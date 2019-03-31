Западные коллеги о Серебренникове: "Хочется броситься ему на шею"

Освобождение российского режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде стало настоящей неожиданностью для его коллег и друзей в Германии и других европейских странах. Кирилл Серебренников о своих планах в первые дни на свободе сказал так: "Отмечать, а потом репетиции". Праздновать с ним готовы и немецкие коллеги. "Хочется броситься ему на шею от радости, хочется полететь в Москву и праздновать с ним, его друзьями, коллегами", - не сдерживая эмоций, заявил в интервью DW Серджио Морабито (Sergio Morabito), который на протяжении четверти века был главным драматургом в Штутгартской опере, а с 2020 года будет главным драматургом Венской оперы. Он знает Кирилла Серебренникова много лет и за ходом дела "Седьмой студии" следил, как и многие его коллеги в Европе, не пропуская новостей ни с одного судебного заседания.

Большие надежды на полное освобождение

Новость о том, что Московский городской суд изменил меру пресечения известному российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках дела "Седьмой студии", с домашнего ареста на подписку о невыезде, застала его врасплох. "Я чувствую такое облегчение! Честно признаюсь, что, когда домашний арест был продлен до 4 июня, я почувствовал себя таким обессиленным и подавленным. Сегодняшняя новость стала настоящей неожиданностью, - говорит режиссер-постановщик. - Не могу выразить словами свое счастье". Серджио Морабито говорит, что коллеги Кирилла Серебренникова на Западе не переставили следить за ходом дела. Изменение наказания дало им "надежду на то, что этот кошмар закончится в обозримом будущем".

Его коллега в Гамбурге, где российский режиссер, находясь под домашним арестом, поставил оперу "Набукко", не имея доступа ни к интернету, ни к телефону, Жорж Дельнон (Georges Delnon) так отреагировал на новость: "Как интендант Гамбургского государственного оперного театра я очень рад тому, что домашний арест Кирилла Серебренникова был отменен, и я желаю этому выдающемуся человеку искусства, чтобы это стало первым шагом на пути к его полному освобождению и полной реабилитации".

Напомним, что премьера оперы "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова состоялась в Гамбурге в марте 2019 года. Ранее, в ноябре прошлого года, в оперном театре Цюриха прошла премьера оперы Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) "Cosi fan tutte" ("Так делают все") в постановке российского режиссера Кирилла Серебренникова. Как отмечает Серджио Морабито, все друзья и коллеги российского режиссера, наблюдая за процессом, ничем не могли ему помочь, кроме как сделать возможным, чтобы он продолжал заниматься творчеством. И "Набукко", и "Так делают все" появились благодаря этой поддержке.

Берлинская опера и планы на новую постановку Серебренникова

Так отреагировал художественный руководитель оперного театра Цюриха Андреас Хомоки (Andreas Homoki): "Нас очень обрадовало освобождение Кирилла из-под домашнего ареста, и мы надеемся, что это можно расценивать как шаг к облегчению его ситуации в дальнейшем. Так как мы твердо верим в то, что Кирилл будет оправдан, мы уже договорились с ним о конкретной совместной работе".

С особым трепетом эту новость восприняли в Берлине. В оперном театре Komische Oper сегодня на внутреннем мероприятии как раз представляли репертуар на следующий сезон. "Очень радостная новость в такой весенний день. Особенно для Кирилла, - рассказал в интервью DW директор и главный режиссер Komische Oper Berlin Барри Коски (Barrie Kosky). - Было около 300 человек. И они все аплодировали. Надеюсь, что так громко, что Кирилл услышал их в Москве". Сцена берлинского оперного театра Komische Oper Серебренникову хорошо знакома: в 2012 году музыкально-театральный эксперимент "American Lulu" оставил в восторге столичную публику. В 2016 году в Берлине состоялась очередная премьера - "Севильский цирюльник" Россини. А планы на будущее уже есть? "Да, в следующем театральном сезоне у Кирилла будет премьера в нашем театре, в июне 2020 года. Мы планируем это уже два года. Это его третья постановка. Да, у него пока нет паспорта, и он не может выехать, но он - на свободе. Сейчас апрель, у нас целый год. Мы живем надеждой, что следующим шагом станет свобода передвижения", - сказал Барри Коски в интервью DW.

Так, может, следующим рейсом в Москву и праздновать с Кириллом, спросила DW у его коллеги Серджио Морабито? "К сожалению, у меня нет визы, а вы, наверняка, знаете, что так быстро получить ее довольно сложно. Но я воспользуюсь первой же возможностью. 17 апреля у нас премьера в опере в Страсбурге, и сразу после этого я сделаю все возможное, чтобы поздравить его лично",- пообещал Серджио Морабито.

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