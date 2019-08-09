 Защита климата: как заставить коров производить меньше метана (фото) | Кадр дня | DW | 23.08.2019

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Кадр за кадром

Защита климата: как заставить коров производить меньше метана (фото)

Много ль корова дает молока? Сейчас этот вопрос отошел на второй план, уступив место вопросу, сколько корова производит метана.

Экспериментальное фермерское хозяйство Линдхоф в земле Шлезвиг-Гольштейн

Нёр • Нет, эти немецкие коровы не косплеят "Охотников за приведениями". Они вносят вклад в науку и охрану земного климата. Как известно, коровы и другие жвачные животные регулярно извергают отрыжку, в которой содержится метан. Он выделяется в процессе пищеварения. За сутки каждая корова производит от 300 до 500 литров этого газа, парниковый эффект которого, как считают эксперты, более чем в 20 раз превышает негативное влияние на атмосферу углекислого газа.

Экспериментальное фермерское хозяйство Линдхоф в земле Шлезвиг-Гольштейн

Ученые в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в которой на коров приходится пятая часть всех парниковых газов, решили исследовать, как можно уменьшить объемы выделяемого метана, изменив состав трав и растений, которыми коровы питаются. С помощью этой аппаратуры сейчас как раз производятся такие замеры в экспериментальном фермерском хозяйстве Линдхоф.

Как отмечает агентство dpa, негативное влияние каждой коровы на атмосферу в год сравнимо с выбросами малолитражного автомобиля, проезжающего за это же время примерного 18 тысяч километров.

Смотрите также:
Альтернативные ландшафты Германии 

  • Дисен-ам-Аммерзе (Бавария)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Дисен-ам-Аммерзе (Бавария) • На прошлой июльской неделе мы опубликовали этот снимок из Баварии в нашей рубрике "Кадр за кадром" - причем, руководствуясь чисто эстетическими соображениями: не смогли пройти мимо столь живописного ландшафта. Публикация этого пейзажа с солнечными батареями вызвала оживленное обсуждение в соцсетях - о пользе и вреде возобновляемых источников энергии.

  • Лемвердер (Нижней Саксония)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Лемвердер (Нижней Саксония) • Поэтому сегодня продолжим тему солнечных панелей и ветряков на немецких просторах. На возобновляемые источники в Германии уже приходится более 40 процентов всего объема вырабатываемой электроэнергии.

  • Ульм (Баден-Вюртемберг)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Ульм (Баден-Вюртемберг) • При этом официальная немецкая статистика в этих данных учитывает энергию ветра, солнца, воды, а также получаемую разными путями из биомассы и органической части домашних отходов.

  • Якобсдорф (Бранденбург)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Якобсдорф (Бранденбург) • В 2018 году на наземные (оншорные) и морские (офшорные) ветроэнергетические установки и парки в Германии пришлась почти половина всего объема произведенной возобновляемой энергии - 41 % и 8 % соответственно.

  • Пайц (Бранденбург)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Пайц (Бранденбург) • Доля солнечных электростанций в этом возобновляемом энергетическом "коктейле" достигла 20 %.

  • Юнде (Нижняя Саксония)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Юнде (Нижняя Саксония) • Ровно столько же, то есть 20 % пришлось на использование биомассы в качестве альтернативного источника электрической энергии. Еще три процента дает использование органической части домашних отходов.

  • Хаймбах (Северный Рейн - Вестфалия)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Хаймбах (Северный Рейн - Вестфалия) • Оставшиеся семь процентов возобновляемой энергии приходятся на ГЭС. Возможности для строительства гидроэлектростанций в Германии ограничены, но используются эти ресурсы уже очень давно. Эту электростанцию в регионе Айфель построили в 1905 году. Оснащенная современными турбинами, она исправно работает до сих пор.

  • Халлиг Хооге (Шлезвиг-Гольштейн)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Халлиг Хооге (Шлезвиг-Гольштейн) • Для полноты картины приведем расклад по всем источникам в Германии за 2018 год: АЭС - 13,3 %, бурый уголь - 24,1 %, каменный уголь - 14,0 %, природный газ - 7,4 %, ГЭС - 3,2 %, ветер - 20,2%, солнце - 8,5 %, биомасса - 8,3 %.

  • Гарцвайлер (Северный Рейн - Вестфалия)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Гарцвайлер (Северный Рейн - Вестфалия) • В 2038 году в Германии намерены полностью отказаться от сжигания бурого угля для получения электроэнергии. Последний атомный реактор, согласно решению федерального правительства, должны вывести из эксплуатации в 2022 году. В прошлом году на АЭС и бурый уголь пришлось более 37 %, которые необходимо будет чем-то замещать.

  • Сиверсдорф (Бранденбург)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Сиверсдорф (Бранденбург) • По данным на конец 2018 года в Германии насчитывалось более 29 тысяч наземных ветроэнергетических турбин. В прибрежных морских водах Германии расположено еще около 1350 ветряков, однако более четырех десятков из них еще не были подключены в энергетическую сеть.

  • Северное море (Шлезвиг-Гольштейн)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Северное море (Шлезвиг-Гольштейн) • Серьезную проблему представляет необходимость строительства новых энергетических трасс для транспортировки энергии из северных регионов, где ветер дует чаще и сильнее (здесь много таких турбин), к потребителям в западные и южные части Германии.

  • Лебус (Бранденбург)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Лебус (Бранденбург) • Эти планы вызывают протесты жителей в тех густонаселенных регионах, по которым линии электропередач должны проходить. В некоторых местах люди требуют убирать высоковольтные ЛЭП под землю.

