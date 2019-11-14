Заиндивелая Германия - это красиво (фото)

Марктобердорф • Эти фотографии сделаны в середине ноября в окрестностях баварского города Марктобердорф в регионе Восточный Альгой.
Для обозначения инея и изморози в немецком языке используются разные слова-синонимы: Reif, Rauhreif, Rauheis, Nebelfrost, Rauhfrost, Bereifung, происходящие от "налета", "льда", "бархата", "тумана" и "мороза", - в разных комбинациях. Однако для инея есть в немецком и отдельные названия: gefrorener Tau (замерзшая роса), weißer Tau (белая роса) и Haarfrost (морозный ворс).
В чем же разница, если она вообще существует? Иней формируется в результате кристаллизации из водяного пара на любых поверхностях, а изморозь образуется только на тонких предметах, - например, ветках деревьев при высокой влажности и слабом ветре.
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