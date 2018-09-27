За что со студентов в Германии берут деньги

За получение первого высшего образования в государственных вузах Германии, за исключением вузов в Баден-Вюртемберге, плату не взимают, и письмо из университета с просьбой оплатить семестровый взнос у новичка может вызвать удивление. За какие услуги студенту выставляют счет?

Оплати квитанцию - получи студенческий

Семестровый взнос (Semesterbeitrag) - обязательное условие для начала и продолжения обучения в Германии как для немецких, так и для иностранных студентов. Раз в полгода вуз они получают квитанцию, которую должны погасить в указанный срок. Это же правило действует для аспирантов и иностранных студентов, приехавших на учебу в Германию по программе обмена. Правда, зачастую для этих групп учащихся сумма взноса немного меньше.

Нередко вузы напоминают об этом по электронной почте за несколько недель до окончания текущего семестра. Оплатив взнос, студент сообщает вузу о своем намерении продолжить обучение (Rückmeldung). Лишь после этого ему выдается студенческий билет и другие документы на следующий семестр.

"Не забудь уплатить взнос!" - призывает студентов университет в Йене

Если деньги в положенное время не внесены, то вуз налагает штраф, величина которого существенно различается. В то время как в Боннском университете такое упущение обойдется в 5 евро, а в Берлинском техническом университете - в 20 евро. Ну а уж если с начала занятий проходит две недели, а квитанция так и остается неоплаченной или оплаченной не в полном объеме (выплата по частям не разрешена), то студент автоматически отчисляется.

В случае же, если взнос сделан, а студент при этом решил не продолжать обучение, деньги возвращаются. Зачастую вузы освобождают от уплаты сбора студентов с инвалидностью в тяжелой форме. Некоторые вузы идут на уступки и сокращают размер взноса, если студент берет академический отпуск, например, для ухода за ребенком или учебы по обмену за границей.

География отчислений

Размер семестрового взноса для всех студентов одного университета одинаковый, в нем не учитываются доходы и финансовое положение учащихся. В зависимости от вуза эта сумма колеблется в пределах 70-300 евро. Так, в зимнем семестре 2018/19 в Высшей школе Штральзунда он составляет 88 евро для первокурсников и 71 евро для всех остальных, в Байройтском университете - 107 евро, а в Гамбургском университете - 325 евро.

В некоторых городах студенты всех государственных вузов, расположенных в них, платят взнос в одном и том же размере: например, в Мюнхене - 129 евро в семестр.

Закономерности между величиной сбора и географическим расположением вуза или его размером не существует. Разница объясняется лишь спектром услуг, которые покрываются взносом. Что же это за услуги?

Студенту на пользу

Как правило, основную часть суммы составляет стоимость студенческого проездного билета (Semesterticket), позволяющего пользоваться общественным транспортом в пределах города и нередко между городами в пределах региона и даже всей федеральной земли. В некоторых вузах у студентов есть возможность отказаться от оплаты проездного и тем самым сократить сумму семестрового взноса. В других - льгота на проезд не действует во время каникул. Есть и университеты, где проездной и вовсе не включен в обязательный взнос, а студенты должны оплачивать транспорт по полной цене, что существенно бьет по их карману.

Многие студенты в Германии могут бесплатно пользоваться региональным транспортом

Помимо того, из фонда, в который направляются семестровые взносы, оплачивается административная работа, включающая, к примеру, ведение документации и выдачу студенческих билетов (будь то в виде небольшого листка бумаги или солидной электронной карты), а также работа Общества поддержки учащихся вузов (Studentenwerk). Определенная часть расходов приходится на организации, как, например, студенческий парламент или студенческий комитет AStA, которые занимаются вопросами вузовской политики, отстаивают интересы студентов и проводят консультации на темы, касающиеся учебы.

За счет семестрового взноса частично покрываются расходы на работу вузовской столовой, а также организацию культурных мероприятий, спортивных секций и языковых курсов, за участие в которых со студентов плату не берут. И еще одно преимущество: в семестровый сбор входит услуга по страхованию учащихся от травм, полученных во время нахождения в вузе, а также от ответственности при причинении вреда третьему лицу. Страховка, оплачиваемая за счет семестровых взносов, охватывает и случаи кражи велосипедов, "припаркованных" у вуза, а также одежды из гардеробов.

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