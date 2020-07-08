Защита обжаловала решение суда об аресте Сафронова

Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, обжаловала решение о его аресте. "Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова", - сказал руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов "Интерфаксу" в среду, 8 июля. В Лефортовском суде Москвы агентству подтвердили поступление жалобы.

По словам Павлова, защита считает решение суда незаконным и необоснованным и просит апелляционную инстанцию отменить его. "Мы не увидели в материалах дела как обоснования того, что Ивану было необходимо избирать столь строгую меру пресечения, так и доказательств его причастности к преступлению", - добавил Павлов. Лефортовский суд Москвы 7 июля арестовал Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, утверждает следствие. Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

Ранее Сафронов работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, а также вопросах военного и военно-технического сотрудничества. В мае текущего года Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике.

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