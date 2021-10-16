Закон об "иностранных агентах"

Принятый в 2012 году в России закон ударил по НКО, СМИ и физическим лицам получающим поддержку из-за рубежа.
Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" был подписан президентом РФ 20 июля 2012 года.
"Иностранными агентами" в русскоязычном пространстве часто называют шпионов, сокращая словосочетание "агент иностранной разведки". Поэтому даже нейтральное понятие, финансовый термин "иностранный агент" в России и других постсоветских странах носит негативный оттенок.
Владимир Сливяк, экоактивист и сопредседатель некоммерческой организации "Экозащита!", награжден шведской премией Right Livelihood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.
Сразу почти 30 физических и юридических лиц внесены в России в перечни "иностранных агентов". В частности, в них вошли учредитель "Медиазоны", ее издатель и главред, медиапроект "ОВД-Инфо" и сотрудники движения "Голос".