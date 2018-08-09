Задержанный в Минске корреспондент DW будет допрошен 10 августа

Корреспондент русской редакции DW Павлюк Быковский, задержанный 8 августа в Минске по так называемому "делу "Белта", будет допрошен в пятницу, 10 августа. Об этом поздно вечером накануне сообщила его супруга Ольга Быковская со ссылкой на адвоката.
"Завтра будут проводить следственные действия - проще говоря, допрос. Я лично буду ждать освобождения после него. Это следует из предыдущих действий СК. Ну а если нет, то в субботу в 15.30 возле ИВС (изолятор временного содержания - Ред.) на Окрестина", - заявила она.
Адвокат Быковского в беседе с DW утром 10 августа подтвердил, что журналист по-прежнему находится в изоляторе временного содержания.
Большинство задержанных журналистов освобождены
В последние дни по "делу "Белта" были задержаны 16 белорусских журналистов из разных изданий. 9 августа большинство из них были освобождены. В изоляторе временного содержания остаются главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и корреспондент русской редакции Deutsche Welle Павлюк Быковский. Журналист DW задержан на трое суток, срок истекает 11 августа.
Немецкая медиакомпания Deutsche Welle 8 августа направила послу Республики Беларусь в Германии протест в связи с задержанием корреспондента русской редакции и потребовала его незамедлительного освобождения. DW ожидает, что в отношении аккредитованных в Беларуси журналистов будет применяться "подход, основанный на принципах правового государства".
Сотрудников белорусских СМИ, в частности портала Tut.by и агентства БелаПАН, обвиняют в "несанкционированном доступе к компьютерной информации". Им вменяют в вину, что они якобы пользовались доступом к платной новостной ленте "Белта", не имея оформленной по всем правилам подписки.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская