 Защита обжаловала решение суда об аресте Сафронова | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Защита обжаловала решение суда об аресте Сафронова

Адвокаты советника главы "Роскосмоса" считают решение об аресте незаконным и необоснованным. Суд в Москве 7 июля арестовал Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене.

Задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, обжаловала решение о его аресте. "Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова", - сказал руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов "Интерфаксу" в среду, 8 июля. В Лефортовском суде Москвы агентству подтвердили поступление жалобы.

По словам Павлова, защита считает решение суда незаконным и необоснованным и просит апелляционную инстанцию отменить его. "Мы не увидели в материалах дела как обоснования того, что Ивану было необходимо избирать столь строгую меру пресечения, так и доказательств его причастности к преступлению", - добавил Павлов. Лефортовский суд Москвы 7 июля арестовал Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, утверждает следствие. Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

Ранее Сафронов работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, а также вопросах военного и военно-технического сотрудничества. В мае текущего года Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Смотрите также:

Смотреть видео 12:39

Пикеты на Лубянке: по подозрению в госизмене в Москве задержан экс-журналист. DW Новости

  • Собянин стоит перед танком, из башни которого вылезает Путин

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Собянин vs. Путин: из карантина на парад Победы

    Хотя Собянин и снял карантин перед голосованием по поправкам в конституцию, на парад Победы он советует не ходить. Из борца с коронавирусом мэр Москвы, по версии Сергея Елкина, превратился в оппонента Путина.

  • Полицейский кричит в мегафон

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    За что будут штрафовать москвичей после снятия карантина

    Режим самоизоляции в Москве отменен, как и пропуска, и график прогулок. Но это не значит, что москвичам теперь можно все, предупреждает карикатурист Сергей Елкин.

  • Врачи стоят возле кассы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Почему врачи не получают обещанные выплаты за коронавирус

    Многие российские врачи до сих пор ждут объявленных президентом Путиным выплат за работу с инфицированными коронавирусом. Карикатурист Сергей Елкин о том, что стало причиной задержек.

  • Святой Георгий рубит сук, на котором стоит его лошадь

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Борьба с пандемией: власти Москвы рубят сук, на котором сидят?

    Прогулки по графику, штрафы по "Социальному мониторингу" и другие меры властей Москвы по борьбе с коронавирусом вызывают недовольство москвичей. Сергей Елкин о том, чем это может грозить.

  • Собянин обращается к семье, которая обедает за столом

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    В Москве разрешили гулять по графику - чего ждать дальше?

    Мэр Москвы Собянин разрешил москвичам гулять только в определенное время - контролировать их будут специальные патрули. Сергей Елкин о том, что еще придется делать под присмотром властей.

  • Билл Гейтс звонит в Госдуму по поводу чипирования

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Единый регистр населения вместо чипирования россиян?

    Госдума России проголосовала за создание единого федерального информационного регистра граждан страны. При чем тут Билл Гейтс, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • К вагону, на котором написано мировая цивилизация, прицеплена дрезина, на которой сидит Путин

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. В хвосте мировой?

    Россия, по словам Владимира Путина, - отдельная цивилизация. Об этом президент РФ заявил, говоря о развитии страны. Карикатурист Сергей Елкин предупреждает об опасности особого пути.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный?

    В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Полицейская этика во времена коронавируса в России

    Пока Россия, по словам пресс-секретаря Путина Пескова, приближается к плато эпидемии коронавируса, МВД работает над кодексом этики для полицейских. Сергей Елкин о том, как это сочетается.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Финансовая помощь россиянам на карантине: даже не надейтесь?

    Объявит ли президент Владимир Путин о прямых выплатах населению во время пандемии коронавируса? Рассчитывать на это не стоит, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Помощь россиянам во время пандемии - на что рассчитывать?

    Многим россиянам нужна финансовая поддержка. Карантин в связи с эпидемией коронавируса оставил их без дохода. Сергей Елкин о том, на какую помощь от государства можно надеяться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Карантинные каникулы: чем опасен коронавирус в России?

    Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России опасно не только само по себе. Во время объявленных Путиным карантинных каникул многие россияне остались без дохода. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина

    Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Как выжить во времена пандемии, или Новый вызов для Кремля

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, экономический кризис, низкие цены на нефть - российские власти столкнулись с серьезными вызовами. Но Сергей Елкин сомневается в эффективности политики Кремля.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Самоизоляция в России на примере Владимира Путина

    Россиян призывают оставаться дома из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. А какой пример подает согражданам президент России Владимир Путин? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Путину предъявляют счет в 50 млрд долларов

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    50 млрд долларов для экс-акционеров ЮКОСа - русская классика

    Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Карикатурист Сергей Елкин о призраке, который не отпускает Кремль, как героя стихотворения Пушкина.

  • Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов изрыгает черта в виде пламени

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Протоиерей РПЦ о гражданском браке: черт попутал?

    Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Церкви пришлось извиняться. Портрет Смирнова от карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Доступ к личным данным в режиме онлайн - как это будет

    Предоставить следователям доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн предложил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Как это будет выглядеть, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера?

    После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России?

    Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что станет с Конституцией России после предложений Путина

    Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные и российские эксперты о возможном вмешательстве РФ в Беларуси  

"Как Путин решил проблему 2024", или Что еще пишут СМИ в ФРГ о голосовании по поправкам  

Также по теме

Russland Moskau Festnahme Ivan Safronov

Ведущие деловые СМИ России требуют прозрачности в деле Ивана Сафронова 08.07.2020

"Коммерсант", "Ведомости", The Bell и другие издания выступили в поддержку Ивана Сафронова. Петицию на change.org с требованием прозрачности его дела подписали свыше 20 000 человек.

Russland Moskau Ivan Safronov Gerichtsgebäude

Лефортовский суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца 07.07.2020

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова обвиняют в передаче НАТО сведений об обороне и безопасности России. Суд по выбору меры пресечения прошел в закрытом режиме.

Russland Ivan Safronov

Сафронова преследуют из-за его статьи? Коллеги журналиста о "госизмене" 07.07.2020

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, экс-спецкора крупных изданий РФ, задержали по подозрению в госизмене. Бывшие коллеги полагают, что его преследуют за журналистскую работу.

Реклама

Самые читаемые

Авторынок ФРГ: бум электромобилей на фоне обвала продаж машин с ДВС  

Лик Иисуса Христа поразил экспертов (фото)  

Хроника пандемии: ученые предупреждают об опасности COVID-19 для мозга  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно