 ″Зеленая революция″ в Берлине: как школьники разбудили взрослых и власти | Новости из Германии о Германии | DW | 20.09.2019

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Германия

"Зеленая революция" в Берлине: как школьники разбудили взрослых и власти

Столица Германии стала центром глобальной стачки, организованной молодежным экологическим движением Fridays for future. Одно из главных требований - быстрый отказ от угольных электростанций.

Школьницы из берлинского района Хеллерсдорф на митинге в центре города

Школьницы из берлинского района Хеллерсдорф на митинге в центре города

Свои плакаты они нарисовали сами, цветными фломастерами на неровно обрезанных кусках картонных коробок. "У нас нет запасной планеты", - написано на одном. На другом: "Тут становится жарко". На третьем просто "спасите Землю". Группа одноклассниц из района Хеллерсдорф на востоке Берлина приехала 20 сентября в центр города с плакатами, чтобы поддержать требования глобальной акции в защиту климата Fridays for Future ("Пятницы ради будущего").

В ответ на вопрос, почему они решили присоединиться к акции, одна из них, 13-летняя Лея, отвечает просто: "Мне страшно. Страшно, что планета этого больше не выдержит. И хотя на первый взгляд кажется, что все нормально, на самом деле ситуация драматическая".

Ее подруга Лара добавляет, что поняла, что климат меняется, в тот момент, когда зимой не стало снега - и простые детские развлечения типа катания на санках стали невозможными. "Это, конечно, не самое главное подтверждение изменения климата, но самое наглядное", - говорит она. Еще одна участница акции Селина поясняет: "Мы хотим, чтобы политики увидели и услышали нас. И что для нас это очень важно".

270 000 человек вышли на акцию в защиту климата в немецкой столице

Не заметить эту толпу в центре Берлина было невозможно - вся площадь у Бранденбургских ворот и весь бульвар, ведущий в сторону западной части города. Пробраться к сцене у Бранденбургских ворот было невозможно еще за час до начала митинга, а чтобы выбраться из толпы, надо было продираться через массы людей не меньше десяти минут.

Протестующие в центре Берлина

Протестующие в центре Берлина

В 13.30 организаторы сообщили, что количество участников акции превысило 100 тысяч человек, а еще час спустя - 270 000. И это только на главном митинге у Бранденбургских ворот. А ведь акциями был охвачен весь город. Первые речевки стали слышны возле ведомства федерального канцлера уже в 9 утра - сотня школьников организовала спонтанный флешмоб.

Незадолго до этого колонна велосипедистов заблокировала оживленную площадь в западной части города, а в течение всего дня приходила информация о спонтанной блокаде отдельных улиц. К полудню полиция выставила дополнительные оцепления вокруг резиденции Ангелы Меркель, на всякий случай. Все-таки размах акции - уникальный.

Историческое по количеству участников шествие в Берлине

Последний раз такие массы людей выходили на улицы немецкой столицы больше десяти лет назад - чтобы увидеть и услышать тогда еще претендента на пост президента США Барака Обаму. Но такого масштаба акций в защиту климата не было - с 7 утра до позднего вечера по всему городу было запланировано свыше 30 митингов, демонстраций, пикетов и, конечно, рейв (какой Берлин без рейва).

С призывом выйти на улицы к жителям столицы Германии обратились не только экологи, но и профсоюзы, частные фирмы и даже церковь. Некоторые крупные компании - например, Siemens или энергетический концерн Vattenfall - предоставили своим сотрудникам возможность сходить на митинг в рабочее время, впрочем, с условием, что они отработают пропущенные часы. Работникам городских учреждений также было разрешено поучаствовать в акции - но с аналогичным условием.

Акция протеста у Бранденбургских ворот

Акция протеста у Бранденбургских ворот

Более того, правящая в городском парламенте коалиция из трех партий - социал-демократов, "зеленых" и Левой партии - призвала берлинские школы вместо уроков отправить учеников на демонстрации. Этому призыву, однако, последовали далеко не все - в некоторых школах и гимназиях за отсутствие на уроках школьники получили прогул.

"Переломный момент для климата и для политики"

Среди выступавших на пятничной акции в Берлине был и директор Потсдамского института изучения климатических изменений Йохан Рокстрем (Johan Rockström). Институт считается одним из ведущих научных учреждений Германии по вопросам изменения климата. По словам Рокстрема, человечество находится на переломном этапе.

Контекст

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"Эффект Греты Тунберг" или рост экологического сознания? Опросы показывают: жители Германии всерьез озабочены глобальным потеплением и хотят изменить свою модель поведения. (20.09.2019)

В Нью-Йорке сотням школьников разрешили пропустить уроки из-за участия в климатических протестах. К ним примкнет инициатор движения Fridays For Future Грета Тунберг. А в Германии ожидается более 500 акций. (20.09.2019)

С одной стороны, глобальная пятничная акция в защиту климата свидетельствует о том, что требование со всего мира о быстрой стабилизации климата набирают динамику. И что политические инстанции осознали важность момента и начинают действовать.

Но с другой стороны, увы, констатирует ученый, и для экосистем настал переломный момент: кораллы отмирают, гренландские ледники стремительно тают, учащаются экстремальные погодные явления типа наводнений и засух. Если политики будут действовать слишком медленно, они не смогут обеспечить безопасность и благосостояние своих граждан. "Это научный факт", - считает он.

Цель - полный переход Германии на ВИЭ к 2035 году

Но одними шествиями и плакатами дело не обошлось - уже в первой половине дня радикально настроенные демонстранты начали блокировать автомобильное движение в разных районах города.

На вторую половину дня была запланирована "акция гражданского неповиновения" - накануне городские газеты, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщали, что к протестам присоединились радикальные левые, которые хотят использовать экологический протест в своих целях.

Шествие в центре Берлина и итоговый митинг-концерт у Бранденбургских ворот - кульминация акции. Главные требования ее участников - полный отказ от угольных ТЭС к 2030 году и полный переход Германии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2035-му.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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