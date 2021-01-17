"Зеленая неделя"

В ЕС опровергли слова главы Россельхознадзора о чуме свиней

В ответ на слова Сергея Данкверта о том, что ЕС принимает мало мер против АЧС, еврокомиссар напомнил, что заболевание пришло из России, где зафиксировано по всей стране. Он надеется, что Москва прекратит дезинформацию.