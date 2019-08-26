Заказное убийство в Берлине: чеченцы вышли на митинг к посольству России

Несколько десятков живущих в Берлине и окрестностях чеченцев собрались на митинг протеста напротив посольства России в столице Германии в субботу, 31 августа. Поводом стало убийство 23 августа в центре города бывшего полевого командира времен второй войны в Чечне Зелимхана Х., который в 2016 году переехал в Германию и последние два года жил в Берлине. Его ходатайство о предоставлении убежища в ФРГ было отклонено, однако он подал апелляцию на это решение, что позволяло ему легально находиться в стране.
Чеченцы на митинге у посольства России
"Дядя получал угрозы на мобильный телефон с незнакомых телефонных номеров, но больше опасался даже за безопасность своих родственников, чем за свою жизнь", - сказал в эксклюзивном интервью Deutsche Welle 22-летний племянник убитого, живущий в пригороде Берлина и приехавший специально на акцию протеста. Якобы погибший получал сообщения о том, что в момент прошлого покушения на него в Тбилиси ему "повезло" и что в следующий раз "повезет меньше".
Участница митинга у посольства России
В планах Зелимхана Х., помимо повторной подачи ходатайства о предоставлении убежища в Германии, как рассказал собеседник DW, было трудоустройство в частное охранное предприятие в Берлине, для чего он уже получил соответствующие лицензии. Кроме того, он хотел устроить одного из своих сыновей в спортивную школу в Берлине - но не успел.
По словам одной из участниц митинга, после убийства Зелимхана Х. чеченцы чувствуют себя незащищенными и опасаются за свою безопасность. В том числе и потому, что многих чеченцев депортируют из Германии в Россию, где им грозит преследование, а в худшем случае - смерть. Участники митинга держали в руках плакаты с перечислением фамилий чеченцев, убитых за последние годы по всему миру, и ссылались на закон, позволяющий российским спецслужбам проводить специальные операции за рубежом.
Как говорит племянник убитого, первоначальные сообщения о том, что Зелимхан Х. был исламским фундаменталистом, не имеют под собой никаких оснований. "Дядя был религиозным человеком - как и все мы, но он не поддерживал никакие террористические организации, и даже однажды уговаривал молодых людей, собравшихся ехать в Сирию, отказаться от своих планов", - говорит он.
Тело убитого выдано родственникам, перевезено в Грузию и захоронено в его родном селе.
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Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова