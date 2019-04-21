Журналисты нашли у жены Зеленского купленную за полцены квартиру в Крыму

По информации Reuters, супруга следующего президента Украины Владимира Зеленского в апреле 2013 года купила элитное жилье в Крыму по цене, значительно более низкой в сравнении с ее рыночной стоимостью. За трехкомнатную квартиру в пентхаусе Елена Зеленская за год до аннексии Крыма заплатила 163 тысячи 893 доллара США (около 1263 долларов за кв. м, пишет агентство, ссылаясь на декларацию о доходах Владимира Зеленского, а также украинский реестр собственности.

Квартира была приобретена у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. В 2019 году Буряк участвовал в избирательной кампании Зеленского и выступал наблюдателем в Кривом Роге - родном городе будущего президента.

Цена более чем вдвое ниже рыночной

Между тем в 2012 году на украинском сайте недвижимости domik.ua было опубликовано объявление о продаже квартиры в элитном комплексе "Император", в котором находится и квартира Зеленской. В нем была указана цена в диапазоне 3,5-4 тысячи долларов за кв. м. В еще одном объявлении того же года и в том же здании обозначена минимальная цена в 2,8 тысячи долларов за кв. м.

Одновременно журналисты осведомились о ценах на элитную недвижимость в Крыму у местного риэлтора. Собеседник агентства подтвердил, что в 2013 году квартиры, аналогичные купленной Еленой Зеленской, продавались по цене в диапазоне от 2,5 до 3 тысяч долларов за кв. м, в отдельных случаях этот показатель доходил до 5 тысяч долларов. Причины продажи квартиры ниже рыночной стоимости Reuters выяснить не смог. Избранный президент Украины и его супруга не ответили на запросы агентства, Буряк отказался от комментария.

Во втором туре президентских выборов в Украине комик Владимир Зеленский получил 73,22 процента голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24,45 процента. Избирательная кампания артиста, не имевшего ранее опыта в политике, строилась на противопоставлении доминирующей в политике богатой элиты.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

