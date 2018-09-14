За какие продукты немцам придется больше платить

Аномальная жара в Европе сказалась на продовольственных ценах. В Германии резко дорожают картофель и огурцы. Но некоторые фрукты и овощи дешевеют.
Картофель может подорожать в ФРГ на 30 процентов, предупредили немецкие картофелеводы на открывшейся 12 сентября близ Ганновера европейской отраслевой ярмарке PotatoEurope. "Мы ожидаем один из самых маленьких урожаев, которые когда-либо собирали в Германии", - заявил агентству dpa один из руководителей Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), фермер Мартин Умхау (Martin Umhau).
Плохой урожай картофеля - общеевропейская проблема
Согласно прогнозам, урожай картофеля в Германии может составить в этом году от 8,5 до 10 млн тонн по сравнению с 11,7 млн в 2017 году. В ФРГ около 40 процентов посевов этой культуры приходятся на федеральную землю Нижняя Саксония на северо-западе страны, а она нынешним летом оказалась одним из тех регионов, которые больше всего пострадали от аномально жаркого и засушливого лета.
Неурожай картофеля и скачок цен на него - общеевропейская проблема. Она особенно остро стоит, к примеру, в Великобритании, где одно из любимых блюд - жареная рыба с картошкой (fish and chips), или в Бельгии, которая вообще считается родиной картошки фри (pommes frites). Причем, с точки зрения бельгийцев, проблема даже не в том, что картофеля собрано мало, а в том, что он уродился слишком мелким, а потому плохо подходит для изготовления традиционного блюда. Неурожай в Европе ведет к росту мировых цен на картофель, что, в принципе, открывает неплохие экспортные перспективы перед его производителями в России, Украине и Беларуси. В то же время рост поставок за рубеж может привести к удорожанию популярного продукта питания на внутренних рынках этих стран.
Салаты и немецкие огурцы резко подорожали
По данным телерадиокомпании WDR, к 11 сентября средняя цена килограмма картофеля в немецких супермаркетах поднялась до 0,79 евро, что примерно на 20 процентов выше прошлогоднего показателя. Однако Федеральное статистическое ведомство (Destatis), опубликовавшее 13 сентября данные об инфляции в августе, этого скачка пока не успело зафиксировать.
Представленный ведомством список продуктов питания, больше всего подорожавших по сравнению с августом 2017 года, возглавляют салат латук и салат Айсберг: рост за год - на 50 процентов! Это прямое следствие засухи, поскольку салаты любят прохладную погоду и плохо переносят жару.
Значительно - на 26 процентов - подорожали по сравнению с августом 2017-го и салатные огурцы, сообщает Destatis. Иная методика подсчета - у компании Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI), специализирующейся на анализе аграрной информации. В интервью агентству dpa аналитик этой компании Михаэль Кох (Michael Koch) сообщил 11 сентября, что цены на огурцы, выращенные в немецких хозяйствах (а не, скажем, в голландских), по сравнению с низкими средними показателями прошлого года выросли на целых 130 процентов.
На прошлой неделе, отметил эксперт, средняя цена немецкого салатного огурца в супермаркетах страны составила 1,14 евро. По его словам, в Германии "даже в зимние месяцы цены выше 1 евро скорее исключение". А летом и ранней осенью прошлого года один огурец стоил в среднем 0,49 евро.
Цены на продукты питания растут быстрее инфляции
Одна из причина подорожания - аномальная жара, из-за которой чрезмерно выросли температуры в теплицах, в которых этот овощ в основном и выращивают. Однако Михаэль Кох указал и на другую причину: сразу несколько крупных производителей в Германии поменяли старые посевы на новые, что вызвало временное сокращение урожая.
В то же время цены на томаты, сообщило Destatis, за год снизились на 13%, а на тыквы и баклажаны - на 7%. Однако в целом продукты питания подорожали в Германии в период август 2017- август 2018 на 2,5% при общих темпах инфляции 2,0 %, констатирует статистическое ведомство. В частности, цены на овощи выросли на 3,5%, на фрукты на 4,7%, на молочную продукцию и яйца на 4,0%.
Короче говоря, цены на еду растут в Германии быстрее, чем в целом стоимость жизни. И нынешней осенью удорожание продовольствия из-за последствий аномально жаркого лета, скорее всего, еще больше ускорится. Ведь вскоре, видимо, на статистике начнет сказываться, как уже отмечалось, плохой урожай картофеля. К тому же потребители в какой-то мере почувствуют неурожай пшеницы в целом ряде европейских стран и в России, хотя эксперты и указывают, что на конечную цену хлеба изменения биржевых котировок зерна обычно мало влияют.
Отличный урожай яблок и слив
Однако нет худа без добра: некоторые культуры в условиях жаркого лета в Германии отлично уродились. Например, яблоки. На Боденском озере на самом юге страны, где собирают примерно треть общегерманского урожая этой культуры, фермеры особо довольны качеством плодов. К тому же сухая погода предотвратила распространение такого заболевания яблонь, как парша, и "фермеры намного меньше по сравнению с предыдущими годами опрыскивали деревья", рассказал dpa Дитмар Балер (Dietmar Bahler) из Объединения садоводов боденского региона (Verband Obstregion Bodensee).
Что же касается количества, то оно составит в этом регионе, где сбор яблок официально начался 6 сентября, порядка 262 тысяч тонн. "На первый взгляд, много, но это не рекорд. Так, в 2014 году у нас было 279 тысяч тонн", - отметил Дитмар Балер. Впрочем, слишком большой урожай в тот год привел к падению цен, которое усилило введенное тогда же российское продовольственное эмбарго, перекрывшее европейским фермерам доступ к рынку РФ.
Ожидаемый ныне урожай для фермеров Боденского озера вполне комфортный: если цены и придется снижать, то незначительно. В свою очередь для потребителей это означает, что яблоки и столь популярный в Германии яблочный сок дорожать уж точно не будут. А, может быть, и подешевеют.
Отлично уродились в этом году в Германии и сливы: фермеры, по оценкам Destatis, соберут приблизительно 60 500 тонн, что в два с лишним раза больше прошлогоднего результата (надо отметить, особенно плохого) и существенно больше среднего показателя последних десяти лет, составляющего около 46 200 тонн. Для немецких любителей слив, сливового варенья и сливовых пирогов это означает, по данным WDR, снижение цен примерно на 40 процентов.
На сопоставимую величину подешевели и цукини, популярность которых в Германии неуклонно растет. Год назад килограмм стоил в среднем 1,81 евро, теперь, отмечает WDR, за него платят 1,02 евро. В общем, у немецких потребителей будет нынешней осенью возможность с помощью одних продуктов питания хотя бы частично компенсировать удорожание других.
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