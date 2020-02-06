Зачем Санкт-Петербургу Музей исламской культуры?

Новость о планах открыть Музей ислама в Петербурге вызвала в городе неоднозначную реакцию. DW узнала, какую миссию возьмет на себя новое учреждение и почему идея понравилась не всем горожанам.
Как стало известно DW, Музей исламской культуры уже официально зарегистрировался в госорганах. В феврале директор новоиспеченной организации Ефим Резван планирует устроить первые выставки на дружественных площадках. Собственного здания у музея пока нет: на совещании в правительстве Петербурга Резвану предложили выбрать между Домом архитектора Брюллова и особняком купцов Брусницыных. На реставрацию этих памятников архитектуры уйдет около трех лет. Деньги на ремонт и работу частного музея Резван вместе с партнером будут искать у бизнеса и государства.
Музей ислама под руководством православных ученых
Идея создать Музей исламской культуры родилась у двух человек - директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и теперь уже бывшего заместителя директора Кунсткамеры (Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого) Ефима Резвана. "Оба православные, оба ученые и оба музейщики", - описал себя и Пиотровского Резван в разговоре с DW. Вместе они состоят в руководстве Императорского православного палестинского общества (ИППО). Среди целей этого общества указаны укрепление связей России со странами Ближнего Востока и содействие православному паломничеству в Святую Землю. Комитет почетных членов ИППО возглавляет патриарх Кирилл.
Музей исламской культуры, по задумке создателей, должен стать не просто площадкой для выставок, а культурным центром. Одна его часть будет работать в режиме музея до 19.00, а вторая - это креативное пространство, которое закрывается ближе к ночи. "От лекций специалистов и кинопоказов до международной недели исламской моды, - перечисляет запланированные в "креативной" части музея события Ефим Резван. - А если привезти в Петербург произведения искусства из Музея современного искусства в Тегеране, то здесь очередь будет стоять!" По его словам, в России нет аналогов такому пространству.
Своей целью Резван ставит показать ислам с непривычной для российского посетителя стороны. "Надо понимать, что были афганская и чеченская войны, были эксцессы, связанные с трудовыми мигрантами - они никуда не денутся, - говорит ученый. - Но перед нами стоит задача представить истинный, а не ложный образ ислама, который нам навязывают соцсети".
Вокруг открытия музея в Петербурге разразился скандал
Новость о возможном появлении в Петербурге Музея исламской культуры стала неожиданной, в первую очередь для Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК). ВООПИиК несколько лет вел переговоры о том, чтобы флигель Дома Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова перешел Обществу для воссоздания там музея "Старый Петербург" (он располагался там до революции с 1907 года).
9 января 2020 года депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев получил из Смольного письмо, в котором говорилось о планах отдать Дом Брюллова не под "Старый Петербург", а Музею исламской культуры. Эти разногласия до сих пор не решились, но, как сказал DW Ефим Резван, на одном из последних совещаний в Смольном ему предложили рассмотреть возможность расположить музей в особняке купцов Брусницыных на Васильевском острове.
На фоне этой неразберихи со зданием масла в огонь подлил представитель партии "Демократический выбор" в Петербурге Андрей Скляров. Молодой человек составил петицию на сайте Change.org с требованием к губернатору Александру Беглову остановить передачу Дома Брюллова Музею ислама. "Мусульмане не являются важной культурной составляющей Петербурга вообще и Васильевского острова в частности, с данным историко-культурным объектом их деятельность никак не связана, - говорится в обращении. - Поэтому решение о передаче выглядит странным и непродуманным”.
Кроме того, Скляров обвинил фонд "Аль-Макам", который будет финансировать реставрацию памятника архитектуры и работу музея, в получении зарубежного финансирования. "Можно говорить о грубом вмешательстве в социальную и культурную жизнь петербуржцев со стороны ближневосточного исламистского лобби, чуждого жителям Северной столицы", - нагнетает автор петиции. К 6 февраля ее подписали около 11,5 тысяч человек.
"Мусульмане - коренные жители Петербурга"
В действительности некоммерческий фонд "Аль-Макам" учредили Ефим Резван и Игорь Панков. Резван рассказал DW, что при фонде создадут наблюдательный совет из спонсоров, чтобы финансовая сторона вопроса была максимально прозрачна. Среди потенциальных жертвователей он видит бизнесменов, государственные и окологосударственные структуры. Зарубежное финансирование он привлекать не планирует, чтобы быть независимыми в вопросах содержания выставок.
Между тем специалистам по исламу есть что возразить тем, кто не считает ислам частью истории и культуры Петербурга. Профессор РАН и Института востоковедения РГПУ им. Герцена Ренат Беккин написал две книги, посвященные истории мусульман в Петербурге. "Мусульмане - коренные жители этого города, - заявил он DW. - Пленные турки и привлеченные преимущественно из Казанской губернии татары были среди первых строителей города. То есть, строго говоря, мусульмане появились на этой территории еще до возникновения самого города".
В истории Петербурга, по словам Беккина, среди мусульман было немало ярких личностей: зодчий Степан Кричинский работал над созданием Соборной мечети и Дома эмира Бухарского, живший в Петербурге исследователь Северного Полюса Исхак Ислямов присоединил к России Землю Франца-Иосифа, а главным врачом Николаевского военного госпиталя был известный меценат Салих Янович-Чаинский.
Мусульманам не хватает мечетей
В современном Петербурге мусульманам приходится испытывать недостаток инфраструктуры. "Достаточной обеспеченности мечетями у мусульман Петербурга сейчас, конечно, нет. Эта проблема существует по всей России", - говорит Ренат Беккин. Он считает, что это связано во многом не с административными барьерами, а с конкуренцией между муфтиятами. "Например, в Петербурге, насколько я знаю, два проекта не реализовались потому, что не были связаны с Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада", - заметил ученый.
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