Заложники "ДНР" и "ЛНР": кого преследуют сепаратисты в Донбассе

Правозащитник и активист сообщества наркозависимых людей Андрей Яровой с начала 2000-х годов сотрудничает со многими общественными организациями, в том числе является консультантом Международного благотворительного фонда "Альянс общественного здоровья" (Alliance for Public Health). В конце августа 2018 года Андрей Яровой исчез на неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области.

Он отправился туда, чтобы в очередной раз провести мониторинг программ по противодействию ВИЧ и туберкулезу, реализуемых при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В течение последних четырех лет Яровой неоднократно посещал Донецк и Луганск, но на этот раз он не вернулся в Киев.

Первая информация о судьбе Андрея появилась лишь спустя два месяца после его исчезновения - после того как в ноябре 2018 года в "ЛНР" побывала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Ей удалось выяснить, что пророссийские сепаратисты задержали Ярового по обвинению в контрабанде наркотиков.

Вначале бросили в подвал

Андрей Яровой - наркозависимый, он проходит заместительную поддерживающую терапию (ЗПТ). Речь идет о современном способе лечения наркозависимости и профилактики ВИЧ/СПИД. Этот метод распространен в 80 странах мира. В рамках данной терапии в Украине используется в том числе и полусинтетический опиоид бупренорфин. Во время последней поездки в Луганск у Ярового было при себе 0,152 грамма бупренорфина, который он получил легально в лечебном учреждении в Киеве. Наличие этого препарата и стало поводом, по которому Андрея задержали в Луганске.

Жертвами преследований сепаратистов может стать любой, кто не поддерживает их взгляды

Как рассказали DW в "Альянсе общественного здоровья", до последнего времени активиста удерживали в подвале так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР", но в начале февраля перевели в следственный изолятор Луганска в ожидании "судебного разбирательства". По информации "Альянса общественного здоровья", Яровой внесен в списки обмена пленными. 12 февраля производство по делу Ярового в порядке приоритетности открыл Европейский суд по правам человека.

Кого преследуют пророссийские сепаратисты в Донбассе

История Андрея Ярового - лишь один из случаев нарушения прав человека в "ДНР" и "ЛНР". Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция, рассказывает DW вице-директор европейского подразделения Human Rights Watch Рейчел Денбер (Rachel Denber). По ее словам, сепаратисты "без малейшей толерантности относятся к тем, кто не придерживается традиционалистских идей или просто критически настроен".

В последнем отчете правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сепаратистов в том, что они действуют полностью бесконтрольно, а абсолютный правовой вакуум способствует тому, что задержанные ими люди оказываются совершенно беззащитны. Самопровозглашенные власти "ДНР" и "ЛНР" фактически не допускают на неподконтрольные Киеву территории международные мониторинговые миссии, поэтому полной информации о нарушении прав человека у правозащитников нет. О большинстве задержанных становится известно лишь благодаря активным действиям их родственников, друзей, волонтеров или активистов.

"Неправильная" вера

Среди тех, кто постоянно испытывает давление со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе, - многочисленные религиозные протестантские организации. Как рассказал DW Красимир Янков (Krasimir Yankov) из Amnesty International, в регионе сворачивается деятельность религиозных общин, не принадлежащих к "доминирующей церкви". Пророссийские сепаратисты называют себя "православной армией", а последователей различных направлений протестантизма - экстремистами, сектантами, шпионами США или шпионами ОБСЕ.

С начала военных действий в Донбассе на преследования со стороны сепаратистов жаловались Свидетели Иеговы, пятидесятническая церковь "Преображение Господне", церкви "Христос есть ответ", "Благая весть" и многие другие. Представители этих религиозных общин, покинувшие неподконтрольные территории, рассказывают о нападениях и задержаниях пасторов их общин и конфискации имущества. В Донецке сепаратисты отняли у мормонов здание, построенное за средства общины, и разместили там местный ЗАГС.

Быть гомосексуалом в "ДНР" и "ЛНР" небезопасно

В 2018 году в "ДНР" и "ЛНР" объявили так называемую регистрацию религиозных организаций. Самопровозглашенные власти заявили, что не прошедшие регистрацию объединения будут запрещены. С сентября 2018 года в обеих самопровозглашенных образованиях запрещена деятельность Свидетелей Иеговы. Многие верующие уехали, те, кто остался, собираются подпольно. Как заявляет Украинская общественная организация "Институт религиозной свободы", цель сепаратистов - искоренить любое инакомыслие и попытки неповиновения, поэтому они преследуют и греко-католиков, и проукраинских православных.

"Неправильная" любовь

Другими объектами преследования пророссийских сепаратистов являются представители ЛГБТ-сообщества. На неподконтрольных Киеву территориях не осталось ни одной ЛГБТ-организации, все гей-клубы были разгромлены. Сепаратисты захватили и разграбили арт-центр "Изоляция", участники которого выступали за соблюдение прав ЛГБТ-комьюнити. Помещение центра было превращено в тюрьму.

Как рассказывает директор общественной организации "Инсайт" Елена Шевченко, сразу после прихода в Донбасс "русского мира" стали появляться сообщения о пытках, убийствах и исчезновениях там геев. Беглецы из "ДНР" и "ЛНР" рассказывают о систематических преследованиях гомосексуалов, их дискриминации и шантаже. Известно несколько случаев, когда на представителей ЛГБТ-сообщества устраивали засады в их собственных квартирах, и им приходилось срочно покинуть пределы "ДНР" и "ЛНР", даже не заходя к себе домой. С начала войны многие представители ЛГБТ покинули территорию Донбасса, оставшиеся держат свою сексуальную ориентацию в тайне.

По данным киевской организации "Инсайт", предоставляющей временное убежище представителям ЛГБТ с востока Украины и из Крыма, ежемесячно они помогают двум-трем новым беглецам из захваченных сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей. Но в действительности тех, кто вынужден был бежать, гораздо больше - ведь помощью "Инсайта" пользуются лишь те, у кого нет родственников или друзей.

Международные правозащитные организации говорят о том, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса нарушаются чуть ли не все базовые права и свободы человека, и призывают самопровозглашенные власти пророссийских сепаратистов допустить наблюдателей на территорию так называемых "ДНР"/"ЛНР". Пока эти призывы остаются без ответа. Едва ли не единственными, кому сепаратисты позволяют въезд на занятые ими территории, остаются представители мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

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