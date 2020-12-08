Закон об "иноагентах" прошел в Госдуме первое чтение

Госдума РФ во вторник, 8 декабря, приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список потенциальных "иноагентов". Теперь"иноагентом"предлагается признать человека, который занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из-за рубежа. То же распространяется и на общественные объединения. Их вдобавок обяжут не реже, чем раз в полгода, отчитываться о том, в каком объеме и для каких целей "иноагент" получил иностранное финансирование и как им фактически распорядился.

Физлица, выполняющие функции иноагентов, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

"Мы хотим, чтобы было понятно, какие страны и сколько вливают средств в нашу внутреннюю политику и влияют на волеизъявление наших граждан", - заявил на пленарном заседании в Госдуме один из авторов законопроекта единоросс Василий Пискарев.

Порядок определения и перечень оснований, на которых физлицо или организацию внесут в реестр "иноагентов", согласно законопроекту, будет определять Минюст РФ. Четких критериев в самом документе не прописано.

Штрафы за отсутствие маркировки "иноагент"

Новым обязательным условием для всех "иноагентов" станет маркировка всей своей продукции. За её отсутствие будут штрафовать. По словам Василия Пискарева, в будущем также будет предложено "увеличение ответственности" за отсутствием маркировки.

Но штраф может грозить не только самим "иноагентам", но и тем, кто упоминает их имена или названия в интернете без маркировки. Например, в посте в соцсетях.

"Если идет упоминание о политической деятельности "иноагента", о тех действиях, в связи с чем он был признан "иноагентом", то должно быть о нем упоминание", - сказал Пискарев. По его словам, если упоминается его частная жизнь, увлечения или другие информационные сообщения, никак не связанные с политической деятельностью, то такие сообщения маркировать не нужно.

Российские правозащитники протестуют

Более 20 российских некоммерческих организаций (НКО), из которых часть - уже внесенные в реестр "иноагенты", обратились по поводу законопроекта к омбудсмену Татьяне Москальковой и комиссару по правам человека Советы Европы Дунье Миятович. Они считают, что это существенно затруднит их работу в России.

Правозащитники указывают, в частности, что законопроекты, касающиеся изменения работы НКО, "направлены на подавление деятельности российских некоммерческих организаций (НКО), общественных объединений, филиалов международных неправительственных некоммерческих организаций, на дальнейшее ограничение прав граждан России на свободу ассоциаций, на свободу мирных собраний, на свободное выражение мнения, на свободу распространения и получения информации."

В обращении констатируется, что "принятие этих законопроектов приведет к тому, что гражданские организации не смогут продолжать работать, а многие граждане нашей страны и другие законно проживающие в ней люди будут лишены квалифицированной помощи в защите их гражданских, политических, социальных прав, права на среду обитания, в получении услуг в области просвещения, медицины и иных направлениях работы российского гражданского общества".

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