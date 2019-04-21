 Журналисты нашли у жены Зеленского купленную за полцены квартиру в Крыму | Новости из Германии об Украине | DW | 01.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Журналисты нашли у жены Зеленского купленную за полцены квартиру в Крыму

За год до аннексии Крыма Елена Зеленская приобрела у бизнесмена Александра Буряка квартиру на полуострове за цену вдвое ниже рыночной стоимости, утверждает Reuters.

Владимир и Елена Зеленские

Владимир Зеленский с женой Еленой

По информации Reuters, супруга следующего президента Украины Владимира Зеленского в апреле 2013 года купила элитное жилье в Крыму по цене, значительно более низкой в сравнении с ее рыночной стоимостью. За трехкомнатную квартиру в пентхаусе Елена Зеленская за год до аннексии Крыма заплатила 163 тысячи 893 доллара США (около 1263 долларов за кв. м, пишет агентство, ссылаясь на декларацию о доходах Владимира Зеленского, а также украинский реестр собственности.

Контекст

Неопытность новоизбранного президента Украины в политике - риск и в отношениях с Россией, и в проведении реформ в стране, считает немецкий политолог Беате Апельт. Интервью DW. (22.04.2019)

Впервые в истории Украины страной будет руководить несистемный политик. От действий Зеленского будет зависеть не только его политическая судьба, но и будущее страны, пишет Сергей Руденко. (22.04.2019)

Квартира была приобретена у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. В 2019 году Буряк участвовал в избирательной кампании Зеленского и выступал наблюдателем в Кривом Роге - родном городе будущего президента.

Цена более чем вдвое ниже рыночной

Между тем в 2012 году на украинском сайте недвижимости  domik.ua было опубликовано объявление о продаже квартиры в элитном комплексе "Император", в котором находится и квартира Зеленской. В нем была указана цена в диапазоне 3,5-4 тысячи долларов за кв. м. В еще одном объявлении того же года и в том же здании обозначена минимальная цена в 2,8 тысячи долларов за кв. м.

Одновременно журналисты осведомились о ценах на элитную недвижимость в Крыму у местного риэлтора. Собеседник агентства подтвердил, что в 2013 году квартиры, аналогичные купленной Еленой Зеленской, продавались по цене в диапазоне от 2,5 до 3 тысяч долларов за кв. м, в отдельных случаях этот показатель доходил до 5 тысяч долларов. Причины продажи квартиры ниже рыночной стоимости Reuters выяснить не смог. Избранный президент Украины и его супруга не ответили на запросы агентства, Буряк отказался от комментария.

Во втором туре президентских выборов в Украине комик Владимир Зеленский получил 73,22 процента голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24,45 процента. Избирательная кампания артиста, не имевшего ранее опыта в политике, строилась на противопоставлении доминирующей в политике богатой элиты.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 03:22

Что ждут украинцы от нового президента и почему он этого не сделает

Контекст

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Семен Слепаков: Поскольку у меня других талантов нет, мне приходится высказываться  

Братья Кличко подводят итоги президентских выборов в Украине в "Немцова. Интервью"  

Что ждут украинцы от нового президента и почему он этого не сделает  

Также по теме

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Жену Зеленского убрали из базы украинского сайта "Миротворец" 21.04.2019

Супруга одного из претендентов на пост президента Украины пробыла в базе "Миротворца" только один день. Ее обвиняли в том, что она является "информатором боевиков" в Донбассе.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Супругу Владимира Зеленского внесли в базу "Миротворца" 20.04.2019

Создатели сайта "Миротворец" называют Елену Зеленскую "информатором боевиков", доказательств этой версии не приводится.

Реклама

Самые читаемые

Семен Слепаков: Люди сейчас сидят в засаде  

Что известно о развитии ситуации в Венесуэле  

Комментарий: Юрий Дудь дотянулся до Сталина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно