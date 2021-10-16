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Закон об "иностранных агентах"

Принятый в 2012 году в России закон ударил по НКО, СМИ и физическим лицам получающим поддержку из-за рубежа.

Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" был подписан президентом РФ 20 июля 2012 года.

"Иностранными агентами" в русскоязычном пространстве часто называют шпионов, сокращая словосочетание "агент иностранной разведки". Поэтому даже нейтральное понятие, финансовый термин "иностранный агент" в России и других постсоветских странах носит негативный оттенок.

Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Российские издания Republic и "Росбалт" признаны "иностранными агентами" 16.10.2021

В список СМИ-"иноагентов" попали учредители издания Republic, которое полностью финансируется за счет подписки, и информагентства "Росбалт", помеченного в Twitter как госиздание РФ.
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках 14.10.2021

Неизвестные попытались сорвать показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в московском офисе правозащитного центра "Мемориал".
In this photo taken on Thursday, May 18, 2017, Russian opposition leader Alexei Navalny, center, and his team, stand from left: Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh, live broadcast director Alexei Yakovlev, live broadcast director Artem Guryev, employee of Navalny's Foundation for Fighting Corruption Ilya Pakhomov, and chief of Navally's video operations Oksana Baulina, pose for a picture at the office of the Foundation for Fighting Corruption in Moscow, Russia.Blacklisted by state-owned media, Navalny is tapping into the resources of YouTube. The broadcasts have become a key piece of Navalny?s strategy to galvanize opposition to President Vladimir Putin and the upper echelons of power that he says are awash in corruption. The videos regularly attract more than a million views and contribute to the opposition?s resurgence after years of being marginalized and riddled by internal disputes. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Следствие объединило 5 уголовных дел против членов ФБК 13.10.2021

Адвокат экс-директора ФБК сообщил о соединении дел об отмывании денег сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией и финансировании экстремизма отдельными участниками ФБК.
Thema: In Russland werden immer mehr Massenmedien als „Auslandsagenten“ gebrandmarkt, was ihre Tätigkeit schwer beschränkt. Jahr/Ort: Moskau, 24.08.2021

Знак отличия: "иностранный агент" 12.10.2021

Минюст РФ регулярно вносит в реестр "иностранных агентов" НКО, СМИ и физических лиц, которые, с точки зрения ведомства, финансируются из-за рубежа. Досье DW.
February 4, 2014. Moscow, Russia. Press conference of the 'Dozhd' ('Rain') TV channel management in Moscow. Logo of the 'Dozhd' ('Rain') | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Российские СМИ и музыканты устроили акцию против закона об "иноагентах" 12.10.2021

В стрим-марафоне против закона об "иноагентах" приняли участие "Новая газета", телеканал "Дождь", Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Познер и ряд других представителей общественности.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Внесенная в "иноагенты" VTimes запустила новое издание VPost 11.10.2021

VPost будет пока доступно лишь в соцсетях, но редакция зарегистрирует его как СМИ. Новое издание будет писать о деньгах, которыми распоряжаются россияне и государство.
21.08.2021 Police detain a journalist with the poster reads Journalism Freedom, during individual pickets in Moscow, Russia, Saturday, Aug. 21, 2021. Russian police have detained several journalists who protested authorities' decision to label a top independent TV channel as a foreign agent. The journalists held individual pickets Saturday outside the main headquarters of the country's top domestic security agency, the FSB, on Moscow's Lubyanka Square. (AP Photo/Denis Kaminev)

Расследовательский проект Bellingcat внесен в РФ в список СМИ-"иноагентов" 08.10.2021

В перечень, составляемый министерством юстиции РФ, попали еще девять человек, в том числе семь журналистов, а также три организации.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2017: The offices of the Russian Justice Ministry in Zhitnaya Street. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa

В России вступили в силу поправки к закону об НКО-"иноагентах" 03.10.2021

Поправки к закону позволяют признать "иностранными агентами" организации, финансируемые российскими компаниями, которыми владеют иностранцы.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей 01.10.2021

Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

"ОВД-Инфо" представил энциклопедию "иноагентов" в России 01.10.2021

В проекте "Инотека" указана краткая информация о лицах и организациях, признанных в России "иностранными агентами" или "нежелательными". Авторы проекта призвали отменить законы об "иноагентах".
A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

ФСБ назвала данные, за сбор которых становятся "иноагентами" 01.10.2021

Полный перечень проблемных данных имеет объем в девять страниц. Эти данные не являются гостайной, но, по мнению ФСБ, могут быть использованы против госбезопасности России.

Лауреат альтернативной нобелевки из РФ: Часто экоактивисты - единственные, кто действительно думает о людях (29.09.2021) 29.09.2021

Владимир Сливяк, экоактивист и сопредседатель некоммерческой организации "Экозащита!", награжден шведской премией Right Livelihood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.
22.06.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JUNE 22, 2020: MediaZona owner Pyotr Verzilov (R) charged with disorderly conduct gets in a police car after a bail hearing at Moscow's Meshchansky District Court. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

"Медиазона", "ОВД-Инфо", Верзилов и сотрудники "Голоса" причислены к "иноагентам" 29.09.2021

Сразу почти 30 физических и юридических лиц внесены в России в перечни "иностранных агентов". В частности, в них вошли учредитель "Медиазоны", ее издатель и главред, медиапроект "ОВД-Инфо" и сотрудники движения "Голос".
Civil jet airplanes at Sheremetyevo International Airport, Moscow, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет 25.09.2021

Глава некоммерческой организации помощи мигрантам "Тонг Жахони" Валентина Чупик была задержана в аэропорту "Шереметьево". Ее лишили статуса беженца на территории России и запретили въезд в РФ до 2051 года.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Суд в Москве отказался исключить двух журналистов из списка "иноагентов" 23.09.2021

Суд в Москве признал законным включение журналистов Ильи Рождественского и Елизаветы Маетной в реестр СМИ-"иноагентов", сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Петиция против закона об "иноагентах" собрала более 112 тысяч подписей 17.09.2021

Авторы петиции за отмену законов об "иноагентах" в России считают их противоречащими Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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