Зачем чиновники и бизнесмены финансируют РПЦ

Немецкий социолог Тобиас Кёлльнер (Tobias Köllner) руководил исследовательским проектом, в рамках которого ученые проанализировали взаимовлияние Русской православной церкви и политической верхушки современной России. Год он прожил во Владимирской области, в частности, для того, чтобы понять мотивы чиновников и бизнесменов, оказывающих финансовую поддержку местным церквям. В интервью DW он говорит об отношениях власти и РПЦ.

Тобиас Кёлльнер: Сразу стоит отметить, что они не только сотрудничают друг с другом. Бывают конфликты, конкуренция. Но существует четкая тенденция к партнерству. В своем исследовании я обозначил это термином "чередующиеся авторитеты". Иерархи РПЦ, как и политики, - это часть российской элиты. Они очень близки идеологически: говорят о "национальной мощи", подчеркивают уникальность русской культуры и противопоставляют Россию Западу. Их отношения строятся на двух уровнях: личном и институционном. Пример тому - создание различных комиссий представителей власти и церкви, привилегированная позиция РПЦ в процессах законотворчества и совместные появления на публике.

DW: Когда официальное разделение между государством и церковью утратило четкие границы?

- Система начала развиваться на региональном и локальном уровне еще во время президентства Бориса Ельцина. Это не была любовь с первого взгляда: многие просьбы РПЦ и православных активистов были выполнены не сразу. Например, введение института священников в армии или уроки религии в общеобразовательных школах. Но сейчас РПЦ, православие уже воспринимаются как часть русской культуры, русской цивилизации, а не только как религия.

- А как строятся отношения предпринимателей и РПЦ?

- Бизнесмены делают пожертвования церкви не только, чтобы искупить грехи. Они видят в этом возможность получить конкретную выгоду. Деньги, отданные на строительство храма, помогут наладить контакты с важными политическими фигурами, а если захотят избираться - набрать больше голосов на выборах. Для духовной практики предприниматели предпочитают встречаться со своими священниками наедине, за закрытыми дверями. У них, как правило, очень близкие отношения, в которых одна сторона выступает в роли духовного наставника, другая дает деньги церкви. При этом они более или менее равноправны. Духовник обычно снисходителен к бизнесмену: слишком жесткая критика может оттолкнуть его и лишить священника источника финансирования.

В свою очередь, те, кто спонсирует РПЦ, имеют явное политическое преимущество. Это сказывается и на предпринимателях: "сверху" от них ожидают пожертвований в адрес православной церкви. В противном случае бизнес может лишиться выгодных госзаказов, возникнут проблемы типа налоговых проверок и инспекций санитарного надзора.

- Как священники относятся к подобной форме благотворительности?

- Священники оценивают это двояко. Они благодарны за поддержку и всячески подчеркивают ее значимость. Но когда речь идет о крупных сумах, они понимают, что грех, который таким образом пытаются искупить, наверное, очень большой. Но большинство относится к подаркам довольно прагматично и старается не отпугивать покровителей увещеваниями. Один из священников процитировал в разговоре со мной такую поговорку: "Не проживешь - не согрешишь, не согрешишь - не покаешься". И так легко это сказал...

- Можно ли по одной, отдельно взятой Владимирской области делать вывод о всей системе отношений РПЦ с ее элитарной паствой? Или это единичные явления?

- Думаю, что выводы исследования можно проецировать как минимум на всю европейскую часть России. Приведенные мною примеры - не единичные, а типичные.

- Подобные отношения между чиновниками, бизнесменами и церковью существуют только в России?

- Конечно, нет. Так же они складываются и в других странах бывшего СССР. Но византийская идея о гармоничных и равноправных отношений государства и церкви - идеал, который на практике не был достигнут ни в самой Византии, ни в России, ни в каком либо другом православном государстве.

Беседа состоялась в августе 2016 года.

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