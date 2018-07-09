Замок Райнхардсбрунн: проклятие сибирских денег

Заколоченные фанерой окна, поросший высокой травой парк... Сегодня мало что осталось от былого величия замка Райнхардсбрунн - летней резиденции герцогов Саксен-Кобург-Готской династии. Пришедший сюда будет поражен могуществом вековых дубов замкового парка, в тени которых полтора века назад любили отдохнуть британская королева Виктория и ее муж, хозяин родового имения, принц Альберт.

Это место посреди живописных лесистых холмов близ Готы - особенное для Тюрингии. Еще в средневековье здесь был родовой монастырь тюрингских ландграфов. На его руинах в XIX веке герцог построил свою летнюю резиденцию в неоготическом стиле. Сегодня, полтора века спустя, здесь царит унылое запустение.

Валютный отель и "спасители" из России

До начала 2000-х годов в замке располагалась гостиница. Во времена ГДР она принимала западных туристов и приносила восточногерманскому режиму стабильный валютный доход. После закрытия отеля замок несколько лет пустовал. В 2006 году разрушающийся памятник архитектуры за 25 тысяч евро приобрела небольшая строительная фирма из Веймара BOB Consult GmbH. С тех пор вокруг бывшей летней резиденции герцогов стали происходить странные вещи.

В замке сотни окон. Многие разбиты. Некоторые из них активисты заколотили фанерой

В 2008 году учредитель BOB Consult GmbH перепродал замок инвесторам из России, которые заявили о планах открыть здесь элитную гостиницу. Россияне стали собственниками замка не напрямую, а купив BOB Consult GmbH вместе с замком. Сумма сделки и обстоятельства продажи вызвали у следователей прокуратуры Тюрингии подозрение в отмывании денег.

Данные следствия, с которыми удалось ознакомится DW, позволяют восстановить картину событий.

"Русинтех" покупает замок

В канун нового, 2009 года, пока большинство россиян суетились с последними приготовлениями к празднику, владелец строительного бизнеса из России Игорь Харченко отправился в Германию - по деловым соображениям. 1 января 2009 года в жизни Харченко, который до этого на далеком севере России строил жилые дома, школы и больницы, начался новый этап: через ряд фирм он стал совладельцем замка в Тюрингии.

Если заглянуть в окно, открывается неутешительная картина

Замок и фирму BOB Consult GmbH Харченко купил от имени московской компании "Русинтех". Эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была создана за считанные месяцы до сделки и, согласно данным Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ее выручка в 2008 году была равна нулю. Однако это не помешало покупке "Русинтехом" активов в Германии за 12 млн евро.

Сибирские деньги из офшора?

Откуда же взялась такая сумма у безденежной компании? Как становится ясно из материалов следствия, деньги на покупку замка поступили не из России, а со счета компании Albany Property S.A. из Белиза, офшора в Центральной Америке. Белиз славится своим налоговым режимом и законодательством, позволяющим прятать деньги от любопытства фискальных и следственных органов. Albany Property S.A., по данным немецких следователей, принадлежит семье Острягиных - влиятельных российских предпринимателей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Глава семейства Анатолий Острягин на момент покупки замка был депутатом Госдумы РФ от "Единой России".

Пастор Кристфрид Бёльтер проводит экскурсию по территории замка. Он возглавляет группу активистов, которые пытаются поддерживать порядок на территории

По данным ЕГРЮЛ, контрольный пакет в компании "Русинтех" (ныне уже ликвидированной) в 2008 году принадлежал компании "Русинвест", которой в равных долях владели четверо детей Анатолия Острягина. И еще 26 процентов "Русинтеха", купившего замок, принадлежали Игорю Харченко.

Похоже, Харченко и Острягины до того, как купить замок в Германии, имели немалый опыт сотрудничества. Строительная фирма Харченко, как показывает поиск в открытых источниках, активно занималась строительством жилья, а также социальных объектов в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, который возглавлял на тот момент Анатолий Острягин. В 2002 году Харченко получил подряд на строительство монументального здания администрации Пуровского района.

