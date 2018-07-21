 За безопасным экстримом - в Альпы (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

За безопасным экстримом - в Альпы (видео)

Тироль. Здесь на 47-м градусе северной широты можно хорошенько пощекотать себе нервы без риска для жизни. Отправляемся за адреналином в парк развлечений Area 47!

Смотреть видео 03:31
Now live
03:31 мин

Парк для любителей экстрима

Смотрите также:
Самые удивительные парки Европы

  • Триглав

    Самые удивительные парки Европы

    Триглав: орхидеи и эдельвейсы

    Единственный национальный парк Словении назван в честь находящейся на его территории горы Триглав. Это не просто гора, ее изображение красуется на флаге и гербе страны. Считается, что название Триглав возникло из-за трех вершин горы. Существует иная версия: резиденция одноименного божества расположилась на пике этой горы высотой 2864 метра.

  • Беловежская пуща

    Самые удивительные парки Европы

    Старейший лес Европы

    Национальный парк Беловежская пуща расположился на границе Польши и Беларуси. Согласно ЮНЕСКО, эта пуща - единственный пример доисторического леса, когда-то покрывавшего современную Европу. Средний возраст деревьев в этом лесу - 81 год, а нетронутый ландшафт служит домом для зубров.

  • Саксонская Швейцария

    Самые удивительные парки Европы

    Немецкий романтизм

    Национальный парк Саксонская Швейцария расположен на границе Германии и Чехии. Тот, кто ищет вдохновения, может пройтись по Тропе художников (Malerweg) длиной в 112 км. На этом месте любили гулять живописцы разных поколений. Со скалистого массива Бастай открывается вид на Эльбу.

  • Этна

    Самые удивительные парки Европы

    Этна: монстр под горой

    Могущественный великан Тифон сражался с Зевсом до тех пор, пока громовержец не поразил его молнией и не набросил на него гору Этну. С тех пор побежденный Тифон гневается, время от времени вызывая бури и извержения. Но Этна на итальянском острове Сицилия не только "плюется" огнем, она служит плодородной почвой для фиалок и можжевельника.

  • Плитвицкие озера

    Самые удивительные парки Европы

    Плитвицкие озера

    Около миллиона человек ежегодно посещают старейший национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии. Туристов привлекают живописные места: 16 озер, соединенных водопадами, известняковые пещеры, буковые и хвойные леса. Здесь водятся дикие животные: волки, медведи, лесные коты, косули.

  • Татранский национальный парк

    Самые удивительные парки Европы

    Татры: пещеры и медведи

    Татранский национальный парк - охраняемая природная зона на границе Польши и Словакии. В парке находится самая высокая гора Польши - Рысы. Кроме того, здесь расположились 650 пещер, 30 горных озер, водопад Велка-Сиклава высотой 70 метров. Преобладают хвойные и березовые леса, в которых водятся бурые медведи, рыси, черные козлы и беркуты.

  • Лох-Ломонд в Шотландии

    Самые удивительные парки Европы

    Дева озера

    В парке Лох-Ломонд в Шотландии располагаются леса, горные долины и одноименное озеро. Именно здесь Вальтер Скотт написал свою знаменитую поэму "Дева озера", опубликованную в 1810 году. После выхода этой книги автор прославился за пределами Великобритании.

  • Гран-Парадизо

    Самые удивительные парки Европы

    Гран-Парадизо - родина альпийских козлов

    До 1856 года итальянский национальный парк Гран-Парадизо использовался как место для спортивной охоты. Из-за угрозы исчезновения альпийских козлов парк был объявлен заповедником. Кроме редких горных козлов, здесь также обитают горностаи, альпийские сурки и евразийские филины.

    Автор: Руби Рассель, Ксения Сафронова


Контекст

Европа-парк - немецкий Диснейленд

Парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст - второй по посещаемости в Европе после Диснейленда. Что здесь есть интересного?  

Пешие походы в Альпах (видео)

Семь дней пешком из Баварии через Альпы до Италии. Такие пешие походы становятся все популярней. Почему? (10.10.2016)  

20 лучших немецких озер

Чтобы отдохнуть на пляже, немцам совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море. В каждом регионе Германии есть красивые и чистые озера. (19.07.2018)  

Рай для водных развлечений

Круизеры премиум-класса, дрон для рыбалки, бассейн для серфинга... В Дюссельдорфе на крупнейшей в мире ярмарке товаров и услуг в сфере водного спорта и отдыха представили новинки. (26.01.2018)  

Роскошный отель без стен и крыши (видео)

Художественный проект швейцарских братьев-близнецов произвел фурор во всем мире. (09.08.2017)  

Самые удивительные парки Европы

Редкие виды животных, скалистые горы и опасные вулканы, - DW представляет красивейшие заповедники и национальные парки.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Парк для любителей экстрима  

Один день в Европа-парке  

Как крылатый конь уносит в виртуальную реальность (видео)  

Также по теме

Deutschland Europa-Park Glasperlenspiel

Европа-парк - немецкий Диснейленд 28.07.2017

Парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст - второй по посещаемости в Европе после Диснейленда. Что здесь есть интересного?

ADVERTISEMENT

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера