 Задержание Пола Уилана: Новый год шпионским страстям не помеха | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.01.2019

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Россия

Задержание Пола Уилана: Новый год шпионским страстям не помеха

Гражданин США Пол Уилан находится в российском СИЗО. Он был задержан в Москве по подозрению в шпионаже в канун Нового года. Карикатурист Сергей Елкин увидел связь между этими событиями.

Карикатура - Владимир Путин в образе маленького мальчика стоит на табуретке перед новогодней елкой и Дедом Морозом с мешком Из ЦРУ. Дед Мороз говорит: А кто хорошо себя вел - получит в подарок американского шпиона.

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    Автор: Сергей Елкин


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