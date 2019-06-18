Зеленский допускает усиление санкций против России

Если мирные переговоры по Донбассу не принесут результата, Украина поддержит усиление экономических санкций против РФ, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
Президент Украины Владимир Зеленский собирается возобновить минские переговоры, чтобы с их помощью добиться прекращения огня в Донбассе и освобождения украинских пленных. В то же время, если они не принесут желаемого результата, Украина поддержит усиление экономических санкций как инструмента давления на Россию, заявил политик в интервью немецкой газете Bild, опубликованном вечером в понедельник, 17 июня.
Назвав санкции "дипломатическим инструментом, нужным для достижения определенных целей", украинский лидер добавил: "Если этот инструмент не работает, нужно расширять механизм". При этом политик подчеркнул, что Крым и регионы на востоке страны продолжают оставаться частью Украины.
"Для меня Крым всегда был частью Украины и является ею до сих пор", - подчеркнул он. Именно это, по собственным словам, Зеленский и сказал бы президенту России Владимиру Путину при первой личной встрече: "Начнем с того, что Крым и Донбасс принадлежат Украине".
Коломойский, по мнению Зеленского, не подвержен влиянию олигархов
Тот факт, что многие люди, близкие к среде олигархов, такие как бизнесмен Игорь Коломойский, стали частью его президентской команды, Зеленский прокомментировал фразой о том, что его команда "состоит из профессионалов без коррупционного прошлого или связей со старыми элитами", которым он доверяет, поскольку работал с ними во время своей избирательной кампании.
"Они не подвержены влиянию олигархов и не являются частью старой элиты", - заявил Зеленский. "Они служат будущему Украины, которое мы хотим построить вместе", - добавил он, пообещав, что незамедлительно расстанется с любым членом команды, если тот его скомпрометирует.
Планы Украины по вступлению в ЕС и НАТО
Говоря о стремлении Украины стать членом НАТО и ЕС, Зеленский подтвердил, что остается верным этому курсу. "В первую очередь, я хотел бы ввести стандарты НАТО в украинских вооруженных силах и службах безопасности", - добавил политик.
При этом он подчеркнул, что Украина осознает необходимость продемонстрировать "убедительные результаты", чтобы быть принятой в экономическую, правовую, таможенную и цифровую сферы Евросоюза.
Визит Зеленского в Германию
Ожидается, что во вторник, 18 июня, Владимир Зеленский, встретившийся накануне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, проведет в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Их основными темами должны стать планы Украины по вступлению в ЕС и НАТО, а также положение в Крыму.
Кроме того, президент Украины собирается встретиться с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schäuble) и ведущими представителями немецкого бизнеса.
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