Зачем российские правозащитники отправились в тур по Германии

В Германии в самом разгаре немецко-российский правозащитный диалог - команда российских экспертов в рамках программы "Человек и пропаганда: экспертиза из России" отправилась в тур по немецким городам, чтобы объяснить, что сейчас происходит в сфере прав человека в РФ. Тур начался в Штутгарте 30 октября в день памяти жертв политических репрессий, а 2-го и 4-го ноября его участники побывали в Кельне. Репортаж DW.

Кто и зачем пришел пообщаться с правозащитниками в Кельне

Большинство пришедших на встречу с российскими правозащитниками в офис Форума имени Льва Копелева в Кельне привлекла возможность послушать о происходящем в России что называется из первых уст. Русскоязычные гости шли подготовленными - кто-то с цветами, кто-то за 40 минут до начала, чтобы успеть занять место получше. Зал действительно был переполнен. На встречу собрались примерно полсотни человек, а из подсобки то и дело приходилось доносить стулья.

"Я не просто пришла, я считала часы до встречи!", - призналась DW Евгения Ханина, переехавшая в Германию 10 лет назад. Общение с российскими правозащитниками Ханина сравнила с "глотком воздуха", которым она дышала в Петербурге. Таких как Ханина - русскоязычных жителей Германии старшего возраста - на встречах в Кельне было большинство. Даже на тех, которые изначально планировались для немцев или студентов.

Во время одной из встреч в Кельне

Русскоязычную публику рассказами о нарушении прав человека в России не удивишь - все, кто пришел на встречу в офис Форума Копелева, были хорошо осведомлены о происходящем в России. Многих поразил определенный оптимизм правозащитников, признавались слушатели. А вот любителей провластных российских телеканалов DW в их числе найти не удалось.

О правах человека в России и пропаганде со стороны властей рассказывали те, кто сам занимается правозащитной деятельностью и регулярно сталкивается с нарушением закона. В команде российских правозащитников - бывший политзаключенный, ныне участник проекта мониторинга политических преследований ОВД-инфо Алексей Полихович; руководитель северокавказкого отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов; Юлия Галямина, которой отказали в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму и которая отбыла 33 суток административного ареста; эксперт по анализу пропаганды Николай Руденский; руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис, а также поэт и общественный деятель Лев Рубинштейн.

Что рассказывали на встречах российские правозащитники

Выступавшие перед немецкой публикой гости из России столь регулярно сталкиваются с давлением со стороны властей, что юмор и самоирония, кажется, стали для них своеобразной формой защиты. Например, Дмитрий Пискунов спокойно перечислял факты репрессий в отношении его организации. В 2014 году, по словам Пискунова, сотрудники правоохранительных органов подожгли офис "Комитета против пыток". В 2015 году группа людей в масках с кувалдами и болгарками уничтожила автомобиль организации, проломила стену и пробралась в ее офис, а сотрудникам комитета пришлось прыгать со второго этажа.

А в 2016-м, добавил Пискунов, на границе Ингушетии и Чеченской республики на автобус, в котором ехали правозащитники, напали люди в масках, избили пассажиров и бросили в автобус "коктейль Молотова". При этом одновременно из офиса организации в Ингушетии похитили документы, принтер и зимние шины. Все эти нападения Пискунов охарактеризовал как "некоторые эксцессы, которые периодически происходят", заверив, что сейчас ситуация относительно стабильная, и если, как он выразился, соблюдать технику безопасности, то "работать можно и даже нужно".

Столкновения протестовавших в Москве с полицией, 6 мая 2012 года

С не меньшей самоиронией о своем задержании и тюремном заключении рассказывал и Алексей Полихович - один из узников, проходивший по так называемому "Болотному делу". "Я схватил за руку полицейского, который бил дубинкой человека. Полицейский от этого ощутил физическую боль, и у него покраснела рука. На суде он сказал, что у него были и моральные страдания - он три ночи не мог ночевать с женой после этих событий", - вспоминает Полихович, проходивший по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года, признанный виновным и проведший за решеткой 3 года, 3 месяца и 3 дня.

Экс-заключенный весело вспоминал и о том, как его сокамерники больше всего любили смотреть "Игру престолов" и передачи на НТВ про рептилоидов. А единственным источником новостей у самого Полиховича тогда были передачи Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева.

Трудности перевода в российско-немецком диалоге

В силу разного информационно-политического контекста многие вещи немецкой публике приходилось пояснять. Например, кто такие "самомедвиженцы", и при чем здесь медведь (так прозвали кандидатов от партии власти, которые регистрировались как самовыдвиженцы. Медведь - символ "Единой России". - Ред.). Требовали объяснения и такие банальные вещи как, например, то, что если Россия подписала какое-то международное соглашение, это вовсе не означает, что власти будут его выполнять.

Ярким примером подобного рода стало завершение трехчасовой встречи, когда после долгих споров участников об отличиях советской пропаганды от нынешней российской немецкая студентка внезапно попросила выступающих объяснить, в чем эта пропаганда вообще проявляется. Чем заметно их озадачила.

Позже она пояснила DW, что из немецких СМИ узнает лишь о некоторых проблемах России, регулярно слышит о санкциях, но ничего не знает о тех нарративах, которые использует российская пропаганда, или о людях, которые проводят в стране такую серьезную политическую работу.

Идея просветительского тура о правах человека в РФ

Идея организовать тур российских экспертов по Германии принадлежит Форуму русскоязычных европейцев - это сообщество называет себя "сторонниками европейских либерально-демократических ценностей и противниками путинской диктатуры, агрессии и пропаганды" в Германии.

По мнению основателя сообщества социолога Игоря Эйдмана, из-за российской пропаганды русскоязычные люди в Германии получают искаженную картину о России: "Как там хорошо, прекрасный Путин, все процветает, а в действительности нарушаются права человека, людей пытают, убивают, нарушаются их политические права".

С другой стороны, в России, по словам Эйдмана, сохраняются апокалиптические мифы о Германии: "Что здесь кругом педофилы, нравственность падает, беженцы насилуют на каждом углу бедных немцев, а те прячутся от них в ужасе".

Идею тура финансово поддержал немецкий МИД, а в организации помогает правозащитный центр "Мемориал". После посещения немецких городов - Штутгарта, Кельна, Лейпцига и Берлина - общаться с жителями России в Петербург, Нижний Новгород и Москву поедут уже немецкие эксперты.

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