 Заиндивелая Германия - это красиво (фото) | Кадр дня | DW | 15.11.2019

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Кадр за кадром

Заиндивелая Германия - это красиво (фото)

Посмотрите на снимки первых морозных дней из Баварии и заодно узнайте, как немцы называют то, что на них изображено.

Mit Raureif umrahmte Herbstblätter BdT (picture-alliance/dpa/K.J. Hildenbrand)

Марктобердорф • Эти фотографии сделаны в середине ноября в окрестностях баварского города Марктобердорф в регионе Восточный Альгой.

Марктобердорф

Для обозначения инея и изморози в немецком языке используются разные слова-синонимы: Reif, Rauhreif, Rauheis, Nebelfrost, Rauhfrost, Bereifung, происходящие от "налета", "льда", "бархата", "тумана" и "мороза", - в разных комбинациях. Однако для инея  есть в немецком и отдельные названия: gefrorener Tau (замерзшая роса), weißer Tau (белая роса) и Haarfrost (морозный ворс).

Nebel Alpenvorland Bayern BdT (picture-alliance/dpa/K-J. Hildenbrand)

В чем же разница, если она вообще существует? Иней формируется в результате кристаллизации из водяного пара на любых поверхностях, а изморозь образуется только на тонких предметах, - например, ветках деревьев при высокой влажности и слабом ветре.

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  • Унлинген

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  • Дарс

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  • Гутенштайн

    Немецкая осень - 2019

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  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

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  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Флатовская башня (Flatowturm) в потсдамском парке Бабельсберг. Название получила от прусской королевской усадьбы, в которой производились кирпичи для строительства.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Фонтан Галатеи (Galateabrunnen) в Штутгарте. Был воздвигнут в 1884 году по желанию жены вюртембергского короля Карла I Ольги Николаевны Романовой - дочери русского императора Николая I.

  • Ридлинген

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    Замок Нойфра (Schloss Neufra) и приходская церковь Святых апостолов Петра и Павла (Pfarrkirche St. Peter und Paul) в баден-вюртембергском Ридлингене.

  • Эбелебен

    Немецкая осень - 2019

    Подсолнух в тюрингском Эбелебене.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Холодное осеннее утро в окрестностях бранденбургского Лебуса.

  • Райтвайн

    Немецкая осень - 2019

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  • Броккен

    Немецкая осень - 2019

    Вид на город Вернигероде с вершины горы Броккен в Саксонии-Анхальт.

  • Буссен

    Немецкая осень - 2019

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  • Вельцов

    Немецкая осень - 2019

    Ветряки в окрестностях бранденбургского города Вельцова.

  • Одер

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    Загадочный утренний туман в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе.

  • Шефтларн

    Немецкая осень - 2019

    Красочное осеннее утро в Шефтларне в Баварии.

  • Таунус

    Немецкая осень - 2019

    Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Мюнхен

    Туманные ландшафты

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  • Бернбойрен

    Туманные ландшафты

    Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

  • Кельн

    Туманные ландшафты

    Кафедральный собор в Кельне (Kölner Dom), Северный Рейн-Вестфалия

  • Берлин

    Туманные ландшафты

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  • Нюрнберг

    Туманные ландшафты

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

  • Штраубинг (Straubing)

    Туманные ландшафты

    Штраубинг (Straubing), Бавария

  • Марбург

    Туманные ландшафты

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  • Боденское озеро

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    Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

  • Штральзунд

    Туманные ландшафты

    Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

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    Туманные ландшафты

    Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

  • Оберальтайх

    Туманные ландшафты

    Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

  • Нойшванштайн

    Туманные ландшафты

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  • Большой Фельдберг

    Туманные ландшафты

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  • Радебург

    Туманные ландшафты

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  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

  • Штарнбергское озеро

    Туманные ландшафты

    Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

  • Шверин

    Туманные ландшафты

    Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

  • Эшенлоэ

    Туманные ландшафты

    Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

  • Грайфсвальд

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    Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

    Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

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  • Линдау

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

  • Узедом

    Туманные ландшафты

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    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Немецкая осень - 2019  

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