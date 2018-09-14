 За какие продукты немцам придется больше платить | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.09.2018

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Экономика

За какие продукты немцам придется больше платить

Аномальная жара в Европе сказалась на продовольственных ценах. В Германии резко дорожают картофель и огурцы. Но некоторые фрукты и овощи дешевеют.

Отварной картофель

Картофель может подорожать в ФРГ на 30 процентов, предупредили немецкие картофелеводы на открывшейся 12 сентября близ Ганновера европейской отраслевой ярмарке PotatoEurope. "Мы ожидаем один из самых маленьких урожаев, которые когда-либо собирали в Германии", - заявил агентству dpa один из руководителей Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), фермер Мартин Умхау (Martin Umhau).

Плохой урожай картофеля - общеевропейская проблема

Согласно прогнозам, урожай картофеля в Германии может составить в этом году от 8,5 до 10 млн тонн по сравнению с 11,7 млн в 2017 году. В ФРГ около 40 процентов посевов этой культуры приходятся на федеральную землю Нижняя Саксония на северо-западе страны, а она нынешним летом оказалась одним из тех регионов, которые больше всего пострадали от аномально жаркого и засушливого лета.

Картофель фри

Дольки классического картофеля фри должны быть длинными

Неурожай картофеля и скачок цен на него - общеевропейская проблема. Она особенно остро стоит, к примеру, в Великобритании, где одно из любимых блюд - жареная рыба с картошкой (fish and chips), или в Бельгии, которая вообще считается родиной картошки фри (pommes frites). Причем, с точки зрения бельгийцев, проблема даже не в том, что картофеля собрано мало, а в том, что он уродился слишком мелким, а потому плохо подходит для изготовления традиционного блюда. Неурожай в Европе ведет к росту мировых цен на картофель, что, в принципе, открывает неплохие экспортные перспективы перед его производителями в России, Украине и Беларуси. В то же время рост поставок за рубеж может привести к удорожанию популярного продукта питания на внутренних рынках этих стран.

Салаты и немецкие огурцы резко подорожали

По данным телерадиокомпании WDR, к 11 сентября средняя цена килограмма картофеля в немецких супермаркетах поднялась до 0,79 евро, что примерно на 20 процентов выше прошлогоднего показателя. Однако Федеральное статистическое ведомство (Destatis), опубликовавшее 13 сентября данные об инфляции в августе, этого скачка пока не успело зафиксировать.

Представленный ведомством список продуктов питания, больше всего подорожавших по сравнению с августом 2017 года, возглавляют салат латук и салат Айсберг: рост за год - на 50 процентов! Это прямое следствие засухи, поскольку салаты любят прохладную погоду и плохо переносят жару.

Салатные огурцы

Салатные огурцы из немецких теплиц подорожали более чем вдвое

Значительно - на 26 процентов - подорожали по сравнению с августом 2017-го и салатные огурцы, сообщает Destatis. Иная методика подсчета - у компании Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI), специализирующейся на анализе аграрной информации. В интервью агентству dpa аналитик этой компании Михаэль Кох (Michael Koch) сообщил 11 сентября, что цены на огурцы, выращенные в немецких хозяйствах (а не, скажем, в голландских), по сравнению с низкими средними показателями прошлого года выросли на целых 130 процентов.

На прошлой неделе, отметил эксперт, средняя цена немецкого салатного огурца в супермаркетах страны составила 1,14 евро. По его словам, в Германии "даже в зимние месяцы цены выше 1 евро скорее исключение". А летом и ранней осенью прошлого года один огурец стоил в среднем 0,49 евро.

Цены на продукты питания растут быстрее инфляции

Одна из причина подорожания - аномальная жара, из-за которой чрезмерно выросли температуры в теплицах, в которых этот овощ в основном и выращивают. Однако Михаэль Кох указал и на другую причину: сразу несколько крупных производителей в Германии поменяли старые посевы на новые, что вызвало временное сокращение урожая.

Сбор яблок в Киппенхаузене

Сбор яблок в Киппенхаузене вблизи Боденского озера

В то же время цены на томаты, сообщило Destatis, за год снизились на 13%, а на тыквы и баклажаны - на 7%. Однако в целом продукты питания подорожали в Германии в период август 2017- август 2018 на 2,5% при общих темпах инфляции 2,0 %, констатирует статистическое ведомство. В частности, цены на овощи выросли на 3,5%, на фрукты на 4,7%, на молочную продукцию и яйца на 4,0%.

Короче говоря, цены на еду растут в Германии быстрее, чем в целом стоимость жизни. И нынешней осенью удорожание продовольствия из-за последствий аномально жаркого лета, скорее всего, еще больше ускорится. Ведь вскоре, видимо, на статистике начнет сказываться, как уже отмечалось, плохой урожай картофеля. К тому же потребители в какой-то мере почувствуют неурожай пшеницы в целом ряде европейских стран и в России, хотя эксперты и указывают, что на конечную цену хлеба изменения биржевых котировок зерна обычно мало влияют.

Отличный урожай яблок и слив

Однако нет худа без добра: некоторые культуры в условиях жаркого лета в Германии отлично уродились. Например, яблоки. На Боденском озере на самом юге страны, где собирают примерно треть общегерманского урожая этой культуры, фермеры особо довольны качеством плодов. К тому же сухая погода предотвратила распространение такого заболевания яблонь, как парша, и "фермеры намного меньше по сравнению с предыдущими годами опрыскивали деревья", рассказал dpa Дитмар Балер (Dietmar Bahler) из Объединения садоводов боденского региона (Verband Obstregion Bodensee).

