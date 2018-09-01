Запретные подарки в немецких школах

Начало учебного года, день рождения или Рождество, - в канун праздников школьники и их родители спешат поздравить учителей. В Германии к подобным благодарностям относятся довольно осторожно, ведь презент может стать причиной скандала и даже увольнения.

Безобидный презент?

Пожалуй, самое громкое разбирательство произошло в Берлине в 2011 году. В одной из школ района Фридрихсхайн в знак благодарности к концу учебного года родители десятиклассников подарили учительнице небольшую скульптуру стоимостью около 190 евро и букет цветов за 20 евро. С каждой семьи собрали по 15 евро. На деле безобидный презент для классной руководительницы обернулся крупным штрафом. Преподавателю пришлось выплатить четыре тысячи евро за принятие такого подарка.

Школьные учителя, как и все работники бюджетной сферы (Öffentlicher Dienst), не имеют права принимать дары, цена которых превышает 10 евро. Правда, так как сфера образования регулируется земельным законодательством, каждая федеральная земля может устанавливать собственные нормы. В столице Германии, например, действуют строгие правила: сувениры дороже 30 евро, купленные учениками совместно, не запрещены, но о подарках стоимостью выше придется отчитываться руководству школы. А вот от подарков, стоимость которых превышает 50 евро, следует отказаться или попросить согласия у городского отдела народного образования.

В то же время в Северном Рейне - Вестфалии установлены более гибкие правила: разрешено принимать книги для школьной библиотеки, поделки учеников, канцелярские товары, цветы и шоколадные конфеты. В список недопустимых презентов входят подарочные сертификаты, авиабилеты, предоставление льгот и беспроцентных займов, приглашение в отпуск, возможность пользоваться автомобилем. Даже трико с логотипом любимой футбольной команды или картина для кабинета не обрадует преподавателя.

Границы дозволенного

Помимо общих правил руководство школы может вводить и собственные ограничения. В некоторых гимназиях, к примеру, учителям можно дарить подарки более высокой стоимости - до 25 евро. В любом случае, материальная благодарность должна быть уместной, чтобы не смутить других родителей и руководство образовательного учреждения.

Знаки внимания, оказанные учителям во внеучебное время, тоже могу быть восприняты неоднозначно: подвезти после школьной экскурсии до дома или ближайшей остановки считается нормальным, а вот совместный поход в ресторан закончится неприятностями. Очень часто классных руководителей приглашают на неформальные встречи после родительских собраний. Эксперты советуют отказаться от подобных приглашений, ведь в баре или кафе обсуждают качество работы учителей, успеваемость детей, недостатки школы и саму систему образования. Чтобы не дискредитировать себя в такой ситуации, следует избегать подобных мероприятий. Если родители хотят помочь школе крупной суммой, лучше узнать у директора, требуется ли такое пожертвование.

Идеальное выражение благодарности по случаю начала года или окончания школы - пикник на заднем дворе учебного заведения. Преподаватели занимаются организацией мероприятия, дети дарят самодельные открытки и сувениры, родители приносят готовые лакомства и жарят сосиски на гриле. Такой подарок точно запомнится учителю и порадует всех гостей праздника.

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Трудный ученик и гений - в одном лице Томас Эдисон С детства он был болезненным мальчиком, но очень любознательным. Родителей даже попросили забрать ребенка из школы, так как учитель считал Томаса умственно отсталым. Томас Эдисон получил домашнее образование, а его главным учителем стала мама, которая никогда так и не назвала истинной причины, почему его отчислили из школы. Великий изобретатель узнал об этом только после ее смерти.

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Трудный ученик и гений - в одном лице Луи Пастер Родился в семье кожевника и был пятым ребенком. Он с детства увлекался чтением и был усидчивым учеником. Правда, в школе ему пришлось остаться на второй год, чтобы улучшить оценки в школьном аттестате и поступить на педагогический факультет. Впрочем, это не помешало ему в будущем стать великим микробиологом и химиком.

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Трудный ученик и гений - в одном лице Вильгельм Вин У немецкого физика в школе была плохая успеваемость. Его даже отчислили из гимназии по этой причине. Свое образование сын помещика продолжил в частном порядке, что могла себе позволить состоятельная семья. Аттестат зрелости Вильгельм все-таки получил и даже поступил в университет. Ну а позже стал лауреатом Нобелевской премии за открытия в области законов, управляющих тепловым излучением.

Трудный ученик и гений - в одном лице Рудольф Мёссбауэр Немецкий физик сам не раз отмечал, что плохо ладил с учителями. Плохие оценки по физике объяснял низким качеством преподавания. Что же, ему можно поверить на слово: ведь в 1961 году он был награжден Нобелевской премией "за исследование резонансного поглощения гамма-излучения и открытие в этой связи эффекта, носящего его имя". Автор: Фабиан Шмидт, Марина Борисова

