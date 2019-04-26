Загрязненная нефть из России до Германии не дошла

От техногенной аварии, полностью парализовавшей трубопровод "Дружба", главный канал экспорта российской нефти в страны ЕС: Польшу, Германию, Словакию, Чехию и Венгрию, немецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не пострадали. Пока, во всяком случае.

"Ситуация нестандартная, но не драматичная"

"Если приходится останавливать важнейший трубопровод, снабжающий Германию нефтью, то это, конечно же, нестандартная ситуация. Но она, на наш взгляд, не драматичная", - заверил DW 26 апреля Александер фон Герсдорфф (Alexander von Gersdorff), пресс-секретарь Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV).

Александер фон Герсдорфф

Во-первых, пояснил он, "загрязненная нефть в Германию не попала, поэтому у немецких нефтеперерабатывающих заводов не возникло технических проблем". Речь идет об органических хлоридах, слитых при невыясненных обстоятельствах в нефтепровод "Дружба" на территории России.

Эти вещества используются в процессе добычи нефти, но ее от них затем очищают. Нормой является концентрация в пределах 1 миллионной доли (ppm), максимально допустимым значением считаются 10 ppm. Более высокая концентрация без принятия дополнительных мер представляет опасность для оборудования НПЗ. По данным агентства Reuters, в российской нефти сейчас оказались от 150 до 300 ppm.

Во-вторых, продолжил Александер фон Герсдорфф в интервью DW, никакой угрозы перебоев в снабжении нефтепродуктами немецкого рынка, в частности, автозаправочных станций, нет: "Нефтехранилище в Ростоке, а также резервуары самих НПЗ хорошо заполнены, так что переработка может продолжаться в обычном режиме".

Завод "Роснефти" все равно на ремонте

С аналогичными заявлением выступило 26 апреля и министерство экономики ФРГ: "Безопасность Германии в сфере снабжения топливом не пострадала от проблемы с некачественной нефтью". Никаких сообщений о скачках цен на горючее в этот день не поступало.

Руководители "Роснефти" Герхард Шрёдер и Игорь Сечин выступают на НПЗ PCK в Шведте

Следует также иметь в виду, добавил Александер фон Герсдорфф, что крупнейший переработчик российской нефти, поставляемой в Германию по трубопроводу "Дружба", завод PCK в Шведте к северо-востоку от Берлина на границе в Польшей, в настоящий момент "из-за плановой проверки и ремонта все равно работает лишь на треть своей мощности". С учетом этого была заранее скорректирована система снабжения немецких потребителей нефтепродуктами.

Вика Файнор (Vica Fajnor), пресс-секретарь завода PCK, основными владельцами которого являются британо-нидерландская компания Shell и российская "Роснефть", сообщила в интервью DW, что у предприятия достаточно резервов, чтобы продолжить производство. К тому же, добавила она, "мы имеем возможность получать сырую нефть через морской порт Ростока, с которым мы соединены трубопроводом".

Поставки из России важны для Восточной Германии

"Если трубопровод "Дружба" остановится на более длительный срок, то до половины его объемов можно было было заменить с помощью поставок нефти по морю в немецкий порт Росток или польский Гданьск и оттуда в Германию", - уточнил Александер фон Герсдорфф.

Он напомнил, что однажды нефтепровод "Дружба" уже прекращал ненадолго свою работу - это было в 2007 году, и никакого ущерба, по словам собеседника DW, от этого не было. Вообще же поставки из России, а на них приходятся 36 процентов потребляемой в ФРГ нефти, важны главным образом для восточной части страны.

"Имеются три основных канала снабжения Германии нефтью. Это трубопровод "Дружба", идущий из России через Беларусь и Польшу; трубопровод из нидерландского порта Роттердам, снабжающий запад страны, например, заводы в Кёльне и Гельзенкирхене, и трубопровод из итальянского порта Триест, доставляющий нефть на юг и юго-запад Германии, в том числе в Ингольштадт и Карлсруэ", - рассказал пресс-секретарь Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

На вопрос, могут ли немецкие НПЗ, перерабатывающие российскую нефть, потребовать от России компенсации за перебои в поставках, Александер фон Герсдорфф ответил: "Теоретически да, но этот вопрос предприятия будут решать в индивидуальном порядке. Многое будет зависеть от того, был ли ущерб и насколько он велик".

Пока в Германии никаких заявлений на этот счет не прозвучало. Тем временем Беларусь, сильнее всех, похоже, пострадавшая от некачественной нефти из России, объявила о потере не менее 100 миллионов долларов.

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