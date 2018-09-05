Загрязнение без границ: как "Крымский титан" отравляет воздух на админгранице с Крымом

Больше недели жители юга Херсонщины и севера Крыма жалуются на проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха заводом "Крымский титан". Репортаж DW с места событий.
Вторую неделю не утихают страсти вокруг возможного химического загрязнения воздуха на юге Херсонской области и в Крыму. Из-за вредных выбросов завода "Крымский титан", расположенного на полуострове, в Армянске, жители окрестных населенных пунктов как в самом Крыму, так и в соседней Херсонской области жалуются на проблемы со здоровьем. 4 сентября руководство завода, принадлежащего украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, решило приостановить его работу на две недели. Однако и на следующий день трубы крупнейшего в Восточной Европе производителя диоксида титана - белого красителя, который широко используется в различных отраслях - до сих пор дымят.
Жалобы на здоровье
Утром в среду, 5 сентября жители села Преображенка Херсонской области собираются у местного медпункта. От "Крымского титана" до Преображенки даже ближе, чем до Армянска - фактически предприятие и село разделяет только заводской пруд. Здесь ждут комиссию из украинского министерства здравоохранения, которая должна изучить жалобы на ухудшение самочувствия за последнюю неделю. "Затрудненное дыхание, у людей жжет в горле и в носу, усилились аллергические реакции", - пересказывают местные медики жалобы граждан.
На столе в приемной накапливается кипа заявлений - жители пишут петиции местной и центральной власти с просьбой повлиять на ситуацию и прекратить загрязнение воздуха.
Андрей, местный пограничник, сегодня в штатском. Ситуацию на пункте пропуска "Каланчак" административной границы с Крымом он описывает так: "Это продолжается уже почти неделю. Смотрите, вот даже на нашей будке коррозия пошла. Маски выдали, но толку от них мало. Ночью, когда влажность повышается, даже кожу печет".
Из-за загрязнения воздуха Государственная пограничная служба Украины уже внесла изменения в расписание дежурств местных дозоров. Как пояснил DW пресс-офицер Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, "бойцы получили средства индивидуальной защиты, (...) а на участках, где зафиксированы опасные выбросы, заменены посты".
Опасный "Крымский титан"
Первые жалобы на внезапное ухудшение здоровья начали поступать еще 24 августа от жителей Армянска. Через несколько дней фактический глава Крыма Сергей Аксенов связал жалобы с деятельностью завода и допустил приостановку производства. Однако, посетив Армянск через несколько дней вместе с инспекцией Роспотребнадзора, он уже не говорил о закрытии завода. Проведенные в тот день замеры воздуха якобы не обнаружили превышения допустимых норм. Тогда же появилась и наиболее распространенная сейчас версия происхождения выбросов - испарение серной кислоты с накопительного коллектора вблизи завода.
Серную кислоту производят там же на "Крымском титане" - она является важным элементом в технологическом процессе. Кислоту хранят в специальном коллекторе под слоем воды, уровень которой, как говорят экологи, в течение засушливых июля и августа значительно снизился. 31 августа Аксенов пообещал, что в коллектор зальют дополнительно 10 000 кубометров воды из местных скважин, заверив, что особой угрозы здоровью местных жителей нет.
Для серной кислоты границ не бывает
Четкого ответа на то, что именно и когда попало в воздух, нет и у украинских органов власти. 31 августа на админграницу вместе с главой Херсонской обладминистрации Андреем Гордеевым приезжала инспекция областного департамента экологии. Однако тогда пробы воздуха не выявили превышения предельной нормы опасных веществ, в том числе и серной кислоты.
"Конечно, мы понимаем, что единичный замер не является репрезентативным, - рассказывает DW заместитель начальника управления нормирования атмосферного воздуха и воздействия на экологию Екатерина Рыженко. - На тот момент ветер просто мог дуть не в ту сторону. Но возможности проводить регулярные замеры у нас нет, потому что отсутствует мобильная лаборатория".
Портативные измерительные приборы есть у пограничников - в свое время они были закуплены с помощью ЕС. И уже не первые сутки они фиксируют превышение допустимых норм загрязнения на различных участках границы. Впрочем, конкретных показателей по вредным веществам и их содержанию в воздухе не дают.
Версии происходящего на "Крымском титане"
Но отсутствие конкретики не мешает херсонскому губернатору Андрею Гордееву иметь собственную версию причин экологической проблемы. "Про резервуар с серной кислотой - это чушь, еще один повод обвинить Украину в отсутствии водоснабжения в Крыму", - заверил он DW 3 сентября.
Северо-Крымский канал, перекрытый еще 2014 году выше Преображенки, действительно был для "Крымского титана" основным источником водоснабжения. Однако и в течение последних лет предприятие находило воду для производства, беря ее из скважин вблизи Армянска. По мнению Гордеева, чрезмерное истощение скважин и стало причиной вредных выбросов. "Вода в скважинах уже слишком засоленная, в ней повышенное содержание минералов, и это приводит к неконтролируемым реакциям в процессе производства", - убеждает он, ссылаясь на данные исследования, проведенного в области. Единственное решение проблемы, по словам херсонского губернатора, - остановка завода и, конечно, деоккупация Крыма.
Экологическая проблема на границе несмотря на свою локальность и недостаточное изучение в считанные дни превратилась в повод для громких политических заявлений. Еще в первую неделю представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин из Херсона сообщил о возможных испытания химического оружия в Армянске. Председатель Меджлиса и депутат Верховной рады Рефат Чубаров (фракция "Блока Петра Порошенко") назвал ситуацию с выбросами целенаправленным "экоцидом против украинцев в Крыму". 5 сентября в Минобороны Украины выразили мнение, что отстойники с отходами "Крымского титана" были повреждены еще 13-19 августа в результате попадания снарядов во время учений российской армии в северном Крыму.
На "Красный титан" пожаловались в ООН
Однако все эти заявления мало помогают решить вопрос с загрязнением воздуха. В пресс-службе холдинга Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, владеющего заводом, так и не ответили на запрос DW о причинах выбросов.
В конце концов, протесты жителей Армянска заставили власти полуострова 4 сентября в экстренном порядке эвакуировать из города несколько сот детей в санатории Южного побережья. В тот же день Сергей Аксенов пообещал приостановить производство на "Крымском титане" на две недели.
Но на следующий день в Преображенке председатель Мирненской объединенной территориальной общины Андрей Сучок показывает из окна своего кабинета трубы завода, спокойно дымящие несмотря на обещания и политические речи.
"Петиции пишут? И все мне? А как я могу помочь? - переспрашивает он у местных жителей, пишущих обращения в медпункте. - Хотя конечно хорошо, что пишут. Может вот сегодня из Херсона приедут и вмешаются".
Без официального заключения медиков и экологов здесь даже не могут закрыть на карантин школу и детский сад. Несмотря на это уборщицы утром с мылом отмывают ржавый налет с турников и качелей на детских площадках. В обеденную жару детей просят не выходить из помещений.
По словам Уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и Севастополя Исмаила Халикова, 4 сентября Украина обратилась к международным организациям, в частности ООН и Организации по запрещению химического оружия, с информацией о химических выбросах на "Крымском титане".
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