 Зеленский ответил на слова Путина об ″общем″ между Украиной и РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 02.05.2019

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Украина

Зеленский ответил на слова Путина об "общем" между Украиной и РФ

Отношения между Россией и Украиной "братскими" назвать нельзя, считает Владимир Зеленский. Он призвал Москву вернуть контроль над границей с РФ украинской стороне.

Владимир Зеленский (фото из архива)

Владимир Зеленский (фото из архива)

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что у обеих стран "есть много общего". "Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в четверг, 2 мая.

Контекст

Кремль не стал отменять из-за победы Зеленского ожидаемую раздачу российских паспортов в Донбассе. О последствиях указа Путина об упрощенном получении гражданства РФ - Иван Преображенский. (25.04.2019)

Победа Зеленского повлекла за собой масштабные изменения в политическом ландшафте Украины. У новоизбранного президента, возможно, найдется немало союзников в Раде еще до парламентских выборов. (23.04.2019)

"Контроль за каждым миллиметром (границы. - Ред.) с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - продолжил избранный президент. Он считает, что "запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в плену ни на йоту не приближают урегулирования отношений между нашими странами", которые "братскими" точно называть нельзя".

Путин упростил процедуру предоставления гражданства РФ украинцам

24 апреля Путин упростил ​процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республик". В ответ на это Зеленский 27 апреля написал в Facebook, что Украина будет "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов", "в первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".

Через два дня на мероприятии в Кремле один из журналистов, задавая Путину вопрос, заявил, что Зеленский "готов выдавать паспорта всем россиянам, а также всем, кто готов защищать свободу и демократию". "Это очень хорошо, - ответил российский президент. - Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего". 1 мая президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства некоторым категориям иностранных граждан - главным образом он касается граждан Украины.

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    Автор: Ута Штайнвер


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