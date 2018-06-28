"Заслужили": в Германии комментируют вылет сборной с ЧМ-2018  

Историческое поражение - сборная Германии впервые вылетела из чемпионата мира по футболу еще на групповом этапе. DW собрала оценки и мнения.
В Германии мало кто сомневается: действующий пока еще чемпион мира по футболу заслуженно выбыл из турнира. "Мы не показали того, на что способны", - признал главный тренер сборной ФРГ Йоахим Лёв (Joachim Löw) после поражения 27 июня в игре группового этапа против команды из Южной Кореи. Самокритичных высказываний после поражения со стороны немецкого тренерского штаба и футболистов хватало. "Это мы, игроки, должны нести ответственность за это", - сказал после матча капитан команды, вратарь Мануэль Нойер (Manuel Neuer). - Ни в одной из трех игр не было видно немецкой сборной, которой нужно бояться".
Уже после игр со сборными Мексики и Швеции были основания полагать, что "время чемпиона прошло", написала в комментарии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), "но то, что оно закончится так брутально и бескровно, ни сам чемпионы, ни их болельщики не могли представить себе даже в самых ужасных футбольных кошмарах". А ведь все, что требовалось от лидера мирового футбольного рейтинга ФИФА для выхода в плей-офф - победа с минимальным счетом в борьбе с находящейся на 57-й строчке Южной Кореей, заметило издание.
Исторический вылет и его причины
В истории послевоенного немецкого футбола еще не было такого, чтобы сборная Германии не выходила на чемпионате мира из своей группы. Немецкие комментаторы ищут причины исторического провала и находят их в плохом психологическом настрое сборной. "Команда положилась на то, что как-нибудь все снова образуется. Но ничего в этой команде сейчас хорошего не осталось", - написало онлайн-издание еженедельника Der Spiegel. Тренер сборной понадеялся, что именитые игроки в очередной раз не подведут, но выпустил из виду, что они уже прошли зенит карьеры. Тренер стал заложником прошлых успехов, полагает издание: "Сила привычки превратилась в диктат удобства. Теперь удобно не будет никому".
"Абсурдность поражения в том, что оно надвигалось, но никто не хотел об этом слышать", - написала газета Süddeutsche Zeitung, обращая внимание на неважные результаты тестовых матчей и, по мнению газеты, фактический провал психологической подготовки команды. "Голод и жажда победы так и остались пустым обещанием, и нельзя не упрекнуть Лёва в том, что он первый подал пример расслабленного отношения, мол, как-нибудь все получится".
Болельщики: нет эйфории, нет и шока
Футбольный чемпионат 2018 года, по общему признанию, проходит в Германии не очень заметно. Ощущение праздника, которое во время нескольких предыдущих футбольных турниров захватывало всех, от мала до велика, в этом году было едва заметно, если не считать всплеска эмоций после победы, вырванной у сборной Швеции на последних секундах благодаря искусному штрафному Тони Крооса (Toni Kroos). Возможно, поэтому и быстрый вылет сборной, не дошедшей даже до стадии плей-офф, не вызвал шквала шокированных или грустных комментариев в немецких социальных сетях.
В Twitter пользователи, в основном, реагировали с юмором.
"Вот в этот раз мы бразильцев по-настоящему развели!"
"Посочувствуем всем сотрудникам супермаркетов, которым завтра рано утром придется разбирать всю символику чемпионата, и остаток года допивать пиво в черно-красно-золотых банках (цвета флага ФРГ. – Ред.)".
"После 12 лет Лёв и Меркель выдохлись. Их работа - это вообще спорт высоких достижений. Оба заслужили выход на пенсию. В принципе".
Лёв и Меркель: невероятное сравнение
Сравнивать немецкого тренера, который руководит сборной ФРГ на протяжении 14 лет, и Меркель, возглавляющую правительство Германии последние 13 лет, - это не только из репертуара шуток в Twitter. Многие журналисты, включая новостную программу Tagesschau первого канала немецкого телевидения ARD, обратили внимание на тот факт, что в одни и те же дни решается дальнейшая судьба не только Лёва, но и канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Правящая коалиция не может договориться по вопросу о беженцах и грозит развалиться. Надежды возлагаются на то, что решение может быть найдено на саммите ЕС.
Того, что у многих в Германии возникнет желание проводить "политические аналогии" между вылетом футбольной сборной и конфликтом в правящей коалиции, опасается газета Die Zeit. И действительно, одну из первых таких аналогий провело издание Spiegel Online, задающееся вопросом, есть ли связь между спортом и политикой, и если да, то "Меркель могла бы немедленно уйти в отставку".
"Оба многого добились и обласканы успехом, может, даже слишком к нему привыкли, чтобы еще по-настоящему хотеть и уметь его добиваться", - пишет автор комментария в Spiegel Online Штефан Кузмани (Stefan Kuzmany). "Меркель необходимо, как Кроосу, в последнюю минуту добиться согласия в большой игре с ЕС, чтобы ее правительство не рухнуло. Но, вероятно, саммит ЕС закончится, как игра против Южной Кореи: недостаток смелости, инициативы и неудобный соперник, которого долго недооценивали", - проводит спортивно-политическую параллель автор комментария.
Что касается Йоахима Лёва, то главный тренер сборной Германии взял на себя ответственность за неудачу на проходящем в России чемпионате мира по футболу и не исключил ухода в отставку, хотя буквально в мае продлил контракт до 2022 года.
Чемпионат тем временем продолжается. Любителям поболеть в Германии не стоит отчаиваться, советует газета Die Zeit. Под новые обстоятельства можно легко подстроиться: "То, что чемпионы рано вылетают из следующего турнира, до сих пор было скорее правилом, чем исключением. Немного удачи с шитьем, и немецкий флаг легко превращается в бельгийский, а бельгийцы, дорогие читатели, играют в очень изысканный футбол".
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