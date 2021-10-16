Закон об "иностранных агентах"

Принятый в 2012 году в России закон ударил по НКО, СМИ и физическим лицам получающим поддержку из-за рубежа.

Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" был подписан президентом РФ 20 июля 2012 года.



"Иностранными агентами" в русскоязычном пространстве часто называют шпионов, сокращая словосочетание "агент иностранной разведки". Поэтому даже нейтральное понятие, финансовый термин "иностранный агент" в России и других постсоветских странах носит негативный оттенок.