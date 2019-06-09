За пост британского премьера будут бороться 10 человек

На пост лидера Консервативной партии Великобритании, вакантный после отставки премьер-министра страны Терезы Мэй, номинированы 10 человек. Об этом сообщил комитет консерваторов в понедельник, 10 июня. Голосование пройдет в конце июля. Победитель также займет пост главы кабинета министров. Наибольшие шансы на победу у бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Вопреки неоднозначной репутации, многие надеются, что он вернет консерваторам разочарованных сторонников "Брекзита", которые ранее отвернулись от партии.

Помимо Джонсона номинированы нынешний глава британского МИД Джереми Хант, министры охраны окружающей среды Майкл Гоув, внутренних дел Саджид Джавид, здравоохранения Мэтт Хэнкок, по вопросам международного развития Рори Стюарт, а также бывшие министры - по вопросам "Брекзита" Доминик Рааб, труда и по делам пенсий Эстер Макви, бывшая лидер палаты общин Андреа Ледсом, а также депутат Европарламента Марк Харпер. Каждый кандидат должен был заручиться поддержкой минимум восьми членов парламента.

Бориса Джонсона называют наиболее вероятным преемником Терезы Мэй

Процедра по выбору нового главы консерваторов делится на два этапа. Первый из них, в свою очередь, состоит из нескольких раундов, в ходе которых голосуют 313 депутата-тори. В первый день, назначенный на 13 июня, кандидаты, не набравшие минимум 17 голосов, выбывают из участия в борьбе за пост премьера. Следующие раунды первого этапа голосования пройдут 18, 19 и 20 июня. В голосовании во втором этапе участвуют все члены Консервативной партии, численность которой в настоящий момент составляет почти 160 тысяч человек. Он пройдет с 22 по 26 июля.

Планы Джонсона - "фильм ужасов"

Борис Джонсон уже объявил о необходимости отмены законопроекта по выходу Великобритании из Евросоюза. Политик также обещал в случае своего избрания премьер-министром значительное снижение подоходного налога для хорошо зарабатывающих британцев. Законопроект о Brexit может обернуться долговременным бременем - таким как пенсионные выплаты чиновникам ЕС. Джонсон заявил в интервью, что не будет платить, пока не появятся лучшие условия и "больше ясности" о том, что делать дальше.

Мнение Джонсона уже раскритиковали, в том числе, в Брюсселе. "Это (мнение Джонсона. - Ред.) не только подрывает доверие к Британии как международному партнеру, но и абсолютно неприемлемо", - написал в Twitter уполномоченный Европарламента по "Брекзиту" и лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ги Верхофстадт. Первый министр Шотландии Никола Стёрджен назвала планы Джонсона "фильмом ужасов".

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