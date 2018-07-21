За безопасным экстримом - в Альпы (видео)

Тироль. Здесь на 47-м градусе северной широты можно хорошенько пощекотать себе нервы без риска для жизни. Отправляемся за адреналином в парк развлечений Area 47!
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