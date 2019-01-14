 Заказчиком поджога центра венгров в Украине назван помощник депутата от АдГ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2019

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Германия

Заказчиком поджога центра венгров в Украине назван помощник депутата от АдГ

В роли заказчика поджога в Ужгороде, возможно, выступил Мануэль Оксенрайтер - сподвижник АдГ, известный прокремлевскими взглядами. Его имя в суде назвал главный подозреваемый в поджоге.

Венгерский культурный центр в Ужгороде

Венгерский культурный центр в Ужгороде (фото из архива)

Михал Прокопович, главный подозреваемый по делу о поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде в Закарпатской области Украины в 2018 году, на суде в Кракове заявил, что в роли заказчика преступления выступил гражданин Германии Мануэль Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter).

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Как напоминает во вторник, 15 января, газета Der Tagesspiegel, Оксенрайтер - сотрудник бюро Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier), депутата бундестага  от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) в федеральной земле Баден-Вюртенберг.

По словам гражданина Польши Прокоповича, задание найти исполнителей преступления он получил именно от Оксенрайтера. "Все действия были осуществлены согласно с четкими инструкциями Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать "украинских бандеровцев", - заявил Михал Прокопович.

Контакты поддерживались через Telegram

Оксенрайтер, предположительно, отдал указания относительно конкретной даты, а также деталей того, как должен был быть осуществлен поджог. Позднее он потребовал отправить ему для отчета кадры видеосъемки с места событий.

За всю операцию Прокопович получил 1500 евро, а также деньги для приобретения билета на самолет, передает медиакомпания rbb. Связь с заказчиком поддерживалась через мессенджер Telegram.

Мануэль Оксенрайтер во время одной из пресс-конференций в Москве

Мануэль Оксенрайтер во время одной из пресс-конференций в Москве

Первые подозрения в адрес Мануэля Оксенрайтера еще неделю назад высказал Антон Шеховцов, украинский политолог и специалист по ультраправым движениям и их связям с Россией.

Выступал в поддержку боевиков в Донбассе

Сам Оксенрайтер свою причастность к поджогу Венгерского культурного центра отрицает, называя эту версию "чушью". Он является редактором правого немецкого журнала Zuerst! В течение последних пяти лет прокремлевский журналист часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам в Донбассе, передает издание "Украинская правда".

Здание Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде подожгли 4 февраля 2018. Согласно материалам дела, заказчик поджога - "немецкий журналист", имя которого до сих пор не разглашалось. Как полагает следствие, поджог совершили трое граждан Польши. Двое из них были членами неофашистского движения "Фаланга", а третий, организатор, был также членом ультраправой партии "Смена". Двое подозреваемых, Михал Прокопович и Томаш Рафал Шимковяк, отказывались признавать свою вину. Однако третий, Адриан Марглевский, согласился сотрудничать со следствием.

Ранее председатель Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль говорил, что в деле прослеживается почерк "российских спецслужб".

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