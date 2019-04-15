 Защита Серебренникова удовлетворена выводами повторной экспертизы | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2019

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Россия

Защита Серебренникова удовлетворена выводами повторной экспертизы

По словам адвоката Дмитрия Харитонова, эксперты пришли к выводу, что Серебренников "не украл у государства" средства, "а сэкономил". Мещанский суд перенес слушания на 23 августа.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Режиссер и художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников "не украл у государства" средства, "а сэкономил". Уверенность в этом адвокат экс-худрука проекта "Платформа" - Дмитрий Харитонов - выразил в пятницу, 16 августа, на заседании Мещанского районного суда Москвы, в ходе которого судья Ирина Аккуратова зачитала выдержки повторной экспертизы по делу о возможных хищениях в "Седьмой студии".

"Экспертиза пришла к выводу, что стоимость реализации такого театрального проекта должна была составить около 260 млн рублей, а с учетом налогов - более 300 млн рублей. В то время, как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей", - подчеркнул Харитонов.

По его словам, специалисты сочли, что "Седьмая студия" сэкономила около 80 млн рублей. Адвокат добавил, что защита удовлетворена выводами экспертизы, в частности, назвавшей проект "Платформа" значимым культурным явлением.

Что оценивала комиссия?

"Комиссионная комплексная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза" по "делу "Седьмой студии" была назначена Мещанским рай судом Москвы 15 апреля.

Специалисты должны были установить, в каком объеме "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала средства в Минкультуры и других источниках. Кроме того, экспертам предстояло выяснить, были ли у "Седьмой студии" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

Ранее суд уже изучил другую финэкспертизу, представленную прокурорами в суде.

Время на ознакомление - до 23 августа

После оглашения выдержек из документов защита 16 августа попросила дать ей время для ознакомления с выводами комиссии. Мещанский райсуд предоставил на это неделю и перенес слушания на 23 августа.

Контекст

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Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие утверждает, что ущерб по делу составляет 133 млн рублей.

Фигурантами дела являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии".

Все обвиняемые, кроме Масляевой, не признают вину и утверждают, что выделенные из бюджета деньги расходовали исключительно на постановку спектаклей. Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заключила сделку со следствием.

Освобождение из-под домашнего ареста

Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум и Юрий Итин 8 апреля были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Суд в Москве 11 апреля решил вернуть в прокуратуру уголовное дело Масляевой, которое рассматривали в особом порядке.

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    Автор: Ксения Сафронова


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