Задержание корреспондента "Медузы": полицейская рулетка в действии

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину.
Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)
Кремль празднует юбилей лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына и преследует оппозиционеров. В России не спешат расстаться с устаревшей политической традицией, считает Миодраг Шорич. (11.12.2018)
Бывший владелец ИД "Коммерсант" Владимир Яковлев в интервью DW - о свободе слова в России, СМИ как бизнесе и здравом смысле как предпосылке для перемен к лучшему в стране. (01.06.2019)