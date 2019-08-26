 Заказное убийство в Берлине: чеченцы вышли на митинг к посольству России | Новости из Германии о Германии | DW | 31.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Заказное убийство в Берлине: чеченцы вышли на митинг к посольству России

Неделю спустя после убийства в центре Берлина Зелимхана Х. - гражданина Грузии чеченского происхождения - чеченская диаспора Германии вышла на митинг протеста к посольству России.

Митинг чеченцев у посольства России в Берлине

Митинг чеченцев у посольства России в Берлине, 31 августа 2019 г.

Несколько десятков живущих в Берлине и окрестностях чеченцев собрались на митинг протеста напротив посольства России в столице Германии в субботу, 31 августа. Поводом стало убийство 23 августа в центре города бывшего полевого командира времен второй войны в Чечне Зелимхана Х., который в 2016 году переехал в Германию и последние два года жил в Берлине. Его ходатайство о предоставлении убежища в ФРГ было отклонено, однако он подал апелляцию на это решение, что позволяло ему легально находиться в стране.

Чеченцы на митинге у посольства России

Чеченцы на митинге у посольства России

"Дядя получал угрозы на мобильный телефон с незнакомых телефонных номеров, но больше опасался даже за безопасность своих родственников, чем за свою жизнь", - сказал в эксклюзивном интервью Deutsche Welle 22-летний племянник убитого, живущий в пригороде Берлина и приехавший специально на акцию протеста. Якобы погибший получал сообщения о том, что в момент прошлого покушения на него в Тбилиси ему "повезло" и что в следующий раз "повезет меньше".

Участница митинга у посольства России

Участница митинга у посольства России

В планах Зелимхана Х., помимо повторной подачи ходатайства о предоставлении убежища в Германии, как рассказал собеседник DW, было трудоустройство в частное охранное предприятие в Берлине, для чего он уже получил соответствующие лицензии. Кроме того, он хотел устроить одного из своих сыновей в спортивную школу в Берлине - но не успел.

Контекст

Дело об убийстве в берлинском районе Моабит могут передать Федеральной прокуратуре в Карлсруэ при веских подозрениях в причастности зарубежных спецслужб. Следствие считает преступление заказным. (26.08.2019)

Свидетельства причастности российских спецслужб к убийству чеченского полевого командира в Берлине нашли журналисты. Предполагаемый преступник въехал из России в ЕС по поддельным документам. (30.08.2019)

По информации СМИ, не подтвержденной полицией, убитый 23 августа в Берлине мужчина являлся экс-сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии, а его убийца - уроженцем Чечни. (24.08.2019)

По словам одной из участниц митинга, после убийства Зелимхана Х. чеченцы чувствуют себя незащищенными и опасаются за свою безопасность. В том числе и потому, что многих чеченцев депортируют из Германии в Россию, где им грозит преследование, а в худшем случае - смерть. Участники митинга держали в руках плакаты с перечислением фамилий чеченцев, убитых за последние годы по всему миру, и ссылались на закон, позволяющий российским спецслужбам проводить специальные операции за рубежом.

Как говорит племянник убитого, первоначальные сообщения о том, что Зелимхан Х. был исламским фундаменталистом, не имеют под собой никаких оснований. "Дядя был религиозным человеком - как и все мы, но он не поддерживал никакие террористические организации, и даже однажды уговаривал молодых людей, собравшихся ехать в Сирию, отказаться от своих планов", -  говорит он.

Тело убитого выдано родственникам, перевезено в Грузию и захоронено в его родном селе.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:49

Причастны ли российские спецслужбы к убийству в Берлине? (30.08.2019)

  • Женщины Панкисского ущелья на занятиях английского

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Учиться, чтобы начать новую жизнь

    Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

  • Женщины Панкисского ущелья

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Беседа у суфия

    Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

  • Лейла Ачишвили принимает гостей

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси

    Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

  • Приготовление хинкали

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси

    Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

  • Дочь Лейлы Мариам

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Мечта о другой жизни

    Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гости из Чечни навещают родственников

    Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Глоток свободы для женщин Панкиси

    Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

  • Мариам Кебадзе

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    "Хочу отправить ее учиться за границу"

    Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".

    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


Контекст

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

На север Грузии в Панкисское ущелье когда-то бежали жители Чечни, спасаясь от войны. Многие из них, в основном женщины, остались здесь до сих пор. Об их жизни в Панкиси - фотогалерея DW. (06.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Причастны ли российские спецслужбы к убийству в Берлине? (30.08.2019)  

Дерзкое убийство чеченца в столице Германии - след может вести в Россию? DW Новости (26.08.2019)  

О чеченцах на востоке Германии, их менталитете и интеграции - глава МВД Бранденбурга в интервью DW  

Также по теме

Berlin Moabit | Mann erschossen - Polizei sucht am Tatort nach Hinweisen

Следствие считает убийство гражданина Грузии в Берлине заказным 26.08.2019

Прокуратура склоняется к версии, что гражданин Грузии был убит в берлинском районе Моабит по поручению зарубежной спецслужбы, пишет еженедельник Der Spiegel.

Mann in Berlin-Moabit erschossen - Motiv unklar

Убийство чеченца в Берлине: реконструкция и версии преступления 26.08.2019

Выстрелы среди бела дня в самом центре немецкой столицы: убийство чеченца с грузинским паспортом взбудоражило Германию. СМИ и друзья убитого говорят о заказном убийстве. DW с подробностями.

Реклама

Самые читаемые

Как в Украине ждали и не дождались обмена пленными  

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию"  

Убийство чеченца в Берлине: журналисты идут по следу российских спецслужб  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно