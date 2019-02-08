Журналист перед судом: один день с обвиняемой по "делу БелТА"

Суд над главным редактором крупнейшего белорусского портала tut.by Мариной Золотовой начинается в Минске 12 февраля. После задержаний и обысков у журналистов и в редакциях в связи с возбуждением уголовного дела о несанкционированном доступе к информации госинформагентства БелТА прошло полгода. В преддверии начала судебного процесса корреспондент DW побывала в редакции tut.by и побеседовала с Мариной Золотовой, единственной из 14 фигурантов, дело которой довели до суда.

Следствие установило, что из всех подозреваемых Золотова - единственная, кто не осуществлял доступ к платным материалам БелТА. Уголовное преследование по этой статье прекратили "в связи с несовершением преступления", предъявив более тяжкое обвинение по ст.425 ч.2 (бездействие должного лица). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет, штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Типичный рабочий день Марины Золотовой

У Марины Золотовой нет отдельного кабинета, ее рабочее место - рядом со всеми журналистами в большом ньюсруме с панорамными окнами, расположенном на 9-м этаже одного из минских бизнес-центров. Чтобы застать начало рабочего дня Золотовой, пришлось бы приехать к ней домой к 8 утра. Хотя это время собственно началом рабочего дня Марина не считает. Встречаемся с ней в редакции и, чтобы никому не мешать, идем беседовать в переговорную комнату, время в которой заранее забронировано.

День семьи Золотовых начинается в 7 утра, рассказывает Марина. Накормив детей завтраком и проводив в школу, она просматривает новости, анализирует статистику - какие тексты хорошо читались вчера, какие - не очень, какие - плохо, совещается с коллегами из отдела новостей. На работу к 10 утра ее часто подвозит муж на машине - "ему по дороге". День в редакции начинается с планерки, дальше может быть разное: работа с текстами, встречи с коллегами или гостями.

Марина Золотова в ньюсруме tut.by

Рабочий день Марины в среднем длится 10 часов, но точно не скажешь: "если я вечером дома читаю тексты - это еще работа или уже нет? Время, когда я не занята семьей - и есть рабочий день". Вечер посвящен всегда семье: "обязательно вместе обсуждаем события за день. Завтрак я готовлю, как и обед - чтобы дети поели, пока мы на работе. За то, чтобы дома была еда, мы с мужем отвечаем вместе, готовим и покупаем по очереди или как получится".

В редакции tut.by решения принимают коллегиально

Отвечая на эти вопросы, Марина улыбается. Говорит, что дети уже взрослые - дочери 15 лет, сыну - 12. Порой ее раздражает беспорядок в детской, но она готова с этим мириться: "Мне важно с ними вместе обсуждать то, что их волнует". Доверие Марина называет главным в отношениях и дома, и на работе: "Только доверяя редакторам, я могу отвечать за все и быть уверенной, что все под контролем".

Решения в редакции принимают коллегиально, все предложения обсуждаются, а если есть идеи, не предложенные редакторами на планерке, то каждый может высказаться. "Намеченные планы иногда меняем в зависимости от поступающих новостей",- продолжает Золотова. - "Жестких дедлайнов, как правило, не устанавливаем. Замечания стараюсь делать непублично. По понедельникам выбираем лучший материал недели - не по количеству просмотров, а по мнению коллег".

Указаний, что и как писать, Марина, по ее словам, не получает, но "рада советам гендиректора и юриста по образованию Людмилы Чекиной, а также Юрия Зиссера, основателя tut.byи безусловного авторитета для всех сотрудников, эксперта по многим темам".

"Не обеспечила подписку на БелТА"

Развернутая против всех фигурантов "дела БелТА" кампания не соответствует тяжести нарушения, констатирует Марина. И поясняет, что журналисты пользовались паролями, которые сохранились у них с прежних мест работы. Изучая материалы "дела", она обнаружила, что пароль БелТА не менялся с 2000 (!!!) года. Больше всего ее возмущает первый пункт обвинения - не обеспечила подписку на БелТА: "как будто это обязанность".

Вспоминая многочасовой обыск и двое суток в ИВС в августе 2018 года, Марина рассказывает, что самым страшным были не бытовые неудобства, а отсутствие связи с внешним миром и волнение за дочь, возвращавшуюся из Польши на автобусе: "Узнала, что меня задержали, плакала всю дорогу, не могла дозвониться ни до меня, ни до папы, потому что телефоны конфисковали".

Мысли о реальном сроке Золотова от себя отгоняет: "Надеюсь, что до этого не дойдет. Не скажу, что не сплю ночами, стараюсь сохранять спокойствие. Примеряю разные варианты развития событий, вот посмотрела фильм "Дебют" Анастасии Мирошниченко о заключенных в колонии, об их спектакле в Гомельском драмтеатре".

А вообще для того, чтобы как-то погрузиться в тему и все это представить, говорит Марина, достаточно читать ленту новостей - в Беларуси ни дня не проходит без задержаний и судов, вот на днях для обвиняемых по "делу медиков" прокурор Борисевич запросила 14 лет.

Единственное добро, которого не было бы без "худа" - "дела" против tut.by и всех независимых медиа в Беларуси - сплочение редакционной команды и журналистского сообщества, поддержка незнакомых людей. Но лучше бы, конечно, повод был другим, говорит Золотова. Больше всего ее впечатлили 715 подписей с личными данными под письмом к руководителю БелТА с просьбой прекратить дело.

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