Задержания и избиения демонстрантов в Москве: цинизм без границ

В ходе протестов в Москве власть призывала демонстрантов разойтись, говоря о полицейском оцеплении: "Это же ваши сыновья!" "Сыновья" в это время орудовали дубинками, констатирует Сергей Елкин.
За месяц до выборов депутатов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли поддержать независимых кандидатов. Полиция отреагировала жесткими задержаниями. (03.08.2019)
Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)