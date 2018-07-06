За что в Москве убили немецкого посла?

Кто такой был граф Мирбах, в России знают многие. Или, по крайней мере, слышали это имя. Граф Мирбах (Wilhelm von Mirbach-Harff) был послом Германии (тогда еще кайзеровской) в Москве в первые годы советской власти. 6 июля 1918 года, то есть ровно 100 лет назад, он пал жертвой покушения: его убили левые эсеры Блюмкин и Андреев, после чего в столице и других российских городах начался левоэсеровский мятеж, жестоко подавленный большевиками.

Но чем "провинился" граф Мирбах? Почему именно он пал жертвой заговорщиков? И как связано восстание левых эсеров с этим убийством?

Немецкие деньги для Ленина

Граф Вильгельм фон Мирбах-Харфф (таково его полное имя) происходил из весьма родовитой аристократической семьи Рейнской области. Ее корни восходят к XIII веку. Фамильные замки до сих пор стоят на берегах Рейна и Мозеля. Когда-то Мирбахи были рыцарями, позже они делали либо военную, либо дипломатическую карьеру. Граф Мирбах стал дипломатом.

Граф Вильгельм фон Мирбах-Харфф

В 1908 году (ему было тогда 37 лет) его назначили советником германского посольства в Санкт-Петербурге. За почти четыре года, которые он здесь пробыл, Мирбах довольно прилично выучил русский язык. Это, а также опыт и прекрасная репутация стали причиной его назначения на пост сначала чрезвычайного представителя, а потом и посла Германии в России после прихода к власти большевиков.

Как известно, кайзеровская Германия финансировала ленинскую партию, выступавшую за прекращение войны и сепаратный мир. Денежные вливания не прекратились и после заключения Брестского мира. 16 мая 1918 года Мирбах встречался с Лениным. Его отчет об этой встрече и о просьбах Ильича сохранился в архивах германского МИДа. Как и рекомендации по ее результатам: передать 40 миллионов рейхсмарок и выделять каждый месяц еще три миллиона большевистскому правительству, иначе ему не удержаться у власти, вследствие чего Германия может потерять то, что она получила по договору в Брест-Литовске. Германский МИД мгновенно откликнулся на просьбу вождя пролетариата: уже в начале июня большевики получили деньги.

Кто угрожал Мирбаху?

Граф Мирбах был крайне непопулярной фигурой в Советской России, потому что ассоциировался с "похабным" Брестским миром. Причем, против "кабального" договора с "германскими империалистами" выступали не только противники большевиков, но и часть ленинской партии - левые коммунисты, к которым относился, например, Дзержинский, а также союзники большевиков - левые эсеры. На съезде Советов, который открылся в самом начале июля в Москве, их делегаты скандировали: "Долой Мирбаха!"

Посол стал осторожнее, хотя активности своей не снизил. А она была направлена, в частности, на то, чтобы спасти царскую семью. Один из сотрудников посольства вспоминает, как на одном из секретных совещаний Мирбах, узнавший о намерении большевиков судить Николая Второго, сказал: "Мы не должны допустить суда. Надо добиться освобождения царской семьи и вывезти ее в Германию". Портить отношения с представителем кайзера и своим "финансистом" большевики не хотели, но как только Мирбах был убит, было принято решение расстрелять царскую семью.

Убийство в Денежном переулке

Как произошло убийство графа Мирбаха, хорошо известно. Левые эсеры Яков Блюмкин и Николай Андреев приехали в германское посольство, находившееся в Денежном переулке, под предлогом выяснения обстоятельств "дела", по которому проходил якобы племянник графа Мирбаха. Блюмкин возглавлял тогда отдел ВЧК по борьбе с германским шпионажем, Андреев был простым фотографом. Они показали мандат ВЧК, подписанный Дзержинским и секретарем ВЧК Ксенофонтовым, с печатью, поставленной зампредом ВЧК Александровичем. Только поэтому посол вообще согласился с ними встретиться.

Беседа была недолгой. В какой-то момент Блюмкин выхватил револьвер и сделал три выстрела - в Мирбаха и в находившихся в комнате сотрудников посольства. И трижды промахнулся. Не взорвалась сначала и брошенная бомба. Тут же начал стрелять Андреев, и, видимо, именно его пуля смертельно ранила графа Мирбаха. Бросив портфель с упоминавшимся выше мандатом, Блюмкин и Андреев выпрыгнули в окно и бросились к машине. Немцы стреляли вслед и ранили Блюмкина в ногу.

Но до машины он добрался. Потом скрывался около года и, в конце концов, явился с повинной. Блюмкина к тому времени приговорили к трем годам тюрьмы за убийство германского посла, но после явки с повинной простили. Расстреляли его через десять лет уже совсем за другое дело: он тайно встретился в Стамбуле с опальным Троцким и взялся передать его письмо соратникам, оставшимся в СССР. Что касается Андреева, то тот бежал в Украину, к батьке Махно, и умер в 1919 году от сыпного тифа.

Под наблюдением Дзержинского

Убийство Мирбаха большевики тщательно расследовали. Несмотря на эту тщательность, какие-то вопросы остались. Например: как вообще связано восстание левых эсеров с этим убийством? Было ли оно действительно сигналом к мятежу? В документах ЦК партии левых эсеров никаких решений о покушении нет. Свердлов и Троцкий, например, считали, что убийство Мирбаха организовала ВЧК. Не совсем понятно, была ли подпись Дзержинского (ярого противника Брестского мира) на мандате? Сам председатель ВЧК утверждал, что она была подделана. Позже это вроде бы подтвердил Блюмкин. Но кто именно подделал подпись, он не сказал. На допросе Дзержинский утверждал, что Блюмкина он близко не знал и редко с ним виделся.

Но нас больше интересует все же граф Мирбах. Его тело перевезли в Германию и захоронили на фамильном кладбище. На сайте семьи Мирбахов в интернете убитый посол представлен как выдающийся представитель рода. Кроме него, на этой странице - графиня Майми фон Мирбах (Maimi Freiin von Mirbach), которая во времена нацистской диктатуры с риском для жизни спасала евреев (в 1982 году ее чествовали в Израиле как праведницу), и барон Андреас фон Мирбах (Andreas Baron von Mirbach), офицер и дипломат. Он был военным атташе посольства ФРГ в Стокгольме, которое в апреле 1975 года захватили террористы "Фракции Красной Армии" - немецкой леворадикальной организации. Когда одно из их требований не было выполнено, они застрелили Андреаса фон Мирбаха. Так он повторил трагическую судьбу первого немецкого посла в Советской России...

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