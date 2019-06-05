Зачем Киеву нужен саммит с уходящими еврочиновниками

Саммит ЕС-Украина, который пройдет в Киеве 8 июля, будет особым. Владимир Зеленский хотя и совершил несколько зарубежных визитов в должности президента Украины, пока в мероприятиях подобного масштаба не участвовал. А вот для глав Евросовета Дональда Туска и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера это будет последний саммит с Украиной.

Новые и старые политики

Владимир Зеленский и Дональд Туск (фото из архива)

Из-за этого эксперт брюссельского European Policy Centre Аманда Пол ожидает, что Туск, являющийся "большим другом Украины, придумал что-то особенное, чтобы сказать на саммите". Преемник Туска уже известен - 1 декабря его сменит нынешний исполняющий обязанности премьера Бельгии Шарль Мишель. Скоро оставят свои должности и другие высокопоставленные лица Евросоюза, ожидаемые 8 июля в Киеве, - сам Жан-Клод Юнкер, а также руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан.

Из-за этого звучали голоса, ставившие под сомнение целесообразность проведения саммита сейчас, тем более что выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Впрочем, высокопоставленный чиновник ЕС рассказывает, что именно нынешние руководители Евросоюза выказывали "сильное желание провести это важное мероприятие во время их полномочий".

"Кое-кто говорит: это же старая Еврокомиссия, зачем мы с ними встречаемся? - отмечает в беседе с DW представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. - Но дело в том, что каждый еврокомиссар пишет своему преемнику письмо-рекомендацию". Потому, по его словам, для Украины важно, чтоб и Туск, и Юнкер, и Могерини, и Хан рекомендовали своим преемникам, в каком ключе работать с Украиной. "Не забывайте, что Евросоюз - это институции", - напоминает украинский дипломат. Другими словами, хотя именно эти четыре политика определяют курс в отношении Киева, не менее важна и брюссельская бюрократия, которая не изменится после смены руководства. На это указывает и источник DW в Брюсселе, когда говорит, что проведение этого заседания в верхах в июле, "подчеркивает дух преемственности" в отношениях ЕС и Украины.

Европейские стремления Украины

Политика Украины в отношении ЕС после избрания Зеленского практически не изменилась. Об этом говорят все собеседники DW. "Все, что мы видели, включая его первый зарубежный визит в Брюссель, указывает на то, что он очень привержен продолжению европейского курса, избранного Украиной в 2014 году", - говорит чиновник ЕС.

Эксперт Аманда Пол также не заметила серьезных отличий в политике нового президента касательно ЕС, по сравнению с его предшественником. "Но Зеленский подчеркивает, что более серьезен в некоторых вопросах, в особенности, в его любимой теме борьбы с коррупцией", - отмечает она.

Перед нынешним саммитом, как и ранее, между Киевом и Брюсселем велись уже традиционные дискуссии о "европейских стремлениях" и "европейском выборе" Украины. В 2017 году саммит завершился без принятия декларации, потому что Нидерланды не хотели, чтобы в тексте упоминались эти формулировки, косвенно говорящие о поддержке Евросоюза стремлений Украины вступить в него. А в 2018 году коммюнике приняли с этими словами.

Николай Точицкий надеется, что декларация нынешнего саммита может стать одним из лучших документов аналогичных встреч.

Реформы и борьба с коррупцией

В сообщении на сайте Совета ЕС о саммите отмечается: для Брюсселя важно, чтобы Киев "сохранил" темпы реформ и "активизировал" имплементацию соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, "прежде всего в борьбе с коррупцией и в энергетическом секторе". Тут Украине будет что продемонстрировать, ведь судей в Высший антикоррупционный суд уже назначили, и ожидается, что он начнет работу в сентябре.

Отбор судей Евросоюзу понравился, но ожиданий от Украины при этом остается еще много. Перед саммитом чиновник ЕС назвал три из них: возобновление уголовного наказания за незаконное обогащение, эффективное наказание ответственных за мошенничество в Приватбанке и деолигархизацию. В то же время среди достижений в Брюсселе называют децентрализацию и говорят, что это та реформа, где граждане Украины больше всего чувствуют результаты на себе.

По словам Аманды Пол, саммиты - это события, где подводят итоги в отношениях. По данным ЕС, двухсторонняя торговля с Украиной возросла приблизительно на 50 процентов с начала действия Соглашения о зоне свободной торговли в январе 2016 года. А с июня 2017 года украинцы совершили три миллиона поездок в ЕС без виз. По информации Точицкого, с 2014 года ЕС и его государства-члены выделили Украине более 680 миллионов евро безвозвратной помощи.

Поддержка Донбасса

Кроме реформ, второй главной темой саммита станет ситуация в Донбассе и Крыму. Уже традиционно ЕС выкажет поддержку территориальной целостности Украины и "осудит агрессию России". Но с приходом к власти Зеленского ситуация немного изменилась. В частности, началось разведение сил в Станице Луганской, что в Брюсселе называют позитивом. Также в ЕС приветствуют намерение Зеленского улучшить гуманитарную ситуацию на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. А вот Москва урегулированию не содействует, говорит чиновник ЕС, указывая на решение о выдаче паспортов РФ украинцам, живущим в самопровозглашенных республиках.

Со своей стороны, ЕС планирует объявить о дополнительных мерах поддержки украинского Приазовья. Речь идет в первую очередь об инфраструктуре, ведь ранее транспортные коридоры были завязаны на Донецк. Потому говорят, например, о реконструкции участка железной дороги Мариуполь-Запорожье, автодороги Мариуполь-Николаев, а также поддержке порта Бердянска.

Успехи в секторальной интеграции

После того, как Украина получила безвизовый режим и соглашение об ассоциации вступило в силу, в 2017 году Порошенко заявил о новой цели: интегрироваться в ЕС без формального членства. Речь идет о присоединении к общему цифровому рынку, энергетическому и таможенному союзах ЕС, Шенгенской зоне. В Еврокомиссии согласились проанализировать осуществимость таких желаний, но после того старались избегать публичного обсуждения этих тем.

Впрочем, достижения есть, и на саммите планируют на них указать. "Полтора года назад мы сказали, что хотим в четыре союза. Нам сказали: да вы что?! Но результат есть. Как минимум, пока что в двух", - рассказывает Точицкий, имея в виду прогресс в процессе интеграции в области энергетики и цифрового рынка.

Так, в первой половине июля вступит в силу новое дополнение XXVII к соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, где речь идет об интеграции в энергетический союз. В нем содержится длинный перечень законов Евросоюза, которые Украина должна имплементировать у себя. На практике Киев будет консультироваться с Еврокомиссией по всем законодательным инициативам в энергетике и не вводить никакие новые нормы, если они не отвечают праву ЕС.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram| WhatsApp

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