  • Рюген (Мекленбург - Передняя Померания)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Рюген (Мекленбург - Передняя Померания) • Планы установки новых ветроэнергетических турбин в разных регионах все чаще наталкиваются в Германии на сопротивление со стороны населения. Соответствующие судебные иски часто имеют успех, что уже заметно сказывается на годовых показателях роста отрасли - тем более, что подходящие места становится находить все труднее.

  • Вормс (Рейнланд-Пфальц)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Согласно данным службы Deutsche WindGuard, в 2018 году в Германии было введено в эксплуатацию всего 743 новых ветряка. При этом предыдущий 2017 год оказался рекордным в истории развития этого вида возобновляемой энергии в ФРГ: почти 1849 новых установок.

  • Дассов (Мекленбург - Передняя Померания)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Дассов (Мекленбург - Передняя Померания) • Всего в Германии сейчас насчитывается около тысячи гражданских инициатив, выступающих против строительства новых ветряков. Их сторонники считают, что эти установки разрушают жизненное пространство птиц и летучих мышей, уродуют ландшафты, а инфразвук и прочий постоянный шум этих установок вредит здоровью людей, живущих по соседству.

  • Восточная Фризия (Нижняя Саксония)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Восточная Фризия (Нижняя Саксония) • Эти инициативы требуют, в частности, в качестве альтернативы рассматривать газовые и паровые электростанции, повышать эффективность угольных станций, а также пересмотреть решение парламента и правительства Германии об отказе от атомной энергии.

  • Зауэрланд (Северный Рейн - Вестфалия)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Зауэрланд (Северный Рейн - Вестфалия) • Представители отрасли обычно указывают на недоказанность негативного влияния инфразвука на здоровье. Что касается гибели птиц из-за ветровых установок, специалисты называют разные цифры, максимум - до 200 тысяч в год в целом по Германии. Для сравнения: в результате столкновений со стеклами окон и фасадов погибает около 18 миллионов птиц в год.

  • Сиверсдорф (Бранденбург)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Сиверсдорф (Бранденбург) • Летучих мышей гибнет более 100 тысяч в год (по некоторым оценкам, втрое больше) - не только от столкновений с лопастями, но и из-за травм, получаемых в результате завихрений воздуха, когда они пролетают рядом. Много гибнет во время сезонной миграции. Эксперты требуют учитывать эти факторы - в частности, отключать ветряки в часы особой активности летучих мышей.

  • Бедбург-Хау (Северный Рейн - Вестфалия)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Бедбург-Хау (Северный Рейн - Вестфалия) • Правила выбора мест для ветряков регулируются земельными законами. Например, в Северном Рейне - Вестфалии минимальное расстояние до жилых построек составляет 1500 метров, в Тюрингии - 750 метров. В Баварии это расстояние вычисляется по формуле "Высота установки х 10", то есть, например, два километра между жилыми зданиями и двухсотметровым ветряком.

  • Ренцов (Мекленбург - Передняя Померания)

    Альтернативные ландшафты Германии

    Ренцов (Мекленбург - Передняя Померания) • Дискуссии о развитии возобновляемых источников энергии часто ведутся в Германии эмоционально и будут продолжаться в обозримом будущем. Чтобы повысить готовность населения видеть в окрестностях такие установки, предлагается, в частности, отчислять дополнительную часть доходов конкретным регионам на различные нужные и полезные для местных жителей проекты.

    Автор: Максим Нелюбин


Крестьянские приметы и народные мудрости

  • Бранденбург

    Двенадцать немецких месяцев

    Январь - Januar

    Чем январь холодней, тем весь год добрей.

    Je frostiger der Januar, desto freundlicher das Jahr.

  • Кельн

    Двенадцать немецких месяцев

    Февраль - Februar

    Богат февраль туманами - жди весь год дождей.

    Viel Nebel im Februar, viel Regen das ganze Jahr.

  • Баден-Вюртемберг

    Двенадцать немецких месяцев

    Март - März

    Должен волком март прийти, а ягненочком уйти.

    Der März soll wie ein Wolf kommen und wie ein Lamm gehen.

  • Меркиш-Одерланд

    Двенадцать немецких месяцев

    Апрель - April

    Сумасбродный апрель: что хочет, то воротит.

    April, April, der macht, was er will.

  • Баден-Вюртемберг

    Двенадцать немецких месяцев

    Май - Mai

    Первая любовь и месяц май редко проходят без заморозков.

    Die erste Liebe und der Mai, gehen selten ohne Frost vorbei.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Двенадцать немецких месяцев

    Июнь - Juni

    Чтобы колос налился и вином - виноград, крестьянин в июне дождю всегда рад.

    Soll gedeihen Korn und Wein, muss im Juni Regen sein.

  • Мюнхен

    Двенадцать немецких месяцев

    Июль - Juli

    Что июль сотворил, сентябрю не спасти.

    Was der Juli verbricht, rettet der September nicht.

  • Вюрцбург

    Двенадцать немецких месяцев

    Август - August

    Августу - роса, что человеку - хлеб насущный.

    Der Tau tut dem August so not, wie jedermann das täglich Brot.

  • Гессен

    Двенадцать немецких месяцев

    Сентябрь - September

    Ласточки задержались, не страшись в тот год зимы.

    Bleiben die Schwalben lange, so sei vor dem Winter nicht bange.

  • Бранденбург

    Двенадцать немецких месяцев

    Октябрь - Oktober

    Через голые ветки в октябре зиму-зимушку видать.

    Fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der Winter bald zur Stell'.

  • Бавария

    Двенадцать немецких месяцев

    Ноябрь - November

    Святой Мартин с седой бородой - холодной быть зиме и затяжной.

    Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und Hart.

  • Бавария

    Двенадцать немецких месяцев

    Декабрь - Dezember

    Чем холодней декабрь, тем жарче июль.

    So kalt wie Dezember, so heiß wird's im Juli.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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