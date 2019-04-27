Зеленский ответил на слова Путина об "общем" между Украиной и РФ

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что у обеих стран "есть много общего". "Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в четверг, 2 мая.
"Контроль за каждым миллиметром (границы. - Ред.) с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - продолжил избранный президент. Он считает, что "запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в плену ни на йоту не приближают урегулирования отношений между нашими странами", которые "братскими" точно называть нельзя".
Путин упростил процедуру предоставления гражданства РФ украинцам
24 апреля Путин упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республик". В ответ на это Зеленский 27 апреля написал в Facebook, что Украина будет "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов", "в первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".
Через два дня на мероприятии в Кремле один из журналистов, задавая Путину вопрос, заявил, что Зеленский "готов выдавать паспорта всем россиянам, а также всем, кто готов защищать свободу и демократию". "Это очень хорошо, - ответил российский президент. - Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего". 1 мая президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства некоторым категориям иностранных граждан - главным образом он касается граждан Украины.
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Автор: Ута Штайнвер