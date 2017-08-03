Зеленский - буревестник новых санкций в отношении РФ?

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и США ужесточить санкции против РФ для разрешения конфликта в Донбассе. Карикатурист Сергей Елкин о грозном сигнале Зеленского Путину.
Президентство Владимира Зеленского началось с противостояния с Верховной радой и правительством. Сможет ли он выйти из этой схватки без потерь, пока неясно, считает Сергей Руденко. (20.05.2019)
О втором походе в политику лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, а также о причинах и последствиях этого шага - журналист Сергей Руденко специально для DW. (17.05.2019)
Для Кремля раздача российских паспортов - не только попытка ослабить Украину, но и часть борьбы за трудовые ресурсы, считает Константин Эггерт. (03.05.2019)
Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко. (03.05.2019)