Задержания и избиения демонстрантов в Москве: цинизм без границ

Ни в какие рамки: в Москве растут протестные настроения

Протестные акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму не утихают в столице. По прогнозу карикатуриста Сергея Елкина, 3 августа протесты могут стать еще более массовыми.