Острягины из Ямало-Ненецкого автономного округа

Острягин-старший - влиятельный человек в богатом нефтью и газом Ямало-Ненецком автономном округе. После работы в 1990-х в компании "Пурнефтегазгеология" Анатолий Острягин пошел во власть, став главой Пуровского района, а затем в 2005 году и заместителем губернатора. С 2007 по 2011 год Анатолий Острягин был депутатом Госдумы от "Единой России".

Сохраняет связи в Москве Острягин и по сей день. В частности, нынешний министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин - в прошлом многолетний заместитель Острягина на различных должностях в Ямало-Ненецком автономном округе.

Отойдя от политики, Анатолий Острягин снова смог посвятить себя бизнесу, которым до этого - по крайней мере на бумаге - распоряжались его дети. Согласно ЕГРЮЛ, четверо детей Острягина являются учредителями и руководителями нескольких десятков компаний, занимающихся бизнесом в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах России, еще с тех времен, когда отец был чиновником и депутатом. В сферу бизнес-интересов Острягиных входят и логистические услуги в нефтегазовой отрасли, и недвижимость, и стеклозавод, и даже агрофирма.

Подробности покупки замка Райнхардсбрунн

В 2009 году в связи с обстоятельствами покупки замка Райнхардсбрунн прокуратура Эрфурта завела дело по подозрению в отмывании денег. Кроме фантастической суммы, уплаченной за замок, внимание следователей привлекли и другие обстоятельства сделки.

Вокруг замка был восхитительный парк (фото 30-х годов прошлого века). Сегодня на его месте почти непролазные заросли

Сама сделка происходила так: по договору от 31 декабря 2008 года "Русинтех" Харченко и Острягиных стал владельцем BOB Consult GmbH, выкупив 100 процентов уставного капитала, составляющего 25 050 евро. На следующий день Игорь Харченко стал исполнительным директором BOB Consult GmbH. Спустя некоторое время от имени этой фирмы он взял кредит у офшорной компании Острягиных на 12 млн евро. Эти деньги он через два дня перевел на счет продавца BOB Consult GmbH, рассчитавшись с ним за покупку этой фирмы и принадлежащего ей замка фактически деньгами этой же фирмы, взятыми ею в кредит. В итоге, уплаченные 12 млн стали для компании из Тюрингии неподъемным долгом: хозяйственной деятельности она не вела, а балансовая стоимость принадлежащего ей замка, по экспертным оценкам, составляет 1 евро.

Какова была судьба 12 млн из офшора, и действовал ли продавец в сговоре с российскими покупателями, сознательно завысив цену, доподлинно не известно. Но, как уточнили в прокуратуре, отвечая на вопросы DW, следствие по подозрению в отмывании денег велось как против покупателей, так и против продавца. Расследование закончилось, однако, ничем. "Сотрудничества со следственными органами в России не было", - сообщили в эрфуртской прокуратуре на запрос DW. Ранее в интервью местным СМИ сотрудники прокуратуры сетовали, что российская сторона не отвечает на запросы о правовой помощи.

Отец и сын Харченко

Но 12 миллионами операции россиян вокруг замка Райнхардсбрунн не ограничились. Как удалось выяснить DW, Игорь Харченко осуществил еще одну комбинацию - почти на 10 миллионов евро - при участии своего сына Алексея.

Райнхардсбрунн далеко не самый старый, но один из самых исторически значимых замков Тюрингии

Харченко-младший был в 2008 году назначен своим отцом и Острягиными исполнительным директором "Русинтеха" - компании, от имени которой осуществлялась покупка замка в Германии за офшорные деньги. Алексей Игоревич Харченко в октябре 2009 года подписал с отцом контракт, согласно которому в случае его - отца - увольнения с должности исполнительного директора BOB Consult GmbH тому полагалась материальная компенсация в... почти 6 млн евро. Отец в долгу не остался: став директором BOB Consult GmbH, Игорь Харченко выписал сыну Алексею гонорар за "консультации" на сумму более 3 млн евро. Но расплачиваться фирме было нечем, поэтому в залог для обеспечения этих требований был внесен замок Райнхардсбрунн.

Об этом свидетельствуют документы Эрфуртского суда, рассматривавшего в 2015-2017 годах дело по обвинению Игоря и Алексея Харченко в растрате средств BOB Consult GmbH. Согласно этим документам, которые есть в распоряжении DW, Острягины якобы не знали о махинациях назначенных ими менеджеров. В итоге обоих Харченко после двух месяцев пребывания в немецкой тюрьме выпустили на свободу, по процедурным причинам временно приостановив рассмотрение дела, связанного с Райнхардсбрунном. Дело, связанное с замком, было "поглощено" другим делом, уголовное наказание за которое выше: прокуратура подозревает Алексея и Игоря Харченко в даче ложных показаний в суде по хозяйственному спору с одной из немецких фирм, на основании которых россияне пытались взыскать с немецких партнеров несуществующий долг на сумму более 3 млн евро.

На ремонт замка придется потратить от 30 до 40 миллионов евро

Лондонский хозяин немецкого замка

С 2013 года исполнительным директором тюрингской фирмы BOB Consult GmbH, владеющей замком Райнхардсбрунн, является Константин Острягин - младший сын экс-депутата Анатолия Острягина. Согласно данным в немецком реестре компаний, Острягин-младший проживает в Лондоне. Собеседники DW в Эрфурте и городке Фридрихсрода, где расположен замок, рассказывают, что россиянин судьбой замка не интересуется.

Зачем лондонцу и его сибирским родственникам рушащийся замок, и зачем было тратить столько денег на исторический объект, которым уже 10 лет никто не занимается? Переданные Острягину через адвоката вопросы DW остались без ответа.

"Наперсточники" из России и замок "за 1 евро"

Тем временем правительству Тюрингии несколько лет назад пришлось выделить 70 тысяч евро, чтобы подлатать крышу для спасения фресок в одном из залов замка. Халатность хозяев побудила власти федеральной земли задуматься о национализации замка. Процедуру его экспроприации в начале 2017 года начало Земельное административное ведомство в Эрфурте. Ожидаемое уже в июле 2018 года решение станет прецедентом: впервые в истории ФРГ будет экспроприирована частная собственность.

Сегодня Райнхардсбрунн принадлежит, как свидетельствуют документы из реестра, вышеупомянутой офшорной фирме Острягиных Albany Property S.A., у которой и занимали круглую сумму на покупку замка. В мае 2011 года Харченко продал замок вместе с BOB Consult GmbH компании из Белиза за 12 млн евро, погасив, таким образом, долг, который висел на балансе немецкой фирмы. Никуда не делись, однако, около 10 млн долгов перед Игорем и Алексеем Харченко. Более того, на этот долг начисляется пеня в 5 процентов годовых.

Когда правительство Тюрингии начало требовать от Константина Острягина взять на себя ответственность за замок либо отказаться от него, россиянин из Лондона предложил выкупить у него Райнхардсбрунн за 1 евро. Но в Эрфурте вежливо отказались. Дело в том, что вместе с замком Тюрингии достались бы и многомиллионные долги за "консультации" Харченко-сына и за увольнение Харченко-отца с должности исполнительного директора. "Мы готовы были выкупить замок без долгов. Однако этот вариант не устроил продавца", - сообщили DW в пресс-службе правительства Тюрингии.

Комментируя несколько лет назад происходящее вокруг замка Райнхардсбрунн в интервью изданию Thüringer Allgemeine, нынешний глава правительства Тюрингии, а тогда еще оппозиционный политик Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) назвал российских хозяев "наперсточниками". Рамелов лично добивался национализации замка.

Правительство Тюрингии уже запланировало в бюджете на 2018-2019 годы 1,9 млн евро на начало восстановительных работ в Райнхардсбрунн. В целом, первоочередные мероприятия оцениваются в 5 млн евро. В дальнейшем же планируется искать нового инвестора. На полное восстановление замка, по подсчетам специалистов, придется потратить от 30 до 40 млн евро.

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