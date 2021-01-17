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"Зеленая неделя"

Международная ежегодная аграрная ярмарка в Берлине.

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Teilnehmer eines Protest unter dem Motto «Wir haben es satt!» gegen die aktuelle Agrar- und Ernährungspolitik Deutschlands stehen mit einem Banner vor dem Bundeskanzleramt. Zwischen Bundeskanzleramt und Banner ist die Installation der «Aktion Fußabdruck» zu sehen, bei der Fußabdrücke von Menschen, die pandemiebedingt nicht teilnehmen können, ausgestellt werden. Ein Bündnis aus rund 60 Organisationen fordert eine bäuerliche Landwirtschaft mit mehr Umwelt-, Tier- und Klimaschutz.

Фермеры и защитники природы провели акцию протеста у ведомства канцлера ФРГ 17.01.2021

Из-за пандемии формат традиционной акции фермеров в Берлине пришлось изменить. Собравшиеся выступали за ведение сельского хозяйства методами, способствующими защите климата.
FILE- In this July 21, 2017, file photo, young hogs are seen at Everette Murphrey Farm in Farmville, N.C. After President Donald Trump announced plans to impose tariffs on products including Chinese steel, the Chinese government responded Friday, March 23, 2018, with a threat to add an equal 25 percent charge on U.S. products including pork. (AP Photo/Gerry Broome, File) |

Выставочный зал "Зеленой недели" в Берлине закрыли из-за российской свинины 17.01.2020

Организаторы не знают, каким образом мясо из России, запрещенное к ввозу в Евросоюз, могло оказаться на главной сельскохозяйственной выставке Германии.
17.01.2020, Schleswig-Holstein, Kiel: Landwirte fahren nach einer Sternfahrt mit Traktoren auf den Exerzierplatz. An einem Trecker ist dabei ein Schild mit der Aufschrift «Ohne Bauern KEIN BIER» angebracht. Mit Kundgebungen an verschiedenen Orten protestieren Landwirte bundesweit gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Foto: Carsten Rehder/dpa | Verwendung weltweit

В немецкие города вернулись тракторные марши протеста 17.01.2020

По центру Берлина в день старта "Зеленой недели" проехали 500 тракторов - в знак протеста против ужесточения экологических законов. 18 января на акцию выйдут экологи и борцы за права животных.
19.01.2019, Berlin: Teilnehmer einer Demonstration protestieren am Brandenburger Tor unter dem Motto «Wir haben Agrarindustrie satt!». Anlässlich der Agrarmesse Grüne Woche demonstrieren mehrere Tausend Menschen in Berlin für mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft. Foto: Ralf Hirschberger/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине тысячи фермеров потребовали изменения аграрной политики 19.01.2019

Немецкие сельхозпроизводители требуют от властей Германии и ЕС изменения аграрной политики. На демонстрацию в Берлине вышли многие тысячи участников, во главе шествия двигались 170 тракторов.
18.01.2018 +++

Россия ищет выход на аграрный рынок ЕС 26.01.2018

Россия вернулась на ежегодно проходящую в Берлине аграрную выставку "Зеленая неделя". Цель - расширить российский экспорт в страны ЕС. За счет чего - выясняла DW.
In der Halle des Bundeslandes Sachsen findet man am 19.01.2018 die unterschiedlisten Kartoffelsorten in einer Auslage. Die diesjährige Grüne Woche findet vom 19. - 28.01.2018 in den Messehallen unter dem Funkturm statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий крестьянский союз не теряет надежды на Россию 23.01.2018

Заместитель генерального секретаря Немецкого крестьянского союза Удо Хеммерлинг в интервью DW рассказал об убытках от санкций и новых рынках сбыта.

С чем фермеры и производители России приехали на "Зеленую неделю" в Берлин (22.01.2018) 22.01.2018

В Берлине открылась "Зеленая неделя". И на этот раз официально с участием России. Чего ждут от крупнейшей в мире сельскохозяйственной ярмарки российские производители.

