Закон о граффити: зачем он нужен властям Москвы

Поправки, полгода назад внесенные в закон "О благоустройстве в городе Москве", которые иногда неофициально называют "законом о легализации граффити", к ноябрю 2018 года так и не начали работать. Городские власти еще не определились с органом, обязанным контролировать "нанесение надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити".

Известно только, что теперь художник, перед тем, как оформить, например, брандмауэр, должен согласовать эскиз с властями, а дальше по цепочке с собственником здания или жителями. Если результат не соответствует эскизу, художник или заказчик должны привести фасад в первоначальный вид. Иначе власти сделают это за свои деньги, а потом выставят счет владельцу здания или ТСЖ. В последнем случае, предполагают опрошенные DW эксперты, незапланированные траты могут лечь на жильцов дома. Многие граффитисты готовы к согласованию, но пока им не к кому обращаться, они продолжают рисовать во дворах и на заборах.

Реклама или стрит-арт?

Подобная мера - попытка "обуздать" нелегальную рекламу на фасадах, считают художники и эксперты, знакомые с темой. Они говорят, что в условиях контроля за размещением баннеров на зданиях, граффити-реклама - лазейка для коммерсантов. Все можно списать на вандалов, которых сложно поймать. Опрошенные DW граффити-художники признаются, что получали такие предложения от бизнесменов.

Роспись стены и граффити во дворе неподалеку от мэрии Москвы

"Кто-то делает трафареты на асфальте, кто-то по ночам рисует на фасаде рекламу. Каждый зарабатывает, как умеет", - объясняет художник Вова "Борода", опираясь на опыт общения с райтерами, как иногда называют граффити-художников. В 50 регионах России, которые он посетил, картина везде одна.

О борьбе с рекламой говорит и председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. В интервью "Газете.Ру" он пояснил, что речь идет о больших граффити, которые "создаются не за пять минут, поэтому не заметить это достаточно сложно". Он заключает: если художника не остановил собственник здания, то, вероятно, у него была заинтересованность, а, значит, он должен нести ответственность.

Как победить граффити-вандализм?

Борьба с вандализмом - еще одно объяснение поправок к закону, но эксперты из разных областей выражают сомнение в эффективности такой меры. Директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева говорит, что точка зрения "не можешь победить - возглавь" популярна среди городских властей, но работает не всегда.

Елизавета Лихачева

"Лондон, где работы Бэнкси признаны культурным достоянием и охраняются - исключение. Граффити в безликих городах - попытка освоения пространства молодежью. Это похоже, когда ребенок рисует на обоях. Он делает это не с целью вандализма. В городах молодежные банды устраивают переписку на стенах, размечают территорию. Бороться с вандализмом в гетто сродни попыткам объяснить ребенку, что обои на стенах и без рисунков красивые", - считает Лихачева, отмечая, что в городах с красивой архитектурой граффити не приживаются.

С этим согласен граффитист из Петербурга Евгений "Мулук", с которым пообщалась DW. Он говорит, что в историческом центре не рисует. "У нас и без этого красиво. Почти на каждом доме - табличка, что здесь жил какой-то деятель. В городе есть депрессивные окраины, где и рисует большинство художников. Мне проще найти заброшенное здание и делать там свои работы, не боясь, что прогонит полиция или стену закрасят", - объясняет он.

Кто закрашивает легальный стрит-арт?

Поправки к московскому закону многие расценивают как "легализацию" уличного искусства и видят положительные моменты. "Роспись легальных стен - это возможность для тех, кто хочет развития, освоения новых формы и пространств. Те, кому надоедает писать название своей команды или собственный тэг, ищут возможности", - говорит иллюстратор и дизайнер Дмитрий Aske. В начале 2000-х он рисовал граффити на улицах, а сейчас читает лекции о стрит-арте, его работы выставляются в галереях, ему предоставляют для работы брандмауэры.

Дмитрий Aske

Рывок в развитии стрит-арта в Москве был связан с фестивалем "Лучший город Земли", который мэрия проводила в 2013 и 2014 годах, напоминает Aske. Художники тогда создали десятки больших работ в центре Москвы, но картины начали закрашивать уже спустя год. На их месте появилась реклама авиакомпаний, сотовых операторов, Российского военно-исторического общества и других заказчиков. "Наши работы были согласованы и с властями, и с жителями, там не было ничего запрещенного, но нам сказали, что "срок годности" у них 12 месяцев", - рассказывает художник.

После столь короткой "оттепели" многие художники вновь потеряли доверие к власти и желание сотрудничать. "Когда дело касается какого-то оформления и согласования эскизов - это часто изображение бабочек, цветочков и прочей нейтральной ерунды. Эскизы я ни с кем не хочу согласовывать", - говорит "Мулук".

"Легальное" граффити не с кем согласовать

Получить разрешение на большую роспись пока не у кого. Власти еще не определились с "уполномоченным органом". Есть Мосжилинспекция, но там нет никакой художественной комиссии. "Есть единая статья - "вандальные надписи", включающая и граффити. По ней с 2015 года мы вынесли только 37 предписаний. Поправки не действуют, потому что правительство Москвы только прорабатывает процедуру согласования и удаления надписей и рисунков", - объясняет DW представитель ведомства Виолетта Невежко.

Представители ТОП-5 компаний, которые выдает интернет-поисковик по запросу "очистка от граффити", говорят, что к ним в среднем поступает по одной заявке в месяц. Коммунальщики из разных районов Москвы рассказывают, что расходы на борьбу с вандальными надписями заложены в статье по содержанию жилья.

В свою очередь, опрошенные DW художники видят в поправках к закону коррупционную составляющую. "Как бы это непатриотично ни прозвучало, но мне кажется, что все это сделано, чтобы распилить еще больше бабла на покраску и удаление рисунков", - резюмирует художник Вова "Борода".

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