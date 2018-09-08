Зачем молодежь в РФ протестует против пенсионной реформы

В воскресенье, 9 сентября, в десятках городов России сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали акции против пенсионной реформы. Большинство из них не согласовано властями, а нескольких организаторов арестовали за пару дней до их начала. Сам Алексей Навальный также отбывает 30 суток ареста, но призывает выступить против реформы, называя ее "чудовищным актом коррупции".

Именно после акций с антикоррупционной повесткой в 2017 году журналисты и социологи заговорили о так называемых школьниках на митингах, поддерживающих Навального. Они не только висели на фонарях, наблюдая за протестами на Пушкинской площади, но и оказались в числе задержанных. Так, после шествия "Он нам не царь" в отделениях полиции оказалось более 220 подростков. Заинтересует ли их пенсионная тема так же, как коррупция? Об этом DW поговорила с российскими социологами, изучающими протестные настроения у молодежи.

Как подростки реагируют на повышение пенсионного возраста

После того, как в России анонсировали повышение пенсионного возраста, прошло лишь несколько митингов на эту тему с участием подростков. Например, акция незарегистрированной Либертарианской партии в конце июля. Но мотивы и формы выражения протеста у их участников схожие, говорит социолог, участник исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора" Алексей Титков.

Алексей Титков

В своих плакатах подростки подчеркнуто показывают пенсию как что-то совсем далекое для них, почти фантастическое. "Молодежь высчитывала, в каком году она выйдет на пенсию - с понятным подтекстом, что такое будущее может и не настать", - уточняет Титков. В ход идут все коды молодежной культуры: от мемов "Мышь кродеться" и "Потрачено", до цитат из песни "Сид и Нэнси" и комментариев Земфиры о Гречке и Монеточке.

"Понятно, что до пенсии подросткам далеко, и у них нет личных чувств или обиды на власть. Но они выходят, чтобы поддержать родственников и, в первую очередь, родителей, которые работали, рассчитывали на пенсию, а в результате не получили ничего", - пояснил эксперт.

Протестов против пенсионной реформы стоит скорее ждать от подростков, у которых политически активные родители. "По нашим опросам, это все одна и та же среда - городской средний класс, интеллигенция. Не то, чтобы много их было, но такие люди есть", - уточняет Денис Волков, аналитик "Левады-центра".

Денис Волков

Наконец, арест Алексея Навального прямо перед митингами 9 сентября также может стать мотивом для молодых сторонников оппозиционера, считает Денис Волков. Но подчеркивает - у самого Навального нет задачи возглавить отряд школьников и молодежи: "Думаю, что цель митинга против пенсионной реформы - как раз расширить аудиторию. А там уж кто попадется. Но обычно попадают молодые".

Как подростки выбирают, на какие акции выходить

В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю оппозиционер, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов сказал, что в России подросткам неважно, на какие акции выходить: "Сейчас (акции. - Ред.) никто не проводит. Они выйдут к кому угодно. Им движуха нравится".

Исследования социологов слова Лимонова не подтверждают. "Конечно, движуха, дух риска и приключения важны. Но я бы не сказала, что молодежи все равно, куда и за кем идти", - считает Яна Крупец, заместитель Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ. Вместе с коллегами она с 2013 года изучает вопросы гражданственности молодежи. По ее данным, для людей от 16 до 25 лет выход на протестные акции - это осознание проблем общего блага, справедливости и социального устройства. Это движет и теми молодыми людьми, которые выходят на акции с Навальным, и теми, кто участвует в разных пост-нашистских движениях, например "Лев против", где борются с курением и алкоголем.

"Идеологически это разные вещи, но действия и мотивация у них схожие. Это не бунт против родителей или против авторитетов. Скорее, попытка выстроить равное общество", - говорит Крупец.

Молодежь при этом скорее не следует за лидером, а выбирает его, если он поднял вопросы, которые ее волнуют. Политически активная молодежь очень критична и пытается собрать разную информацию по поводу лидера и ситуации, говорят социологи. Им важна, скорее, командная работа, которую они воспринимают как попытку другого социального устройства.

По словам Дениса Волкова, аналитика "Левады-центра", успех Навального в том, что он создал команду, которая позволяет ему все время оставаться в информационном поле и предлагать разную повестку.

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дарья, 29 лет, Москва "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Валентин, Санкт-Петербург "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

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