поводу "политических мотивов" звучат от имени его партии "Европейская справедливость". Осторожны в оценках и эксперты. "Заявления во время избирательной кампании и вызовы на допрос Порошенко и Кличко - это тревожный сигнал", - считает Гарань.

Об "опасной тенденции" говорит и Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge), эксперт Германского общества внешней политики (DGAP). "В принципе это правильно, что президент занимается вопросами борьбы с коррупцией. Вопрос в том, как это делается, - отмечает Йильге. - Бросается в глаза, что президент Зеленский постоянно критикует проступки Порошенко и других политиков и чиновников, которых тот назначил, но при этом умалчивает о других".

Кроме того, борьба с коррупцией иногда ведется "как публичное театральное представление", считает Йильге. В этой связи он упомянул о случае, когда президент Зеленский во время визита в Днепр перед объективами телекамер лично позвонил Кличко и спросил, почему киевские власти не рассчитались за купленные трамваи. "Мы знаем, что судебная система в Украине реформирована не полностью, - говорит Йильге. - Опасность заключается в том, что на фоне таких публичных инсценировок суды будут руководствоваться тем, откуда дует ветер власти".

Западные послы критикуют расширение люстрации

Берлинский политолог считает, что при малейшем подозрении в политизации борьбы с коррупцией в Украине об этом "нужно говорить" и "пресекать". Йильге напомнил, что послы стран "большой семерки" критиковали инициативу Зеленского расширить закон о люстрации, запрещающий чиновникам времен Януковича занимать государственные должности. Зеленский предложил добавить в этот закон Порошенко и чиновников, занимавших высшие государственные должности во время его пребывания у власти. Соответствующий законопроект президента был внесен в парламент. "Это нигилизм с правовой и политической точки зрения, - уверен киевский политолог Гарань. - Это попытка поставить на одну доску режим Януковича и тех, кто спас страну и организовал сопротивление российской агрессии". По мнению эксперта, это предложение Зеленский сделал накануне парламентских выборов и вряд ли оно будет реализовано.

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