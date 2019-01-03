Задержание Пола Уилана: Новый год шпионским страстям не помеха

Гражданин США Пол Уилан находится в российском СИЗО. Он был задержан в Москве по подозрению в шпионаже в канун Нового года. Карикатурист Сергей Елкин увидел связь между этими событиями.
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В Литве по подозрению в шпионаже на Россию задержаны несколько человек, среди них бывший вице-мэр Вильнюса. В Латвии в государственной измене обвинили известного журналиста. DW разбиралась в происходящем. (21.12.2018)