Ликвидация фонда Навального и миллиарды Трампа и Порошенко - DW Новости (22.01.2018) 22.01.2018

Суд удовлетворил иск минюста о ликвидации юридического лица кампании Алексея Навального - фонда "Пятое время года". Съемочная группа DW побывала на судебном заседании.
Bildunterschrift:Protesters take part in a demonstration with the motto 'we are fed up' (Wir haben es satt) against industrial farming on the sidelines of the International Green Week agricultural show. / AFP / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/T. Schwarz

Десятки тысяч протестующих в Берлине требуют изменения аграрной политики 20.01.2018

В немецкой столице прошла традиционная акция протеста, приуроченная к началу работы крупнейшей сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя".
Sieben Wochen alte Jungeber toben am 21.04.2017 im Aufzuchtstall im Schweinezuchtbetrieb von Landwirt Stefan Wille in Liessow (Mecklenburg-Vorpommern). Ab 2019 darf die Kastration der wenige Tage alten Schweine nur noch mit Betäubung durchgeführt werden. Anders als in Nachbarländern wie Holland und Dänemark sollen in Deutschland nur Tierärzte das Recht auf den Eingriff erhalten. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

В ЕС опровергли слова главы Россельхознадзора о чуме свиней 19.01.2018

В ответ на слова Сергея Данкверта о том, что ЕС принимает мало мер против АЧС, еврокомиссар напомнил, что заболевание пришло из России, где зафиксировано по всей стране. Он надеется, что Москва прекратит дезинформацию.
Bulgarische Hostessen werben am 17.01.2018 zu Beginn der Eröffnungspressekonferenz der Internationalen Grünen Woche in Berlin mit Köstlichkeiten des Partnerlandes Bulgarien. Die diesjährige Grüne Woche findet vom 19. - 28.01.2018 in den Messehallen unter dem Funkturm statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине открылась "Зеленая неделя" с участием РФ 19.01.2018

На крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставке, которая будет проходить до 28 января, представлены 1660 участников из 66 стран мира.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Kunde steht am 13.02.2012 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor einem Supermarktregal (gestellte Szene). Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa «Der Selbstbedienungsladen feiert seinen 100. Geburtstag» vom 02.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий министр призвал Москву к отмене продуктового эмбарго 18.01.2018

Евросоюз должен предпринять попытки, чтобы наладить отношения с Россией и прекратить продовольственное эмбарго, считает министр сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт.

Russland und Ukraine auf der Grünen Woche 2017 Nikita Jolkver, Berlin 20.01.2017

Россия возвращается на "Зеленую неделю" в Берлин 14.12.2017

Два года Россия официально не принимала участия в крупнейшей сельскохозяйственной ярмарке, проходящей в Берлине. В 2018 году ситуация изменится.

Усидит ли Ангела Меркель в кресле канцлера, или Who is Mr. Schulz - DW Новости (25.01.2017) 25.01.2017

Соперником Ангелы Меркель в борьбе за пост главы правительства станет социал-демократ Мартин Шульц. Москву это вряд ли обрадует. Ведь Шульц относится к критикам Кремля.
Grüne Woche 2016 in Berlin Verschiedene Apfelsorten Bild: DW/N. Zimmermann

''Зеленая неделя'': как немецкие фермеры искали замену российскому рынку (25.01.2017) 25.01.2017

Немецкие фермеры понесли значительные потери в 2014 году, когда Москва ввела эмбарго на их продукцию. Но они уже приспособились к новым условиям, ищут альтернативные рынки сбыта, хотя и скучают по российским клиентам.

"Зеленая неделя": как немецкое сельское хозяйство нашло замену российскому рынку (25.01.2017) 25.01.2017

Немецкие фермеры понесли значительные потери в 2014 году, когда Москва ввела эмбарго на их продукцию. Но они уже приспособились к новым условиям, ищут альтернативные рынки сбыта, хотя и скучают по российским клиентам.

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