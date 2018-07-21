За безопасным экстримом - в Альпы (видео)

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Этна: монстр под горой

Могущественный великан Тифон сражался с Зевсом до тех пор, пока громовержец не поразил его молнией и не набросил на него гору Этну. С тех пор побежденный Тифон гневается, время от времени вызывая бури и извержения. Но Этна на итальянском острове Сицилия не только "плюется" огнем, она служит плодородной почвой для фиалок и можжевельника.