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Что же касается количества, то оно составит в этом регионе, где сбор яблок официально начался 6 сентября, порядка 262 тысяч тонн. "На первый взгляд, много, но это не рекорд. Так, в 2014 году у нас было 279 тысяч тонн", - отметил Дитмар Балер. Впрочем, слишком большой урожай в тот год привел к падению цен, которое усилило введенное тогда же российское продовольственное эмбарго, перекрывшее европейским фермерам доступ к рынку РФ.

Ожидаемый ныне урожай для фермеров Боденского озера вполне комфортный: если цены и придется снижать, то незначительно. В свою очередь для потребителей это означает, что яблоки и столь популярный в Германии яблочный сок дорожать уж точно не будут. А, может быть, и подешевеют.

Отлично уродились в этом году в Германии и сливы: фермеры, по оценкам Destatis, соберут приблизительно 60 500 тонн, что в два с лишним раза больше прошлогоднего результата (надо отметить, особенно плохого) и существенно больше среднего показателя последних десяти лет, составляющего около 46 200 тонн. Для немецких любителей слив, сливового варенья и сливовых пирогов это означает, по данным WDR, снижение цен примерно на 40 процентов.

На сопоставимую величину подешевели и цукини, популярность которых в Германии неуклонно растет. Год назад килограмм стоил в среднем 1,81 евро, теперь, отмечает WDR, за него платят 1,02 евро. В общем, у немецких потребителей будет нынешней осенью возможность с помощью одних продуктов питания хотя бы частично компенсировать удорожание других.

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  • Кнедли, клецки...

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    В Баварии знаменитые кнедли (Knödeln) делаются из размоченного хлеба. А вот в Тюрингии их готовят традиционно из картофеля, причем наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в большом количестве воды (она не должна кипеть!) и подают самостоятельно или в качестве гарнира, например, к рождественскому гусю.

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    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный салат

    В каждом регионе его готовят по-своему. Швабы - с мелко порубленным луком, уксусом и растительным маслом. Баварцы лук обжаривают вместе со шпигом, а салат заправляют соусом из мясного бульона, горчицы, растительного масла, уксуса, соли, сахара и перца. В гамбургский салат добавляют сельдь слабого посола и заправляют майонезом. В Бранденбурге никак не обойтись без соленых огурчиков и укропа.

  • Гайсбургский марш

    Кулинарные приключения картофеля

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    Швабский айнтопф (густой суп) "Gaisburger Marsch" готовят на говяжьем бульоне. В него добавляют картофель и местную разновидность лапши – шпецле. Перед подачей наваристый супчик украшается подрумяненными в масле кольцами лука. Согласно легенде, своим названием и популярностью айнтопф обязан офицерам из Штутгарта, которые на обед в харчевню соседнего Гайсбурга шагали строем.

  • Фаршированный желудок и картофельное пюре

    Кулинарные приключения картофеля

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  • Озорные галушки

    Кулинарные приключения картофеля

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  • Штрудель с картофелем

    Кулинарные приключения картофеля

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    Картофельный штрудель (Kartoffelstrudel) готовится из специального, вытяжного (листового) теста с начинкой из отварного картофеля, мелко порубленного лука, чеснока, муската, перца и соли. Подготовленный рулет отваривают, затем нарезают дольками, их перед подачей обжаривают. Другой вариант: с сырым картофелем. Штрудель обжаривают целиком, переворачивая его время от времени, или запекают в печи.

  • Картофельные ломтики

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельные ломтики

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  • Картофельный пирог

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный пирог

    В восточной землях Германии этот традиционный пирог выпекают из дрожжевого теста, в которое добавляют картофельное пюре, изюм, миндаль и цедру лимона. Существует множество региональных рецептов пирога – с колбасой, со шпеком, шпинатом, сыром или ягодами. Нередко традиционное блюдо "бедных людей" подают во время народных гуляний и празднеств, как, например, в День мельницы в Цигенрюке.

  • Хоппель-поппель на весь мир на ярмарке в Бранденбурге.

    Кулинарные приключения картофеля

    Хоппель-поппель

    "Hoppelpoppel"- так называют берлинцы крестьянский завтрак быстрого приготовления. Готовят его из остатков еды ("popelig"), которые вот-вот испортятся ("hops"). Отваренный картофель режут ломтиками, обжаривают вместе с мелко порубленным шпеком, заливают взбитым яйцом, сдобренным перцем, солью и мускатом, и посыпают свежей зеленью. Завтрак "на весь мир" устроили участники ярмарки в Бранденбурге.

  • Шнапс Зеллендорфский картофель

    Кулинарные приключения картофеля

    Шнапс

    Немецкая любовь к "земляным яблокам" поистине безгранична: из них готовят буквально все – от каши до водки. Традиция изготовления водки немецкого шнапса из клубней картофеля существует на спиртоводочном предприятии в Зеллендорфе (Sellendorf) со дня его основания в 1780 году. На снимке: шнапс "Зеллендорфский картофель". Его крепость – 32 градуса.

    Автор: Инга Ваннер


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Яблочный пирог по-венски

 

Контекст

Кулинарные приключения картофеля

После макаронных изделий блюда из картофеля – самое любимое лакомство немцев. Как и с чем едят картошку в Германии, вы узнаете из нашей кулинарной энциклопедии. (22.01.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ярмарка для гурманов: бургеры с насекомыми и водоросли вместо колы  

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Яблочный пирог по-венски  

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