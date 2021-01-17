"Зеленая неделя"

Международная ежегодная аграрная ярмарка в Берлине.
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Немецкие фермеры понесли значительные потери в 2014 году, когда Москва ввела эмбарго на их продукцию. Но они уже приспособились к новым условиям, ищут альтернативные рынки сбыта, хотя и скучают по российским клиентам.
Немецкие фермеры понесли значительные потери в 2014 году, когда Москва ввела эмбарго на их продукцию. Но они уже приспособились к новым условиям, ищут альтернативные рынки сбыта, хотя и скучают по российским клиентам.