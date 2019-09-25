Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.
Это следует из стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп упомянул имя бывшего вице-президента США в связи с бизнесом его сына Хантера в Украине. (25.09.2019)
Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа. Итогом может стать его отстранение от власти. DW объясняет, что представляет собой этот процесс. (25.09.2019)